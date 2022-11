Türkei macht PKK verantwortlich: Verdächtige Frau nach Angriff festgenommen

Wenige Stunden nach der Explosion auf Istanbuls Einkaufsmeile Istiklal sprach die türkische Regierung von einem Terroranschlag und verwies auf eine Frau, die einen Sprengsatz platziert haben soll. Jetzt wird ein Verdächtiger festgenommen. Ihr werden Verbindungen zur PKK nachgesagt.

Nach dem Anschlag, bei dem sechs Menschen in Istanbul ums Leben kamen, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der staatsnahe Sender TRT zitierte den türkischen Innenminister Süleyman Soylu mit den Worten, Einsatzkräfte hätten den Bombenleger in der Einkaufsstraße Istiklal festgenommen. Es bestehen Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Laut TRT kündigte Soylu Vergeltungsmaßnahmen an.

Bei dem Angriff auf die belebte Einkaufsstraße am Sonntag wurden sechs Menschen getötet und 81 verletzt. Zuvor hatte die türkische Regierung erklärt, eine Frau sei verdächtigt worden, auf der auch bei Touristen beliebten Promenade eine Bombe gelegt zu haben. Vizepräsident Fuat Oktay bezeichnete den Angriff als „Terroranschlag“.

Die PKK steht auf Terroristenlisten in der Türkei, Europa und den USA und hat Positionen in der Südosttürkei und im Nordirak. Ihr Hauptquartier liegt im nordirakischen Kandil-Gebirge. Ankara geht regelmäßig gegen die PKK vor und unterhält seit 2016 Militärposten im Nordirak. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte in der Vergangenheit bezweifelt, dass die Auslandseinsätze des türkischen Militärs gegen die PKK mit dem Völkerrecht vereinbar sind. Der seit 1984 andauernde Konflikt hat Zehntausende Menschen das Leben gekostet. Im Sommer 2015 scheiterte eine Waffenruhe.

Die PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG, die die Türkei als Ableger sieht, sind auch der Grund, warum der türkische Präsident Recep Tayyp Erdogan die Norderweiterung der Nato blockiert. Erdogan fordert von Schweden nicht nur das Ende jeglicher Unterstützung für die YPG, sondern auch die Auslieferung von 73 Personen, denen die Türkei „terroristische Straftaten“ vorwirft.