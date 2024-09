De Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, ziet de planten zätzlichen Abschiebungen in de Türkei sceptisch en waarschuwt voor de verspreiding van de affecten. Het Duitse Redactienetwerk berichtte met een blik op de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan: „Natürlich habe ich Bauchschmerzen damit, daarom zal Erdoğan het publiek ontmoeten en zullen de mensen in een rechtsstaat blijven.“ In der Turkije sei de rechtsstaat wordt opgeheven. “We kunnen ook meer spreken van een functionele democratie.”

‚Zwar müsse man genauer hinschauen, we waren abgeschoben waren solle,‘ zei Toprak. Als mensen in Duitsland geen rechten hebben, zijn ze legitiem. „Als ik problemen heb, wanneer politici, journalisten of mensenrechtenactivisten van de oppositie veracht werden. Ze konden bij de Turken niet met een grondwettelijk grondwettelijk recht zijn, anders zouden ze later gevolgd worden.“

Die Federale regering Sinds de monatelangen Verhandlungen mit der Regierung in Ankara zijn begonnen, zal er veel worden gedaan door de Turkse burgers in hun thuisland. Zunächst sollen insgesamt 200 turkische Staatsbürger in de Türkei zurückgeführt, wie de Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreiseberichtetetete.

Pro Asyl: Vor allem Kurden aus der Türkei gebeten een Asyl

Federaal minister Nancy Faeser (SPD) spreekt van een “grote deal” en een “weiteren Baustein om irreguliere migratie te beperken”. Sinds eind 2023 zijn 1.300 Turkse burgers en burgers uit Duitsland abgeschoben. Het Bureau van het Federale Bureau voor Migratie en Vlucht was eind april 2024 verantwoordelijk voor de aankomst van 14.500 mensen in Duitsland.

© Lea Dohle

Op de Lijst van de wichtigsten Herkunftsländer van Asylbewerberinnen en -bewerbern liegt die Türkei aktuell auf Platz drie. In de eerste acht maanden zaten er 21.000 jongeren in Duitsland in asiel. De Organisatie Pro Asyl werd in de Turken als „unverantwortlich“ beschouwd. Die meisten aus der Türkei tribalden Asylbewerberinnen en -bewerber in Deutschland seien kurdisch. De Turkse Regierung zou de Kurdische Minderheit in het Land zu unterdrücken.