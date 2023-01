Tschechien: Ein Ex-General zieht in die Prager Burg | Europa | DW

Tschechien bekommt mit Petr Pavel einen Ex-General und ehemaligen Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses als neuen Präsidenten. Pavel, der noch vor wenigen Jahren der Mehrheit der tschechischen Öffentlichkeit unbekannt war, gewann die Stichwahl am 27./28. Januar 2023 mit rund 58 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat, der populistische Oligarch, Chef der oppositionellen ANO-Bewegung und Ex-Ministerpräsident Andrej Babis, kam nur auf 42 Prozent. Nach dem ersten Wahlgang lagen die beiden Kandidaten nahezu gleichauf.

Vom kommunistischen Soldaten an die Spitze der NATO

Vor dem Fall des Kommunismus im November 1989 war der 61-jährige Petr Pavel Mitglied der Kommunistischen Partei – wie die meisten Berufssoldaten. Sein Lebenslauf umfasst auch eine Geheimdienstausbildung in der tschechoslowakischen Armee. Nach 1990 setzte Pavel diese Ausbildung fort und machte Karriere. Er studierte an renommierten amerikanischen und britischen Militärschulen, unter anderem Internationale Beziehungen. Während seines Dienstes in der Friedenstruppe der Vereinten Nationen im ehemaligen Jugoslawien (UNPROFOR) erlangte er militärische Bedeutung. Dort leitete er 1993 eine Operation, bei der fünfzig französische Soldaten aus einem Kampfgebiet zwischen Serben und Kroaten in Ostkroatien gerettet wurden. Dafür wurde er mit dem Orden der französischen Ehrenlegion und der tschechischen Heldenmedaille ausgezeichnet. Das erlaubte ihm, das Wort „Held“ auf seinen Wahlplakaten zu verwenden – einschließlich der Medaillen. Als Journalisten ihn im Wahlkampf fragten, ob er nicht unbescheiden sei, antwortete er: „Das sage ich nicht über mich, das hat Präsident Vaclav Havel über mich gesagt.“

Großer Jubel in der Wahlkampfzentrale von Wahlsieger Petr Pavel

Pavels steile Militärkarriere, die mit einer Elite-Fallschirmjägereinheit begann, gipfelte in seiner Ernennung zum Stabschef der tschechischen Armee (2012-2015) und seiner anschließenden Wahl zum Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. 2018 ging der Armeegeneral in den Ruhestand.

Drei Jahre Wahlvorbereitung

Im Jahr 2019 begann Pavel mit den Vorbereitungen für den Präsidentschaftswahlkampf, lange bevor er seine Kandidatur ankündigte. Er reiste durch die Tschechische Republik, sprach mit Bürgern über seine Erfahrungen in der Armee, Verteidigungsfragen und sein Leben und gab viele Interviews.

Während der Covid-Pandemie, die aufgrund der chaotischen Regierung des damaligen Premierministers Andrej Babis eine der höchsten Sterblichkeitsraten pro Kopf in der Tschechischen Republik verursachte, stellte Pavel ein Team von Experten für Krisenmanagement zusammen und versuchte, die Regierung mit fundierten Ratschlägen zu unterstützen. Schon damals wurde öffentlich diskutiert, dass Petr Pavel für das Amt des Präsidenten der Republik kandidieren möchte. In der Tschechischen Republik, wo die Enttäuschung über den konfrontativen Stil von Präsident Milos Zeman weit verbreitet ist, hat Pavel genug Unterstützung für seine Kampagne gefunden. In den Meinungsumfragen war er bis zur Bekanntgabe der Kandidatur des Oligarchen und Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis klarer Favorit.

Zweite Runde ehemaliger Kommunisten

Pawel, der sich im Wahlkampf als unabhängiger, unpolitischer Kandidat zu präsentieren versuchte, zeigte großes Verständnis für militärische und internationale Themen. „Diplomatie habe ich an der Spitze der Nato gelernt, als ich versuchen musste, eine Einigung zwischen den 30 Mitgliedsstaaten zu erzielen“, sagte Pavel bei einem TV-Duell auf dem Sender Nova TV. Ruhig und würdevoll überzeugte Pavel viele Tschechen mit seiner Männlichkeit, seinem entschlossenen Auftreten und seiner Vorliebe für leistungsstarke Motorräder. Und das nicht zuletzt wegen seiner optischen Ähnlichkeit mit dem Gründer und ersten Präsidenten der Tschechoslowakei, Tomas Garrique Masaryk (1850-1937).

Ex-Ministerpräsident Andrej Babis musste sich im Duell mit Ex-General Petr Pavel geschlagen geben

Mit einem Vorsprung von Zehntausenden von Stimmen vor Andrej Babis rückte Pawel in die zweite Runde vor. Er wurde von der Drittplatzierten im ersten Wahlgang, der 44-jährigen Wirtschaftswissenschaftlerin Danuse Nedrudova, und anderen pro-westlichen Kandidaten unterstützt. Der Sieg schien ihm sicher. Einige Wähler hatten jedoch ein Problem mit der kommunistischen Vergangenheit des Ex-Generals. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer des kommunistischen Regimes“, sagte der bekannte Musiker, Dissident und ehemalige Menschenrechtsminister Michael Kocab gegenüber dem Tschechischen Rundfunk.

Befürchtungen, dass eine solche Haltung viele demokratiefreundliche Wähler aus der Stichwahl heraushalten würde, erwiesen sich letztlich als unbegründet. Genauso wie der Versuch von Babis, der vor der zweiten Runde behauptete, Pavel würde die Tschechische Republik in den Krieg führen, während er, Babis, den Frieden in der Ukraine sichern würde. Dem ehemaligen Ministerpräsidenten, dem immer wieder Kollaboration mit dem kommunistischen Geheimdienst vorgeworfen wurde, half das nichts.

Dank einer in Tschechien beispiellosen Wahlbeteiligung von über 70 Prozent konnte sich Pavel im ganzen Land, mit Ausnahme von Teilen des ehemaligen Sudetenlandes nahe der Grenze zu Deutschland, die Mehrheit sichern.

Pavel: „Ich sehe keine Gewinner und Verlierer“

Pavel sagte, seine erste Priorität sei es, eine durch Wahlen gespaltene Nation zu vereinen. „Ich sehe in diesem Land keine Wähler gewinnen oder verlieren. Werte wie Wahrheit, Würde, Respekt und Demut haben gesiegt. Ich bin bereit, diese Werte nicht nur dem Schloss, sondern auch unserer Republik dadurch zurückzugeben mein Dienst“, sagte Pavel.

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova kam am Wahlabend direkt in ihre Wahlkampfzentrale. „Bei dir hat die Hoffnung gewonnen, dass Anstand und Wahrhaftigkeit eine Stärke sein können“, gratulierte sie Pavel. Tschechien und die Slowakei haben sich vor 30 Jahren friedlich getrennt, die ehemalige Tschechoslowakei ist seit dem 31. Dezember 1992 Geschichte. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind gut. Caputova und Pavel haben angekündigt, bald gemeinsam die ukrainische Hauptstadt Kiew zu besuchen.

Vor allem bei den jüngsten tschechischen Wählern war Pavel die klare Wahl. „Einer der Gründe für den Erfolg von Petr Pavel war, dass er es geschafft hat, so viele junge Wähler an die Urnen zu bringen, darunter auch diejenigen, die ursprünglich für Danusa Nerudova gestimmt haben“, sagte Pavel Maskarinec, Politikwissenschaftler an der Jan-Evangelista-Purkyne-Universität in Usti nad Labem, gegenüber DW. Mit Petr Pavel hat trotz seiner kurzen kommunistischen Vergangenheit längst ein klar pro-europäischer, pro-westlicher und pro-atlantischer Politiker gewonnen.

Pavel Maskarinec ist Politikwissenschaftler an der Jan Evangelista Purkyne Universität in Usti nad Labem

Der 68-jährige Andrej Babis gratulierte Pavel zu seinem Sieg. Zu seiner politischen Zukunft machte der Oligarch, der weiterhin Abgeordneter und Vorsitzender der Oppositionspartei ANO ist, eine rätselhafte Aussage: „Ich wünsche Ihnen eine Welt ohne Babis. Vergiss Babis. Versuche, ohne Babis zu leben. Hör auf, morgens aufzuwachen Babys zu hassen und schlafen zu gehen und das zu hassen.“ Einen Rückzug des Milliardärs aus der Politik halten die Experten für unwahrscheinlich. Die ANO-Bewegung ist jetzt die stärkste Partei in Umfragen und hat Chancen, die Parlamentswahlen in drei Jahren zu gewinnen.