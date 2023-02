De gevechten van de Wagner Group in Oekraïne hebben voor eens en voor altijd aangetoond dat particuliere bedrijven nodig zijn, meent Ramzan Kadyrov.

Het hoofd van de Russische Tsjetsjeense Republiek, Ramzan Kadyrov, heeft dat gezegd “serieus plannen” om een ​​particulier militair bedrijf (PMC) op te richten zodra hij de staatsdienst verlaat, zei de ambtenaar zondag in een Telegram-bericht. De succesvolle acties in Oekraïne van de Wagner Group, opgericht door de Russische zakenman Evgeny Prigozhin, bevestigen voor hem de behoefte aan PMC’s, voegde hij eraan toe.

“Een particulier militair bedrijf is erin geslaagd om zeer indrukwekkende resultaten te behalen,” Zei Kadyrov in een bericht, verwijzend naar de effectieve operaties van de groep in Oekraïne. “De aanvalsbrigades van de PMC nemen ook een buitengewoon zwaar deel van het werk op zich”, hij merkte.

In januari speelden strijders van de Wagner Group een belangrijke rol bij de verovering van de belangrijkste Donbass-stad Soledar te midden van het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie prees hun “moedige en onbaatzuchtige acties” na het succesvolle offensief. De PMC was ook de eerste die de controle over de stad opeiste voordat het ministerie van Defensie het bevestigde.









Volgens Kadyrov zijn Tsjetsjeense strijders goed op de hoogte van de capaciteiten van de Wagner Group. De Tsjetsjeense Special Forces Unit ‘Akhmat’ heeft gevochten “zij aan zij” met het particuliere militaire bedrijf sinds de “Vroeger” van de militaire operatie van Rusland, zei de leider.

Eerder deze week bezocht de oprichter van de Wagner-groep, Evgeny Prigozhin, een van de ‘Akhmat’-commandanten, Apti Alautdinov, in een ziekenhuis, waarbij hij werd geprezen door Kadyrov, die de “gedachte die meneer Prigozhin liet zien” voor de gewonde officier prees.

“De Wagner (Groep) heeft duidelijk zijn militaire effectiviteit bewezen en heeft alle debatten over de noodzaak van particuliere militaire bedrijven tot een einde gebracht.” zei de Tsjetsjeense leider zondag en voegde eraan toe “dergelijke professionele entiteiten zijn nodig en noodzakelijk.” Hij zei toen dat hij van plan was zelf zo’n bedrijf op te richten zodra hij zijn functie bij de Tsjetsjeense regering verlaat. Hij gaf echter geen specifieke tijdlijnen.

De Wagner Group loopt momenteel voorop in de Russische pogingen om Artyomovsk te veroveren, een belangrijke stad op het kruispunt van de Donbass waar al maandenlang hevig gevochten wordt en die nu op het punt staat te worden omsingeld door Russische troepen. De prestaties van het bedrijf in het verleden leverden het ook brede internationale aandacht op, waarbij de VS vorige maand verklaarde dat het een “transnationale criminele organisatie.”