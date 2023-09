CNN

Der Senator von Alabama, Tommy Tuberville, und eine Gruppe seiner republikanischen Senatorenkollegen planen eine neue Taktik, um den Stillstand des Senats bei festgefahrenen Kandidaten für das Militär zu durchbrechen: Sie könnten eine Verfahrensabstimmung über den Kandidaten für den Kommandanten des Marine Corps erzwingen, was einen Verstoß gegen das Protokoll des Senats darstellt.

Die Senatoren versammelten sich hinter verschlossenen Türen im Büro des Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell, um über den ungewöhnlichen Schritt zu diskutieren. Es kommt äußerst selten vor, dass ein einfaches Mitglied eine Verfahrensabstimmung erzwingt – dies wird normalerweise dem Mehrheitsführer im Senat überlassen, da befürchtet wird, dass eine Normalisierung dieser Abstimmung in der Minderheit die Verwaltung des ohnehin schon schwerfälligen Senats noch schwieriger machen könnte.

Damit versuchen die Republikaner, die Schuld an der wachsenden Fehde um Tubervilles Blockade der Pentagon-Nominierungen auf den Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, abzuwälzen, der sich geweigert hat, einzelne Kandidaten wegen Bedenken hinsichtlich der Taktik der Republikaner aus Alabama zu Wort zu bringen. Der demokratische Führer argumentierte, dass solche Nominierungen im Senat seit langem schnell durch Stimmabgaben bestätigt würden und dass eine andere Vorgehensweise einen schädlichen Präzedenzfall in der Kammer schaffen würde.

„Es ist ungewöhnlich, aber dort sind die Mitglieder“, sagte John Thune, Senator von South Dakota, und verwies auf „angestaute Frustration“, weil „Schumer keine Abstimmung zulässt.“ Er fügte hinzu: „Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber zumindest ist dies eine Möglichkeit, Dinge kaputt zu machen.“

Dies ist die jüngste Entwicklung in einer monatelangen Blockade seitens Tuberville wegen seiner Forderungen, das Pentagon solle seine Politik aufgeben, eine Reisekostenpauschale für Truppen und ihre Familien vorzusehen, die aufgrund der staatlichen Gesetze, in denen sie stationiert sind, zu einer Abtreibung reisen müssen. Tuberville argumentiert, die Politik sei illegal und sollte im Kongress zur Abstimmung stehen, während Beamte des Pentagons auf ein Memo des Justizministeriums verwiesen haben, in dem es heißt, die Politik sei rechtmäßig.

Aber da das Pentagon und Tuberville sich nicht rühren, versuchen die republikanischen Senatoren, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Schumer hat sich geweigert, eine Abstimmung über einen der Kandidaten anzusetzen, da er befürchtet, dass ein Nachgeben gegenüber Tuberville andere Senatoren dazu veranlassen könnte, ihre politischen Ziele zu erreichen. Stattdessen forderte er Tuberville auf, seine Blockade aufzugeben und eine schnelle Bestätigung der Nominierungen durch Stimmabgabe zu ermöglichen.

Das Verfahren, das Tuberville anzuwenden versucht, sieht vor, dass er 16 weitere Unterschriften für eine Petition sammelt – zu diesem Zeitpunkt könnte er die Petition einreichen, um eine Verfahrensabstimmung einzurichten, für deren Erfolg 51 Stimmen erforderlich wären. Thune glaubt, dass Tuberville genug Unterstützung hat, um die Abstimmung zumindest zu erzwingen.

„Ich habe es nicht unterschrieben“, sagte Thune. „Er hat – ich denke, er hat die erforderliche Anzahl an Unterschriften.“ Wir werden sehen, wohin es führt. Ich meine, ich glaube, es gab andere Möglichkeiten, dies zu erreichen, aber er hatte vor, eine Cloture-Petition zu verfolgen und diesen Mechanismus zu nutzen. Also werden wir sehen, wo es landet.“

Senator John Cornyn sagte, dass er sich noch nicht angemeldet habe, dies aber tun werde. „Das habe ich noch nicht, aber ich habe vor, es zu tun“, sagte der texanische Republikaner gegenüber Reportern. Die Senatoren Lindsey Graham aus South Carolina und Marco Rubio aus Florida fügten hinzu, dass sie die Petition unterzeichnet hätten.

Es ist unklar, wie sich das auswirken wird, und Schumer verfügt über Werkzeuge, um Tubervilles Taktik zu untergraben.

Der Senator von Alaska, Dan Sullivan, war kurz davor, das gleiche Verfahren zu nutzen, um vor der Augustpause eine Abstimmung über einen der Militärkandidaten zu erzwingen, aber McConnell half ihm damals, dies aufgrund der Auswirkungen auf den Senat davon abzubringen.