TSLA, FRC, UBS, FL en meer

Een voertuig laadt op donderdag 2 maart 2023 een Tesla Supercharging-station op in Corte Madera, Californië, VS.

Bekijk de bedrijven die de grootste stappen zetten in premarket-handel:

Tesla — De fabrikant van elektrische voertuigen steeg met 2% nadat Moody’s het een Baa3-rating had toegekend en het krediet met de junk-rating had verwijderd. Moody’s zei dat de upgrade het voorzichtige financiële beleid van Tesla en de operationele staat van dienst van het management weerspiegelt.

Eerste Republiek – De belegerde bank steeg bijna 19% in premarket-handel, na een duik van 90% tot nu toe deze maand toen investeerders zich concentreerden op de grote hoeveelheid onverzekerde deposito’s. Maandag meldde David Faber van CNBC dat JPMorgan Chase advies geeft over alternatieven voor First Republic.

New Yorkse gemeenschap Bancorp — De bank knalde 7%, een dag na een stijging van 31,65%. De Federal Deposit Insurance Corporation heeft aangekondigd dat de dochteronderneming van New York Community Bancorp, Flagstar Bank, bijna alle deposito’s van Signature Bank en een deel van haar leningenportefeuilles zal overnemen, evenals alle 40 van haar voormalige filialen.

Regionale banken – Regionale banken waren ook hoger op de hielen van de opkomst van First Republic en terwijl investeerders de waarschijnlijkheid van uitgebreide federale verzekeringen bleven verwerken. Pac West steeg met 8,3%, Vijfde Derde Bancorp steeg 3,4% en Key Corp won 3,3%.

UBS — De in de VS genoteerde aandelen van de in Zwitserland gevestigde bank stegen met 4%, een dag nadat ze 3,3% hadden gewonnen na de koopovereenkomst Krediet Zwitserland voor 3,2 miljard dollar. Credit Suisse was in wezen vlak in de premarket, na een daling van 52,99% op maandag.

Harley Davidson — De motorfietsfabrikant klom 3,8% nadat Morgan Stanley het aandeel had opgewaardeerd van gelijk gewicht naar overwogen, daarbij verwijzend naar de focus van Harley op de kernactiviteiten en een beter gesitueerde consument. Het koersdoel van het bedrijf van $ 50 impliceert een stijging van 33,2% vanaf de afsluiting van maandag.

Voet Locker — De aandelen stegen met meer dan 4% nadat Citi de detailhandelaar had opgewaardeerd van ‘neutraal’ naar ‘kopen’. Citi zei dat het bedrijf de goede kant opgaat door de aandacht af te leiden van winkelcentra en het merk Champs en zich in plaats daarvan te concentreren op aanbiedingen met betrekking tot kinderen, loyaliteit en digitaal.

Meta-platforms — De aandelen van het Facebook-moederbedrijf stegen bijna 3% in premarket-handel nadat Morgan Stanley Meta had geüpgraded en zei dat het ongeveer 25% opwaarts potentieel heeft dankzij zijn Reels-strategie en efficiëntieplannen. De upgrade komt een week nadat Meta plannen aankondigde om nog eens 10.000 werknemers te ontslaan.

– Alex Harring en Tanaya Macheel van CNBC droegen bij aan rapportage.