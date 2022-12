TSMC-Einnahmen steigen im November um 50 %, unterstützt durch Apple iPhone-Bestellungen

TSMC hat angesichts steigender Preise, Befürchtungen einer globalen Rezession und Covid-Störungen in China einer Verlangsamung in Bereichen des Chipmarktes entgegengewirkt.

TSMC der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller, meldete am Freitag einen Umsatzsprung im November, teilweise dank Bestellungen von Halbleitern für High-End-Smartphones wie z Äpfel IPhone.

Das taiwanesische Unternehmen, das Chips für andere Unternehmen herstellt, gab an, dass sich die Einnahmen im November auf insgesamt 222,71 Milliarden neue Taiwan-Dollar (7,27 Milliarden US-Dollar) beliefen, was einem Anstieg von 50,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

TSMC stellt Chips für eine Vielzahl von Unternehmen her, darunter die neuesten Halbleiter für Apple und Qualcomm ebenso gut wie SoftBank -eigener Arm. Angesichts steigender Preise, der Befürchtungen einer globalen Rezession und der Covid-Störungen in China hat das Unternehmen eine Verlangsamung in Bereichen des Chipmarktes überwunden.