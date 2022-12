Türkei droht erneut mit Krieg wegen Streit um griechisches Hoheitsgebiet – POLITICO

ATHEN – Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu drohte Griechenland am Donnerstag mit Vergeltungsmaßnahmen, falls Athen mit einer Erweiterung seiner Hoheitsgewässer in der Ägäis fortfahren sollte, und sagte, dass dies immer noch als eine angesehen würde casus belli militärisches Vorgehen rechtfertigen.

„Unsere Position ist klar, keine 12 Meilen, wir werden nicht zulassen, dass die Hoheitsgewässer in der Ägäis auch nur um eine Meile erweitert werden“, sagte Çavuşoğlu während einer Pressekonferenz zum Jahresende in Ankara und kommentierte Berichte, die Athen plant Ausdehnung der Hoheitsgewässer um die Insel Kreta.

„Geraten Sie nicht in vorgetäuschte Heldentaten, indem Sie denen vertrauen, die hinter Ihnen stehen könnten. Suchen Sie kein Abenteuerlust“, fügte er hinzu. „Es wird nicht gut für dich enden!“

Das internationale Seerecht erlaubt Griechenland, seine Hoheitsgewässer auf bis zu 12 Seemeilen auszudehnen. Aber in einer parlamentarischen Erklärung von 1995 sagte die Türkei, dass eine solche Ausdehnung in der Ägäis als Kriegsursache angesehen würde, weil ein Großteil ihrer Küste vom Zugang zum Meer ausgeschlossen würde. Die Drohung sei immer noch in Kraft, sagte Çavuşoğlu.

„Die griechische Regierung handelt nach dem Völkerrecht und ihren nationalen Interessen als einzigen Determinanten“, sagte der griechische Regierungssprecher Giannis Oikonomou in einer Erklärung.

Obwohl sie NATO-Verbündete sind, sind sich Athen und Ankara seit Jahrzehnten über eine Reihe bilateraler Streitigkeiten uneins, darunter Seegrenzen, sich überschneidende Ansprüche auf ihre Festlandsockel und der langjährige Zypern-Streit.

Die Türkei hat in den letzten Monaten ihre Rhetorik gegenüber Griechenland verstärkt, wobei Präsident Recep Tayyip Erdoğan sogar davor warnte, dass eine Rakete die griechische Hauptstadt treffen könnte, wenn „Sie nicht ruhig bleiben“. Beide Länder werden bis zum nächsten Sommer nationale Wahlen abhalten.

Bereits im Oktober teilten Beamte des griechischen Außenministeriums POLITICO mit, dass die technischen Arbeiten, die erforderlich sind, um die Hoheitsgewässer auf 12 Seemeilen südlich und östlich von Kreta auszudehnen, innerhalb von Wochen fertig sein könnten. Dies bedeutet, dass Athen die Entscheidung noch vor der Parlamentswahl im Juli treffen könnte.