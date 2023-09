Lübeck. Der Liga-Neuling siegt in einer spannenden Schlussphase TSV Schönwalde gegen TSV Travemünde Ein weiterer Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Mannschaft ging vom Trainer aus Christopher Kordts nach 19 Minuten durch das Tor Julian Hagedorn In Führung. „Wir sind verdient in Führung gegangen, aber leider haben wir nach verschossenem Elfmeter das 2:0 verpasst. Die Travemünder wurden dann stärker und hatten richtig gute Torchancen. „Der Torwart hat die Schüsse, die aufs Tor kamen, sehr gut pariert“, sagte Kordts nach dem Spiel.

Nach der Pause steigerte sich der Spielanteil der Travemünder, die zunehmend auf den Ausgleich drängten. Steven Day Dies gelang schließlich in der 59. Minute Marc Reuter Das Spiel drehte sich zugunsten der Heimmannschaft. „Travemünde hat noch mehr investiert und folgerichtig ausgeglichen. Der Ball hätte überhaupt nicht hinter der Linie sein dürfen. Dem zweiten Tor ging ein Handspiel voraus, das der Schiedsrichter leider nicht gesehen hat“, berichtet Kordts und fährt fort: „Aber wir haben nicht aufgehört an uns zu glauben und haben das Tor in der Nachspielzeit geschossen!“ Am Ende können wir dankbar und stolz sein, dass wir trotzdem einen Punkt geholt haben.“ Wilhelm Gradert traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2.

Trittau überzeugte in der zweiten Halbzeit

VfL Vorwerk verliert, obwohl er zur Halbzeit in Führung lag TSV Trittau mit 1:4. Vorwerks Trainer Benjamin Schramm ist nach dem Spiel zufrieden: „Die erste Halbzeit war großartig für uns, aber die zweite Halbzeit war ein großer Flop. „Alles, was wir bis dahin gut gemacht haben, zerstören wir uns selbst.“ Damit meinte er die Führung, die wir kurz vor der Pause durch das Tor von erzielten Robin Schirdewahn (41.).

Nach der Pause hatte der TSV Trittau vier Minuten Zeit, die Partie zu drehen. Nicklas Frers hatte zuvor nur den Ausgleich erzielt Leon Raschka Sein Treffer drehte das Spiel (57.) und Frers machte mit seinem Treffer zum 3:1 (59.) die Vorentscheidung perfekt. Die drei Tore innerhalb kürzester Zeit hinterließen beim VfL eine Wirkung, von der sich die Mannschaft nicht mehr erholte. Raschka sorgte mit seinem zweiten Tor in der 81. Minute für den Endstand.

Trittaus Trainer Niels Gehrken sagte nach dem Sieg: „Heute haben wir in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gegen eine gut eingestellte Mannschaft gesehen. Kurz vor der Halbzeitpause mussten wir sehr unglücklich das 0:1 hinnehmen. Zur Halbzeit haben wir kleinere Änderungen vorgenommen – „Nick“ sorgte erneut für die Wende. Danach kommen wir immer besser ins Spiel und gewinnen dank einer sehr guten zweiten Halbzeit verdient.“

Der SV Azadi Lübeck siegt souverän

SV Azadi gewinnt im neunten Spiel das siebte Ligaspiel und spielt weiterhin an der Spitze der Verbandsliga. Gegen das SG Breitenfelde/Mölln sicherte das Trainerteam Nauzad Hassan ein souveräner 2:0-Sieg. „Ein verdienter Sieg für uns. Wir ließen keinen Torschuss zu und dominierten das Spiel über 90 Minuten. Obwohl wir den Sack spät zugemacht haben, waren wir die ganze Zeit über sehr geduldig“, berichtete Hassan nach dem Spiel. Lübeck erzielte die Tore Hallo Ali (24.) und Niwar Jasim (90.+1).

„In der ersten Halbzeit hatten wir kaum Ballkontrolle und obwohl wir leidenschaftlich verteidigt haben, waren wir beim 0:1 recht gut bedient. In der zweiten Halbzeit agierten wir ruhiger und kontrollierter im Spielaufbau, ohne jedoch Gefahr für das gegnerische Tor auszusetzen. „Es ist also ein verdienter Sieg für Azadi“, resümiert der SG-Trainer Florian Sult aus.

