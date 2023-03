Het Tsjechische nationale bureau voor cyber- en informatiebeveiliging heeft gewaarschuwd dat TikTok een veiligheidsbedreiging vormt.

TikTok, een Chinese app voor het delen van video’s, is de laatste tijd in veel landen onder de loep genomen vanwege procedures voor gegevensverwerking.

De waakhond waarschuwde verder dat TikTok een beveiligingsrisico kan vormen als het wordt geïnstalleerd op ‘apparaten die toegang hebben tot kritieke informatie- en communicatie-infrastructuur’.

Waarom zijn er groeiende zorgen?

Westerse landen maken zich zorgen dat de populaire app de Chinese autoriteiten mogelijk toegang geeft tot gevoelige gebruikersgegevens.

“Het bureau maakt zich zorgen over een potentiële veiligheidsdreiging die voortvloeit uit het gebruik van TikTok, voornamelijk vanwege de hoeveelheid gebruikersgegevens die door de app worden verzameld en de manier waarop met de gegevens wordt omgegaan”, aldus de toezichthouder.

Verdere zorgen komen voort uit het feit dat het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, “onder de wettelijke jurisdictie van de Volksrepubliek China valt.”

De Tsjechische cyberautoriteit voegde verder toe dat “dergelijke grootschalige gegevensverzameling zorgwekkend is vanwege het juridische en politieke klimaat van de Volksrepubliek China (VRC), aangezien ByteDance, de ontwikkelaar en beheerder van TikTok, onder de wettelijke jurisdictie van de Volksrepubliek China.”

Politici en ambtenaren werd afgeraden de app te gebruiken, en het grote publiek werd aangespoord om te overwegen of ze de app ook zouden gebruiken.

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, heeft eerder gezegd dat de zorgen over de app worden aangewakkerd door verkeerde informatie en heeft ontkend de app te gebruiken voor het bespioneren van westerlingen.

Beijing daarentegen heeft ontkend van plan te zijn de app voor spionagedoeleinden te gebruiken.

Tsjechië voegt zich bij een lijst van verschillende landen die stappen hebben ondernomen om het gebruik van TikTok te beperken.

De VS gaven vorige maand een limiet van 30 dagen om de app van alle federale apparaten en systemen te verwijderen.

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-Raad hebben TikTok verbannen van alle telefoons van het personeel.

Canada en Denemarken hebben hun personeel ook verboden om TikTok op hun telefoons te hebben.

In een eerder rapport dat in 2022 werd uitgebracht, noemde de Tsjechische nationale inlichtingendienst, gevestigd in Praag, China als een grote bedreiging voor de Tsjechische cyberspace.

