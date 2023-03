NEW YORK – (AP) – Een rechtszaak wegens laster onthult minachtende opinies achter de schermen van Fox News-figuren over Donald Trump, waaronder een sms van Tucker Carlson waarin staat: “Ik haat hem hartstochtelijk.”

Carlson’s privétekstcommentaar werd onthuld in gerechtelijke documenten op vrijwel hetzelfde moment dat de voormalige president de Fox News-host begroette op sociale media. Trump zei dat hij “geweldig werk” deed door fragmenten te presenteren van de beveiligingsvideo van het Capitool van de opstand van 6 januari 2021 – hoewel Carlson de video gebruikte om een ​​vals verhaal over de aanval te produceren.

De documenten komen aan het licht in een tijd van toenemende spanning tussen Trump en Fox, de dominante mediamacht die een beroep doet op conservatieven, terwijl hij campagne voert om het presidentschap terug te krijgen.

Dominion Voting Systems, fabrikant van stemmachines, klaagt Fox News aan voor $ 1,6 miljard, omdat het netwerk valse beweringen uitzendt dat het bedrijf verantwoordelijk was voor fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. De zaak komt dit voorjaar voor de rechter en een schat aan documenten met betrekking tot de acties van Fox na de verkiezingen wordt van tevoren publiekelijk vrijgegeven.

Een veel voorkomend thema dat uit de interne documenten en verklaringen naar voren komt, is dat leidinggevenden en gastheren van Fox twijfelden aan de verkiezingsclaims die door Trump en zijn bondgenoten werden verspreid, maar ze toch uitzonden en benadrukten. Fox maakte zich steeds meer zorgen over een afname van het aantal kijkers toen Trump-aanhangers zich afwendden van het netwerk nadat het – terecht – Joe Biden de presidentiële winnaar in Arizona had genoemd op de verkiezingsavond.

De uitwisselingen omvatten het sms-gesprek van Carlson op 4 januari 2021 met een onbekende persoon, waarin de primetime-presentator zijn woede jegens Trump uitte.

Carlson zei dat “we heel, heel dicht bij het feit zijn dat we Trump de meeste nachten kunnen negeren” en dat “ik echt niet kan wachten.”

Carlson zei dat hij er niet aan twijfelde dat er fraude was gepleegd bij de verkiezingen van 2020, maar dat Trump en zijn advocaten hun zaak – en mediafiguren zoals hijzelf – zo in diskrediet hadden gebracht “dat het razend is. Maakt me absoluut woedend.

Federale en staatsambtenaren, rechtbanken, uitgebreide beoordelingen in slagveldstaten en de procureur-generaal van Trump vonden geen wijdverbreide fraude die de uitkomst van de verkiezingen van 2020 had kunnen veranderen, hoewel Trump ten onrechte blijft beweren dat het presidentschap van hem is gestolen.

Carlson sprak over Trumps vier jaar als president en zei: ‘We doen allemaal alsof we er veel voor te zeggen hebben, want toegeven wat een ramp het is geweest, is te moeilijk om te verteren. Maar kom op. Er is echt geen voordeel aan Trump.”

In een andere sms-uitwisseling meer dan een maand eerder, hekelde Carlson de zakelijke capaciteiten van Trump: Trumps talent, zei hij, is om “dingen te vernietigen. Hij zou ons gemakkelijk kunnen vernietigen als we het verkeerd spelen.”

In het openbaar hoorden Fox-kijkers heel verschillende opvattingen, zoals een gesprek in 2017 met collega Greg Gutfeld waarin Carlson het erover eens was dat Trump “de grootste president ooit zal zijn”. Tijdens zijn show in 2019 zei Carlson dat Trump zo hard mogelijk had gevochten om ervoor te zorgen dat iedereen in Amerika volgens de wet gelijk werd behandeld.

‘Je kunt in het openbaar zeggen wat je echt gelooft’, zei Carlson toen. ‘Je bent een Amerikaans staatsburger. Dat is je recht.’ Trump zou in 2020 kunnen verliezen, voegde hij eraan toe, “maar hij zal een echt geweldige president zijn.”

Fox zei in reactie op de bewijsstukken van de rechtbank waarin Carlson werd geciteerd en die dinsdag laat werden vrijgegeven, dat “Dominion op heterdaad is betrapt door meer verdraaiingen en verkeerde informatie te gebruiken in hun PR-campagne om Fox News te belasteren en de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid met voeten te treden. Wij weten al dat ze alles zullen zeggen en doen om te proberen deze zaak te winnen, maar om citaten te verdraaien en zelfs verkeerd toe te schrijven aan de hoogste niveaus van ons bedrijf is echt onvoorstelbaar.

Carlson is doorgegaan met het uitrollen van beveiligingsvideo’s van de aanslag op het Capitool, beelden die hem zijn overhandigd door House Speaker Kevin McCarthy. Daarvoor, zei Trump op zijn socialemediaplatform, “felicitaties aan Tucker Carlson met een van de grootste ‘primeurs’ als verslaggever in de geschiedenis van de VS.”

De selectieve vrijgave van de beelden om het historische verslag te beïnvloeden, heeft kritiek gekregen, onder meer van de Republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell. Chuck Schumer, leider van de meerderheid in de senaat, riep Fox woensdag op om te stoppen met het verspreiden van verkiezingsleugens, die volgens hem het vertrouwen in de Amerikaanse democratie aantasten.

De oprichter van Fox, Rupert Murdoch, heeft een complexe relatie met Trump: “Ik was niet close met hem”, zei Murdoch in een verklaring in de rechtszaak wegens smaad.

Hoewel Murdoch toegaf af en toe met Trump te hebben gesproken, zei hij dat hij ook voorkennis had gezocht bij Sean Hannity, een van de primetime-hosts van zijn netwerk, omdat Hannity bij Fox de persoon was die het dichtst bij Trump stond.

Na het verlies van Trump in november 2020 was Murdoch wanhopig over het gedrag van de president.

“Het echte gevaar is wat hij als president zou kunnen doen”, schreef Murdoch die maand in een e-mail aan een vriend. “Blijkbaar niet slapen en tegen muren stuiteren! Ik weet niets van Melania, maar kinderen helpen niet.”

Maar Murdoch vertelde de functionarissen van zijn netwerk dat hij Trump ook niet wilde “tegenwerken”: “Hij had een zeer grote aanhang en ze waren waarschijnlijk voornamelijk kijkers van Fox, dus het zou stom zijn geweest”, zei Murdoch in een verklaring in de Dominion-zaak.

In een afzonderlijk verhoor in de zaak erkende Murdoch dat hij geloofde dat de presidentsverkiezingen van 2020 “niet waren gestolen”.

Op sociale media was Trump onlangs kritisch over Fox toen andere gerechtelijke documenten die in de Dominion-zaak werden vrijgegeven, duidelijk maakten dat een aantal leidinggevenden en persoonlijkheden van het netwerk privé geloofden dat de claims van verkiezingsfraude onzin waren.

Trump en zijn team hebben Fox er ook van beschuldigd weinig aandacht te hebben besteed aan zijn laatste campagne voor het presidentschap en de voorkeur te geven aan een potentiële uitdager voor de GOP-nominatie, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Fox en Trump hebben al lang een gecompliceerde relatie. Hoewel hij het netwerk vaak heeft gebruikt om zijn publiek te bereiken, was hij ook woedend over een vermeend gebrek aan loyaliteit, vooral na de verkiezingen van 2020.

In een vurige toespraak bij het Conservative Political Action Committee vorige week klaagde Trump-bondgenoot Steve Bannon dat Fox de voormalige president niet had gerespecteerd.

‘Jullie dachten dat Trump geen president zou worden’, zei Bannon. “Nou, we denken dat je geen netwerk zult hebben.”

Op zaterdagmiddag zond Fox News de toespraak van Trump voor CPAC in zijn geheel uit.

Riccardi meldde zich vanuit Denver. Associated Press-schrijvers Christina A. Cassidy in Atlanta, Jonathan J. Cooper in Phoenix, Gary Fields en Mary Clare Jalonick in Washington en Jennifer Peltz in New York hebben bijgedragen aan dit rapport, evenals nieuwsonderzoeker Randy Herschaft in New York.

