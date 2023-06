Die Hoffnungen von Wales auf die Europameisterschaft 2024 erlitten einen weiteren großen Rückschlag, als die Türkei in einem EM-Qualifikationsspiel mit 2:0 als Sieger hervorging, in dem es eine rote Karte, einen verschossenen Elfmeter und zwei weitere Tore gab, die vom VAR ausgeschlossen wurden.

In einem verrückten Spiel in Samsun kassierte die Türkei zwei vom Video-Schiedsrichter gewertete Tore, während Danny Ward den Elfmeter von Hakan Calhanoglu parierte – bevor der eingewechselte Umut Nayir und ein atemberaubender Treffer von Arda Güler den Gastgebern in acht Minuten zu zwei Treffern verhalfen.

Doch der Wendepunkt im Spiel kam kurz vor der Halbzeit, als Joe Morrell wegen eines hohen Fouls an Ferdi Kadioglu eine rote Karte erhielt, obwohl der walisische Spieler den Ball berührt hatte.

Bild:

Der Türke Umut Nayir kam von der Bank und sorgte für den Ausgleich





Von diesem Zeitpunkt an dominierte die Türkei das Spiel und durch die Niederlage ist Wales Zweiter von vorletzter in seiner Gruppe – und steht vor einer großen Herausforderung, überhaupt die Play-offs zu erreichen, um sich für die EM 2024 im nächsten Sommer zu qualifizieren.

Wie die Türkei Wales dem Erdboden gleichgemacht hat

Wales startete Brennan Johnson auf der falschen Neun anstelle des gesperrten Kieffer Moore, und der Stürmer von Nottingham Forest hatte die erste echte Chance des Spiels, indem er die Abseitsfalle der Türkei durchbrach, aber aus spitzem Winkel das Außennetz traf.

Wales-Bewertungen Wales: Bezirk (4); Roberts (5), Mepham (4), Rodon (5), Williams (5); Ampadu (6), Morrell (3), Ramsey (6); Wilson (5), Johnson (6), DJames (6) Subs: Cabango (5), Bradshaw (6), Broadhead (n/a), J.James (n/a) Spieler des Spiels: Arda Güler (Türkei)

Doch die Red Wall geriet bald vorübergehend zum Schweigen, als Zeki Celik sich über die rechte Seite durchsetzte und einen harmlosen Ball in den Fünfmeterraum schoss, wo Mepham mit den Füßen völlig danebenging und ins eigene Netz schoss.

Celik schien im Abseits zu stehen, aber als der Schiedsrichter die Entscheidung vier Minuten lang prüfte, tauchten Fragezeichen auf.

Schiedsrichter Fabio Maresca wurde seltsamerweise angewiesen, die Abseitsmeldung am Monitor zu überprüfen, wobei sich herausstellte, dass die üblichen Möglichkeiten zur Abseitsprüfung nicht verfügbar waren, so dass der Schiedsrichter die Anfechtung auf einen einfachen Blick beschränken musste.

Maresca schloss das Tor aus, sehr zur Erleichterung von Wales, aber der Mann in der Mitte würde am Ende der Halbzeit der Bösewicht sein.

Als eine Ecke von Wales zu Ferdi Kadioglu geklärt wurde, erwischte Morrell den türkischen Spieler an der Hüfte und Maresca zückte die Rote Karte, sehr zum Missfallen der Gäste.

Bild:

Wales war die meiste Zeit des Abends in Samsun die zweitbeste Mannschaft





Die Türkei dominierte die erste Halbzeit mit 69 Prozent Ballbesitz, schaffte aber wenig – trotz ihres Mannvorteils. Ihre beste Chance hatten sie gegen Ende der Halbzeit, als Orkun Kokcu die Handflächen von Danny Ward traf, während Wales einen Freistoß von Dan James harmlos über die Latte fallen sah.

Wales kam aus der Pause und brachte Ben Cabango für Johnson, der eine Fünferkette aufstellte – aber sie waren es, die in Samsun zu Beginn einer actiongeladenen Halbzeit beinahe überraschend in Führung gegangen wären.

Die Gäste kauften einen Freistoß etwa 30 Meter vor dem Tor und Harry Wilson erzwang eine Parade mit der Fingerspitze vom türkischen Torhüter Mert Günok.

Die Türkei hatte Mühe, sich Chancen zu erspielen, aber die Einwechslung von Guler nach einer Stunde veränderte das Spiel. Drei Minuten nach seiner Einwechslung bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, da Aaron Ramsey beim Blocken einer Flanke an der Grundlinie hart zum Griff verurteilt wurde.

Bild:

Der türkische Salih Ozcan (links) wetteifert mit dem walisischen Aaron Ramsey um den Ball





Aber Hakan Calhaloglu verpatzte seine Linien, als Danny Ward mit seinem kraftvollen Elfmeter ausgleichen konnte – doch es sollte ein noch größerer türkischer Angriff kommen.

Zum zweiten Mal an diesem Abend sah die Türkei, wie der VAR einem Führungstreffer im Wege stand, als Nayir den Ball ins Tor schoss, aber die Technologie ging davon aus, dass er es geschafft hatte, einen abgeprallten Schuss zu kontrollieren.

Doch nur wenige Augenblicke später kletterte Nayir über drei Spieler hinweg und köpfte den Ball ins lange Eck, wo Ward bis zum Abschluss eine ordentliche Ballberührung bekam, die er aber nicht abwehren konnte.

Acht Minuten später waren es zwei. Guler nahm den Ball etwa 20 Meter vor dem Tor auf und fand ihn in die obere Ecke von Ward. Der walisische Torhüter konnte zwar nichts tun, aber es werden viele Fragen dazu gestellt, wie Rob Page das Beste aus dieser Spielergruppe herausholt.

Analyse: Wales sieht so, so offen aus

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Der ehemalige Fußballspieler Robert Earnshaw reagiert auf das erste Tor der Türkei gegen Wales



Robbie Earnshaw bei Sky Sports News:

„Um ehrlich zu sein, hat Rob Page seine Spieler aufgefordert, eine Leistung zu erbringen, auf die die Fans stolz sein können, und sie haben es nicht geschafft.“

„Es ist ein 2:0, das hätte ein 3:0 oder ein 4:0 sein können. Die Enttäuschung für mich ist, dass ich nicht das sehe, was ich von einer walisischen Mannschaft erwarte.“

„Die Spieler geben alles, aber ich hatte mehr erwartet, was die Kontrolle des Spiels angeht. Das haben sie nicht getan. Sie lehnten sich zurück und warteten darauf, dass die Türkei ihre Tore schoss. Defensiv wirkt Wales einfach so offen.“

„Vier Gegentore gegen Armenien, und es hätten noch vier weitere sein können (am Montag). Taktisch gesehen waren sie sehr schlecht.“

„Es ist ein Team im Umbruch mit all den Ausfällen und der Abwesenheit von Gareth Bale, aber wir müssen uns anpassen. Als ich in dem Team war, das die Gary Speeds und die Chris Colemans ablöste, wurden Veränderungen vorgenommen, weil wir besser werden mussten.“

„Im Moment fällt es mir schwer zu sehen, wo wir besser werden, weil unser Spiel sehr ähnlich ist und wir dafür bestraft werden.“

Was kommt als nächstes für Wales?

Wales empfängt Südkorea in einem Freundschaftsspiel am Donnerstag, dem 7. September, mit Anstoß um 19:45 Uhr, bevor es am 11. September nach Lettland reist. Anstoß ist um 19:45 Uhr.