Mathys Tel ist erst 18 Jahre alt, aber schon wichtig beim FC Bayern. In den ersten Saisonspielen konnte er sich bei seiner Einwechslung als Torschütze und Vorlagengeber empfehlen. Die Startelfeinsätze rücken näher. Doch Trainer Thomas Tuchel sieht seinen Joker immer noch als Joker.

Als am vergangenen Freitag der faszinierende Schlagabtausch zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen endete (2:2), bei dem es vor allem darum ging, ob der sehr späte Elfmeter für die Gäste aus dem Rheinland gerechtfertigt war (oder nicht), geriet ein Mann fast in Vergessenheit die Analyse nach dem Spiel: Mathys Tel. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit bekam er den Ball auf der linken Seite, ließ Gegenspieler Odilon Kossounou einfach stehen und passte den Ball fast vom Grundlinienpass perfekt zu Leon Goretzka, der das 2:1 für den FC Bayern erzielte. Hätte es nicht eine weitere Strafe gegeben, wäre Tel im Rampenlicht gestanden und nicht im Schatten geblieben. Ein Ort, an dem es ihm ziemlich gut geht.

Denn im riesigen Schatten, meist dem des Stürmerstars Harry Kane, reift es ganz gut. Nach einer nicht immer einfachen Debütsaison in München erweist sich Tel mit starken Leistungen immer mehr als Ersatzspieler. Trainer Thomas Tuchel, der das Talent in der Vorbereitung dafür kritisierte, dass es vor dem gegnerischen Tor zu wenig abgezockt wurde, nimmt die Entwicklung des Franzosen erfreut zur Kenntnis. „Ich freue mich sehr, dass Mathys hier ist. Er hat im Moment auch außerhalb der Bank großen Einfluss. Das ist jetzt eine Waffe. Wir wissen, dass wir mit ihm die Spiele drehen können.“

Äußerst ehrgeizige Ziele für diese Saison

Und diese Rolle wird sich kurzfristig nicht ändern. Nicht beim Eröffnungsspiel der neuen Champions-League-Saison gegen Manchester United am Abend (21 Uhr auf DAZN und im Liveticker auf ntv.de), das Trainer Tuchel aufgrund einer Sperre in der letzten Saison nur von der Tribüne aus verfolgen kann. Doch damit kommt der 18-Jährige offenbar gut zurecht: Tel erzielte in den ersten vier Spielen zwei Tore und bereitete eines vor. Aber es ist auch so: „Sicherlich hat Kane einen Status, aber ich bin gerade erst angekommen und bin gerade dabei, meinen eigenen zu schaffen. Ich bin ehrgeizig, ich bin zielstrebig“, erklärt er im Interview mit L‘ Equipe. Er strebt in dieser Saison 15 Tore und fünf Assists an. „Das ist sehr ehrgeizig. Aber ich bin ein Konkurrent. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich nicht alles richtig gemacht.“

„Wir wissen, was er uns von der Bank aus geben kann“, sagte Tuchel, der ankündigte: „Mathys wird auch in dieser Saison in der Startelf stehen.“ Aber die Frage sei, ob man einem jungen Angreifer wie Tel einen Gefallen tun würde, wenn er in einem großen Spiel wie gegen Manchester United startete, argumentierte Tuchel: „Er zeigt derzeit, dass er Tore vorbereiten und Tore schießen kann.“ Er ist „wir.“ Auf dem richtigen Weg. Es ist wichtig, dass wir nicht gleich drei Schritte vor dem nächsten machen.“

Kane, Müller und Kimmich loben

Tel kam vor einem Jahr als 17-Jähriger für eine hohe Ablösesumme von 20 Millionen Euro zum Rekordmeister von Stade Rennes. Er ist Bayerns jüngster Torschütze in der Bundesliga (17 Jahre und 136 Tage). In seiner ersten Saison absolvierte er 28 Pflichtspieleinsätze und schoss sechs Tore. Lob für Tel gab es von Schattenspender Kane. „Er hatte einen sehr guten Start. Er konnte immer seinen Beitrag leisten, wenn er spielte“, sagte der 30-Jährige. An seinem jungen Angriffskollegen gefällt ihm besonders die positive Einstellung im Training.

Und das Sturmjuwel hat bereits weitere Münchner Ikonen auf seine Seite gezogen. „Er hat immer Strom, er will Tore schießen“, schwärmte Thomas Müller. „Er gibt einfach immer Vollgas, in jedem Training, in jedem Spiel“, betonte Kapitän Joshua Kimmich. Tel habe sich „extrem gut entwickelt. Es macht Spaß, ihm zuzusehen.“ Zu dem ambitionierten Mittelfeldspieler hat das Talent eine besondere Beziehung: „Wenn ich im Training einen Fehlpass mache, schreit er mich an, als hätte ich etwas Verrücktes getan.“ Er nimmt es mit Humor und ist dankbar für den Rat. Mittlerweile fühle er sich als vollwertiges Mitglied des Kaders: „Mir geht es wie allen anderen Spielern.“

Die Entwicklung kommt durchaus überraschend. Je mehr in diesem Sommer in München über den bevorstehenden Transfer von Kane gesprochen wurde, desto intensiver wurde über Tel diskutiert. Und ein möglicher Abgang – auf Leihbasis. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er sich beim Rekordmeister sehen würde. Er wolle „in München besser werden“, sagte er vor Saisonbeginn bei Sky: „In meinem Kopf gibt es nur den FC Bayern. Für mich ist der FC Bayern der beste Verein der Welt.“ Mit wem er große Pläne hat. Er will „das Triple gewinnen!“ Wir haben die Qualität dazu.“ Dass er sich hinter Kane einreihen muss, spornt Tel tatsächlich an: „Ich mag Herausforderungen. Ich habe Selbstvertrauen. Das haben mir meine Eltern gegeben.“