TTC sieht, dass sich die Transitgewalt bis zum Wochenende ausdehnt, nachdem Mitarbeiter und Streifenpolizisten hinzugefügt wurden

Toronto erlebte am Samstagnachmittag einen weiteren Angriff auf sein Transitsystem, der letzte in einer Woche, die fast täglich mit gewalttätigen Vorfällen gefüllt war.

Die Polizei von Toronto sagte, sie habe Berichte erhalten, wonach ein Mann angeblich drei Personen in einer Straßenbahn in der Innenstadt, nur wenige Minuten östlich des Rathauses, angegriffen habe.

Die Polizei sagte, der Mann sei aus der Straßenbahn ausgestiegen und zuletzt gesehen worden, als er nach Süden ging. Ob die Opfer bei dem mutmaßlichen Angriff verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt, sagte Det.-Const. sagte Michelle Flannery.

Der Vorfall ereignete sich weniger als einen Tag, nachdem die Toronto Transit Commission angekündigt hatte, dass sie nach der jüngsten Welle der Gewalt sofort etwa 80 zusätzliche Mitarbeiter einsetzen würde, die sich jeden Tag im gesamten System bewegen würden.

Zusätzliches Managementpersonal wird im gesamten System „gut sichtbar“ sein, und der Einsatz umfasst Mitarbeiter, die während der Hauptverkehrszeiten durch das U-Bahn-Netz wechseln, teilte die Verkehrsbehörde am späten Freitag mit.

Manager werden auch Systemreinigungen und Gesundheits- und Sicherheitsaudits durchführen, sagte die TTC in einer Erklärung.

Der Umzug erfolgt nach einer Reihe gewalttätiger Zwischenfälle

Der Transitanbieter sagte, der Umzug sei das Ergebnis laufender Gespräche zwischen der Agentur, ihren Gewerkschaftsvertretern, der Polizei von Toronto und Bürgermeister John Tory.

Zusätzlich zu langfristigen Lösungen, wie der Zusammenarbeit mit Experten für Wohnungswesen und psychische Gesundheit und Sucht, werden mehrere weitere Sofortmaßnahmen geprüft, um die Kriminalität im TTC zu bekämpfen, heißt es in der Erklärung.

„Ich möchte allen Transitmitarbeitern danken, die das Transitsystem diese Woche über am Laufen gehalten haben und die dieses Wochenende im Einsatz sein werden“, sagte Tory. „Ich weiß, dass dies für keinen von ihnen oder ihre Familien keine leichte Zeit war.“

Tory dankte auch den zusätzlichen Polizisten, die ab Freitag für die Patrouille im System eingesetzt wurden. Der Umzug wurde Anfang der Woche nach einer jüngsten Flut mutmaßlicher Messerstechereien, Schwärmereien und anderer gewalttätiger Vorfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln angekündigt.

Die Nachricht von den zusätzlichen Einsätzen des TTC-Personals kam Stunden, bevor die Polizei von Toronto sagte, sie habe am TTC-Freitagabend Berichte über zwei separate, neue Vorfälle erhalten, an denen eine Gruppe junger Menschen beteiligt war.

Die Polizei sagte, sie habe Berichte erhalten, dass ein Mann von einer Gruppe junger Leute in einem TTC-Bus im Osten der Stadt angegriffen worden sei und sie später vom Tatort geflohen seien. Rettungskräfte brachten das Opfer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

HÖREN | Beamte werden den Transit patrouillieren und „Beziehungen aufbauen“ zu Menschen ohne Unterkunft:

Metro-Morgen12:41Der TTC-Vorsitzende sagt, dass Polizisten den Transit patrouillieren und „Beziehungen“ zu Menschen ohne Unterkunft aufbauen werden Jon Burnside ist der Vorsitzende des TTC. Er ist auch Stadtrat von Don Valley East und ehemaliger Polizist.

Minuten zuvor erhielten die Beamten Berichte, denen zufolge eine Gruppe junger Leute einen Mann in einer etwa einen Kilometer entfernten U-Bahnstation in der Innenstadt angegriffen und ausgeraubt hatte.

Flannery sagte, die Polizei behandle die Angriffe derzeit als separate Vorfälle und bitte Zeugen, sich zu melden, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen.

Anfang der Woche wurden vier 13-jährige Jungen angeklagt, nachdem angeblich zwei Transitarbeiter in einem Stadtbus überfallen und angegriffen worden waren.

Experten und Befürworter nennen den Umzug eine „Verbandlösung“

Die Polizei kündigte am Donnerstag an, dass mehr als 80 Beamte bezahlte Überstunden an TTC-Standorten in der ganzen Stadt leisten würden, um die Viktimisierung zu verringern, Gelegenheitsverbrechen zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu verbessern.

Die Polizeiverstärkung wurde am Freitag von einigen Transitbenutzern begrüßt, die sagten, dass sie sich durch die Anwesenheit der Beamten sicherer fühlten, während andere sagten, dass mehr Polizei im System die sich verschlechternden sozialen Bedingungen nicht angehen würde, die die Ursache der Situation sein könnten.

Experten, Gemeindearbeiter und Befürworter haben die Verbesserung als „Verbandlösung“ bezeichnet und gewarnt, dass mehr Polizei schwarze, indigene und rassifizierte TTC-Fahrer treffen und Menschen kriminalisieren könnte, die unter Obdachlosigkeit oder psychischer Not leiden, indem sie den Transit als Sicherheit, Schutz oder Wärme vor der Kälte nutzen .

Anfang dieses Monats kündigte Tory eine geplante Erhöhung des Polizeibudgets von Toronto um 48,3 Millionen US-Dollar an, die teilweise für die Einstellung von etwa 200 Beamten sowie für Programme zur Bekämpfung von Jugendgewalt verwendet werden soll.

„Als Verkehrsunternehmen sehen wir uns komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen gegenüber, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehören“, sagte Rick Leary, CEO von TTC, in der Erklärung vom Freitag. „Sie brauchen kreative, umfassende und unkonventionelle Lösungen.“