Tuberkulose-Ausbruch in Chemnitz weitet sich aus: 25 Kontaktpersonen haben sich bereits angesteckt

tz Welt

Von: Patryk Kubocz

Teilt

In Chemnitz breitet sich ein Tuberkulose-Ausbruch aus. Nach dem ersten Fall wurde auch bei einigen Kontaktpersonen eine Infektion festgestellt.

Chemnitz – In Chemnitz hat sich ein Tuberkulose-Ausbruch ausgebreitet. Mitte Januar wurde bei einem Praktikanten der Fachkrankenpflegeschule in einem Pflegeheim eine offene Tuberkulose diagnostiziert. Bei einem Drittel der 75 Kontaktpersonen wurde nach Angaben der Stadtverwaltung Chemnitz eine Tuberkulose-Infektion festgestellt Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Röntgenbild zeigt eine Lunge, die von einer Tuberkulose-Infektion befallen ist. Die Krankheit brach in Chemnitz aus. (Symbolbild) © Imago

Das Gesundheitsamt in Chemnitz sucht nun nach weiteren Kontaktpersonen, die sich mit der Lungenkrankheit infiziert haben könnten. Dem Bericht zufolge waren die Krankenpflegeschule der Praktikantin und ein weiteres Pflegeheim von dem Ausbruch betroffen dpa. Bei den bisherigen Ermittlungen seien nach Behördenangaben auch zwei weitere Tuberkulose-Verdachtsfälle festgestellt worden. Das medizinische Personal des Krankenhauses arbeitet derzeit an der Diagnose des Ausbruchs fr.de gemeldet. Erst dann kann festgestellt werden, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist.

Tuberkulose in Chemnitz: Nicht jede Infektion führt zu einer schweren Erkrankung

Tuberkulose ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird und über Tröpfcheninfektion in den Körper gelangt. Wichtig zu wissen ist, dass nicht jede Infektion zu einer schweren Erkrankung führt. Dennoch können die Bakterien auf eine andere Person übertragen werden.

Hauptsymptom: Husten mit oder ohne Auswurf Einschränkungen des allgemeinen Wohlbefindens Brustschmerz Appetitlosigkeit Kurzatmigkeit Unbeabsichtigter Gewichtsverlust Leichtes Fieber vermehrtes Schwitzen (besonders nachts) Ermüdung Allgemeine Schwäche Ähnliche Anzeichen wie bei einer Erkältung Quelle: RKI

„Für das Jahr 2021 wurden insgesamt 3.896 Tuberkulose-Fälle registriert, was einer Inzidenz von 4,7 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner entspricht“, schreiben die Experten des RKI in einem Bericht zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland. Nach einem Anstieg der Fälle um 2015 sind die Zahlen in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Bis 2017 zählte das RKI in Deutschland rund 6.000 Tuberkulose-Patienten. 2020 sank die Gesamtzahl um insgesamt zwölf Prozent. (dpa/pku)