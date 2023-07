Windischgarsten – Der erste Streich war ein direkter Erfolg. „Ein tolles Gefühl. Viel besser hätte es nicht beginnen können“, sagt Neuzugang Julian Guttau, als er zu seiner ersten Medienrunde in der Lobby des Blues-Teamhotels Platz nimmt.

Beim 12:0-Sieg gegen den Bezirksligisten FC Tittling erzielte er das erste Tor des TSV 1860.

Julian Guttau beerbt beim TSV 1860 Stefan Lex und wird künftig die Nummer sieben sein

Der Flügelstürmer schnappte sich auf Anhieb die Nummer sieben von Ex-Kapitän Stefan Lex, der kürzlich seine Karriere beendete. „Ein Bauchgefühl. Das war die erste Nummer, die ich hatte, als ich anfing, Fußball zu spielen.“ Ein neuer Löwe, Lex? „Natürlich sind die Erwartungen vielleicht etwas höher, aber ich habe Vertrauen in mich selbst!“

Und der Vergleich mit seinen Vorgängern? „Ich bin kein Lex, ich bin auch kein Boyamba“, sagt der junge Mann, der das Offensivduo ersetzen soll: „Ich bin Julian Guttau!“ „Für mich ist es wichtig, anzukommen, mir einen Stempel aufzudrücken und meine Stärken einzubringen“, sagt der gebürtige Hallenser. Wer ist dabei? „Ich denke, ich bin ein technisch sehr guter Fußballer, habe ein gutes Gespür für meine Mannschaft- Freunde und eine gute Grundgeschwindigkeit“, zählt der 23-Jährige auf: „Ich bin kein kompletter Sprinter, aber auch nicht zu langsam.“

Die Frage ist nur, wie gut und effizient: Guttau hat mit Freiburg eine überragende Runde hingelegt und wurde Vizemeister. Gemessen am Mannschaftserfolg des SCF wies er mit „nur“ zwei Toren und fünf Assists eine ausbaufähige Bilanz auf. „Ich möchte noch effektiver sein“, sagt der Youngster, dessen einjähriger Aufenthalt im Breisgau „wegen der U23-Regelung vorab festgelegt“ war.

Den „Fehler Erik Tallig“ will er dennoch nicht begehen: Der inzwischen entlassene Offensivmann verkündete vor zwei Jahren satte zehn Tore für diese Saison und schoss nicht einmal die Hälfte davon (vier). Guttau hingegen, dessen Idole Lionel Messi, Kevin De Bruyne und Mario Götze sind, fügt hinzu: „Ich möchte mich nicht an Zahlen messen, sondern an der Art und Weise, wie ich Fußball spiele.“ Der Guttau-Weg.