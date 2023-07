TUcker Carlson musste mit der Twitter-Version seiner ehemaligen Fox-News-Show in den letzten Wochen einen empfindlichen Zuschauerverlust hinnehmen. Nun will der 54-Jährige offenbar eine eigene Mediengruppe gründen, mit der er sein paranoides Weltbild unter die Leute bringen kann. Einen ersten Partner fand Carlson in einer seltsamen rechten Shopping-App, mit der er einen siebenstelligen Sponsorenvertrag abgeschlossen haben soll.

Public Square, auch bekannt als PublicSq., versteht sich als Vorreiter im amerikanischen Kulturkampf und wendet sich demonstrativ gegen alles, was den Ruf hat, fortschrittlich zu sein. „Wir hassen ESG, wir hassen DIE“, sagte CEO Michael Seifert kürzlich gegenüber Breitbart News. Die auf der rechten Seite beliebten Akronyme stehen für „Environmental, Social, Governance“ und für „Diversity, Equity and Inclusion“; Sie werden von Tucker Carlson auch als Slogans verstanden, die laut Seifert „für korrupte Philosophien stehen, die unsere Wirtschaft zerstören“. Also für Konzerne, die mit „Black Lives Matter“ sympathisieren, den „Pride“-Monat feiern oder Transgender zu Werbeträgern machen oder unchristlich oder politisch links erscheinen.

Die „Vertuschung der Wahrheit durch mächtige Eliten“

Fox News entließ Carlson im April. Ausschlaggebend waren unter anderem die peinlichen Enthüllungen gezielter Lügen von Carlson und anderen im Rahmen des Dominion-Skandals sowie Carlsons interne Unverschämtheit und die Klage eines ehemaligen Mitarbeiters seiner Show.

Carlson, der mit „Tucker Carlson Tonight“ auf Fox News rund 3,5 Millionen Zuschauer hatte, meldete sich bereits im Juni mit einer Videosendung namens „Tucker on Twitter“ zu Wort, um seine Thesen über die „Verfolgung“ von Konservativen durch „aufgeweckte“ Linke, die „Vertuschung der Wahrheit“ (z. B. die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021, laut Carlson ein vom FBI gesteuerter Aufstand) durch mächtige Eliten und die geplante „Ersetzung“ weißer Amerikaner durch Verbreitung von Gewalt vorzustellen Migranten. Berichten zufolge hatte die Premiere 26 Millionen „Videoaufrufe“ – was laut Kritikern kaum Rückschlüsse auf die Zuschauerzahlen zulässt, da als „Videoaufruf“ jedes Ansehen gezählt wird, das länger als zwei Sekunden dauert. Business Insider berichtete, dass die Sendung einen Rückgang der Zuschauerzahlen um 86 Prozent verzeichnete. Die achte Folge der rund 15-minütigen Show verzeichnete 3,8 Millionen Videoaufrufe.

Der Moderator ignorierte bisher eine einstweilige Verfügung von Fox News, an die Carlson noch bis 2025 vertraglich gebunden ist. Ohne Fox News fehlt ihm die Reichweite. Der Millionenvertrag mit Public Square soll nun den Investoren signalisieren, dass er weiterhin interessant ist. Die App, mit der Carlson zusammenarbeitet und die gerade veröffentlicht wurde, wird in Eigenwerbung für „freiheitsliebende Amerikaner“ beworben, die „für das Leben“, „für die Familie“ und „für die Freiheit“ sind. Im Moment handelt es sich bei der App natürlich nur um ein Firmenverzeichnis; Bis Ende des Jahres sollen Kunden direkt auf der Plattform einkaufen können – eine Art Alternative zu Amazon. Das geht aber nur unter der Bedingung, dass man sich den Ideen der Plattform verpflichtet und sich sogar einer „Wertprüfung“ unterzieht.