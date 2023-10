Jana Cernochova behauptet, die internationale Organisation stehe beim jüngsten Aufflammen im Nahen Osten auf der Seite der „Hamas-Terroristen“.

Die Vereinten Nationen hätten jegliche Glaubwürdigkeit verloren und die Tschechische Republik wäre besser dran, die internationale Organisation zu verlassen, sagte Verteidigungsministerin Jana Cernochova. Sie zitierte eine Abstimmung am Freitag, bei der die meisten Mitgliedstaaten die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas unterstützten, als Beweis dafür, dass die Vereinten Nationen Letztere befürworten.

In einem Post Auf X (ehemals Twitter) schrieb Cernochova am Samstag: „Nur 14 Länder, darunter auch unseres, haben sich gegen den beispiellosen Terroranschlag der Hamas-Terroristen gewehrt.„Die Ministerin fügte hinzu, dass sie“Ich schäme mich für die UNO.”

„Meiner Meinung nach kann die Tschechische Republik nichts von einer Organisation erwarten, die Terroristen unterstützt und das Grundrecht auf Selbstverteidigung nicht respektiert. Lass uns raus gehen,“ Sie sagte.









Am Freitag verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution, in der eine „sofortiger, dauerhafter und dauerhafter humanitärer Waffenstillstand, der zur Einstellung der Feindseligkeiten führt” in Gaza; 121 Mitgliedsstaaten stimmten dafür, 44 enthielten sich und 14, darunter die USA und Israel, stimmten dagegen.

Die Resolution kam, nachdem es dem Sicherheitsrat nicht gelungen war, zu vier Entwürfen einen Konsens zu erzielen.

Das Dokument fordert Israel, die Hamas und alle anderen am Konflikt beteiligten bewaffneten Parteien auf, die Zivilbevölkerung und Infrastruktur sowie humanitäres Personal und Einrichtungen zu schützen. Das Dokument betont die Bedeutung der Bereitstellung lebenswichtiger Güter und Dienstleistungen für die Bewohner von Gaza.

Die Unterzeichner forderten außerdem „sofortige und bedingungslose Freilassung” aller illegal gefangen gehaltenen Zivilisten, während die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates gemäß früheren UN-Resolutionen der einzige Weg zum Frieden in der Region sei.

Obwohl die Resolution nicht bindend ist, hat sie symbolische Bedeutung.

Der ständige Vertreter Palästinas bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, begrüßte das Dokument und sagte: „Das Blutbad an unserem Volk muss aufhören und die humanitäre Hilfe sollte in den Gazastreifen gelangen.”

Sein israelischer Kollege Gilad Erdan verurteilte die jüngste Resolution und beschrieb sie als „lächerlich.Er behauptete weiter, dass die UN ihre Legitimität und Relevanz verloren hätten.

Am 7. Oktober brachen Feindseligkeiten aus, nachdem Hamas-Kämpfer einen Überraschungsangriff durchgeführt und Israel schwerem Raketenbeschuss ausgesetzt hatten. Israel reagierte mit tagelangen massiven Luftangriffen, und kürzlich drangen Bodentruppen im Rahmen vereinzelter Luftangriffe in den Gazastreifen ein.

Der Konflikt hat bisher mehr als 1.400 Israelis und über 7.000 Palästinenser das Leben gekostet, Tausende weitere wurden verletzt.

Folgen LIVE-UPDATES für weitere Informationen