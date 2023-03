New York

CNN

—



Fox News wordt nog steeds blootgesteld als nooit tevoren.

In juridische documenten die dinsdag openbaar werden gemaakt als onderdeel van Dominion Voting Systems’ $ 1,6 miljard lasterzaak tegen het rechtse kanaal, bood een schat aan privé-sms-berichten, e-mails en transcripties van verklaringen een nieuwe kijk op hoe de worst achter de schermen wordt gemaakt bij het kanaal – en het is lelijk.

De documenten onthullen het gezicht van het netwerk, Tucker Carlson, als een fraudeur. Ze laten zien dat Rupert Murdoch complottheorieën over Dominion verwierp, ondanks dat ze op zijn netwerk werden gepromoot. En ze tonen de minachting die gastheren zoals Sean Hannity hebben voor sommige van hun collega’s die probeerden de waarheid te vertellen over wat er werkelijk gebeurde tijdens de verkiezingen van 2020.

De juridische documenten beslaan in totaal honderden en honderden pagina’s. Journalisten zullen er ongetwijfeld de komende dagen en weken doorheen spitten. Maar hier zijn enkele directe afhaalrestaurants:

► Carlson heeft een “hartstochtelijke” hekel aan Trump: in een aantal privé-sms’jes was Carlson scherp kritisch over Trump. In een gesprek in november 2020 zei Carlson dat het besluit van Trump om de inauguratie van Joe Biden af ​​te keuren “zo destructief” was. Carlson voegde eraan toe dat het gedrag van Trump na de verkiezingen “walgelijk” was en dat hij “probeerde weg te kijken”. In een ander sms-gesprek, twee dagen voor de aanslag van 6 januari, zei Carlson: “We zijn heel, heel dicht bij het feit dat we Trump de meeste nachten kunnen negeren. Ik kan echt niet wachten.” Carlson voegde aan Trump toe: “Ik haat hem hartstochtelijk.” De Fox-presentator zei over het presidentschap van Trump: ‘Dat zijn de afgelopen vier jaar. We doen allemaal alsof we er veel voor over hebben, want toegeven wat een ramp het is geweest, is te moeilijk om te verteren. Maar kom op. Er is niet echt een voordeel aan Trump.”

► Murdoch verwierp samenzweringen: in zijn verklaring in januari werd Murdoch herhaaldelijk gevraagd naar verschillende samenzweringstheorieën over elektronisch stemmen – en hij verwierp ze allemaal. “Je hebt nooit geloofd dat Dominion betrokken was bij een poging om stemmen voor Donald Trump te delegitimeren en te vernietigen, klopt dat?” vroeg een Dominion-advocaat op een gegeven moment. “Ik sta open voor overtuiging; maar nee, ik heb het nog nooit gezien,’ antwoordde Murdoch.

► Tophosts gingen waarschijnlijk “te ver”: in een e-mail aan Suzanne Scott, CEO van Fox News, gaf Murdoch toe dat sommige van zijn tophosts waarschijnlijk de grens overschreden in de nasleep van de verkiezingen van 2020. “Misschien gingen Sean (Hannity) en Laura (Ingraham) te ver”, schreef Murdoch aan Scott, kennelijk verwijzend naar verkiezingsontkenning na het verlies van Trump.

► Woede bij de beslissingsdesk van Fox News: Murdoch haalde op 7 november 2020 in een e-mail uit over een op handen zijnde beslissing van Fox News om te projecteren dat Biden de volgende president zou worden. “CNN verklaart en FOX komt binnen enkele minuten”, schreef Murdoch aan de voormalige hoofdredacteur van de New York Post, kolonel Allan. “Ik haat onze mensen van de Decision Desk! En opiniepeilers! Sommige van dezelfde mensen denk ik. Voor de gek nog steeds aan het bidden voor Az om te bewijzen dat ze ongelijk hebben!”, zei hij in verwijzing naar Bidens overwinning op Trump.

► Murdoch wilde zijn vriend Jared Kushner “helpen”: In zijn verklaring werd Murdoch gevraagd waarom hij vertrouwelijke informatie over campagneadvertenties aan Kushner had onthuld. “Ik probeerde meneer Kushner te helpen,” zei Murdoch. “hij is een vriend van mij.”

► Hannity, Carlson en Ingraham bespraken hun macht: in een groeps-sms sprak het prime time-blok van Fox News, bezorgd over het verlies van kijkers en boos over de richting waarin het netwerk ging, over het buigen van hun spierballen. “Ik denk dat wij drieën een enorme macht hebben”, sms’te Ingraham, eraan toevoegend dat ze “meer macht hebben dan we weten of uitoefenen.” Ze vervolgde: “We moeten nadenken over hoe we samen een verandering kunnen forceren.” Hannity zei dat hij moest bellen, maar drong er bij Ingraham op aan om “te blijven nadenken”. Carlson zei dat “het eerste wat” ze moesten doen, was “precies wat we willen doen”. Carlson voegde in een ander bericht aan de groep toe: “We werken allemaal officieel voor een organisatie die ons haat.”

► Hannity en Doocy bespotten de journalisten van Fox: in een reeks sms-berichten van november 2020 vielen Hannity en Steve Doocy de berichtgeving van hun collega’s aan de zogenaamde ‘straight news’-kant van het netwerk aan. ”Nieuws’ heeft ons vernietigd,’ klaagde Hannity. “Elke dag,” antwoordde Doocy. ‘Je maakt de basis niet kwaad,’ zei Hannity. ‘Het kan ze niet schelen. Het zijn JOURNALISTEN,’ sms’te Doocy terug. Hannity zei dat hij mensen op het netwerk “al jaren” heeft “gewaarschuwd” en dat er “NIETS is dat we kunnen doen om het probleem op te lossen”.

► Bartiromo weigerde Biden gekozen president te noemen: in sms-berichten aan Steve Bannon, nadat de verkiezingen voor Biden waren uitgeschreven, zei Bartiromo dat ze haar personeel had opgedragen de democraat niet als verkozen president te noemen. “Ik wil massale fraude aan het licht zien komen… Ik heb mijn team verteld dat we (helemaal) geen president mogen zeggen. Niet in scripts of in banners in de lucht. Totdat dit door de rechtbanken gaat’, schreef Bartiromo en zei dat ze ‘bang en verdrietig’ was. Bannon zei dat ze een “vechter” is en dat de beweging haar nodig had. “Oké,” antwoordde Bartiromo.

► Fox DC-chef hekelde “existentiële crisis” op netwerk: meer dan een maand na de verkiezingen van 2020 hekelde de toenmalige Fox News DC-hoofdredacteur Bill Sammon de berichtgeving van het netwerk over valse verkiezingsclaims in privéberichten aan een collega, uit angst dat het een “existentiële crisis” voor de rechtse zender. “Het is opmerkelijk hoe slechte kijkcijfers ervoor zorgen dat goede journalisten slechte dingen doen”, schreef Sammon toenmalig politiek redacteur Chris Stirewalt. Stirewalt antwoordde: “Het is een echte puinhoop.”