Mindestens sieben Menschen starben, darunter ein sechsjähriges Mädchen, und fast 130 weitere wurden verletzt, nachdem ein russischer Raketenangriff einen zentralen Platz in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw getroffen hatte, sagten ukrainische Beamte.

Der Streik am Samstag – in einer Stadt nahe der russischen Grenze und weit weg von der Front – traf eine Universität und ein Theater, wo eine Veranstaltung unter Beteiligung von Drohnenherstellern stattfand.

Das getötete Mädchen sei im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, sagte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko.

„Ihrer Mutter ist in einem ernsten Zustand. Die Polizisten leisteten dem Mädchen Erste Hilfe. Leider konnten die Ärzte sie bei ihrer Ankunft im Krankenhaus aufgrund eines starken Blutverlusts nicht retten“, fügte er hinzu.

Klymenko sagte, der Streik habe stattgefunden, als Menschen die Kirche mit „Körben voller gesegneter Äpfel“ verließen. Der Samstag ist ein wichtiger Feiertag im orthodoxen Kalender: Zum Fest der Verklärung werden in den Kirchen Äpfel und Honig geweiht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, der Angriff habe „einen gewöhnlichen Samstag … in einen Tag voller Schmerz und Verlust“ verwandelt.

„Eine russische Rakete schlug mitten in der Stadt, in unserem Tschernihiw, ein. Ein Platz, die Polytechnische Universität, ein Theater.“

Oleksandr Lomako, amtierender Bürgermeister der Stadt Tschernihiw, sagte gegenüber dem nationalen Fernsehen: „Direkt hinter dem Schauspielhaus gibt es einen Park, in dem sich normalerweise viele Kinder und ihre Eltern aufhalten.“ In der Nähe befinden sich auch zahlreiche Restaurants mit Außenterrassen. Das alles geschah mitten am Tag, als offensichtlich viele Menschen in der Innenstadt waren.

„Dieses Verbrechen kann nur als Kriegsverbrechen gegen Zivilisten interpretiert werden.“

Klymenko fordert eine Untersuchung eines Drohneneinsatzes, der während des Angriffs im Theater stattfand. Während des gesamten Konflikts wurden von beiden Seiten Drohnen eingesetzt.

Eine Mitorganisatorin der Veranstaltung, Maria Berlinska, sagte, sie sei offiziell von der örtlichen Militär- und Zivilverwaltung genehmigt worden und der Ort sei von den Behörden bereitgestellt worden. Der Veranstaltungsort wurde aus Sicherheitsgründen erst Stunden vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Berlinska beschrieb es als „ein geschlossenes Treffen von Ingenieuren, Militärs und Freiwilligen zum Thema Militärtechnologie für die Front“.

Vor Kriegsausbruch war Tschernihiw eine pulsierende Stadt mit 300.000 Einwohnern. Mittlerweile sind viele Teile davon aufgrund der wiederholten russischen Bombardierung zu Ödland geworden.

Die Stadt wurde zu Beginn der Invasion im März 2022 von russischen Streitkräften belagert und war von Strom und fließendem Wasser abgeschnitten. Später in diesem Monat begannen russische Truppen mit dem Abzug aus der Region, obwohl der Beschuss von Tschernihiw fortgesetzt wurde.

Nach der Belagerung beschrieb der Bürgermeister der Stadt Tschernihiw als zu etwa 70 % zerstört.

Der Angriff ereignete sich nach Angaben des Kremls, als der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag Generäle besuchte, die die Ukraine-Offensive in Rostow am Don im Süden Russlands überwachten.

Laut Kreml sprach Putin mit „dem Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Waleri Gerassimow, den Kommandeuren der Sektoren und anderen hochrangigen Offizieren der Gruppe“.

Rostow am Don, das nahe der Grenze zur Ukraine liegt, war im Juni ein Brennpunkt des kurzlebigen Aufstands der privaten Militärgruppe Wagner.

Unterdessen ist Selenskyj in Schweden, wo er sich mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson, König Carl XVI., Königin Silvia und anderen Parlamentsvertretern trifft.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz zwischen Selenskyj und Kristersson am Samstagnachmittag sagte der ukrainische Staatschef, man bespreche „die nächsten Schritte“, damit die Ukraine Gripen-Kampfflugzeuge aus Schweden beziehen könne.

„Heute haben wir über Gripen-Flugzeuge gesprochen, den Stolz Schwedens. Ich bin zuversichtlich, dass Gripen-Flugzeuge unsere Freiheit viel sicherer machen können“, sagte Selenskyj gegenüber Journalisten.