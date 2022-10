Truss-Nachfolge: Showdown in der Downing Street

Stand: 24.10.2022 11:37 Uhr

Bekommt Großbritannien heute einen neuen Premierminister? Rishi Sunak hat derzeit die besten Chancen auf einen Amtsantritt. Warum ist das so? Und was ist die größte Hürde für die Kandidatur des Ministers für parlamentarische Angelegenheiten, Mordaunt?

Noch bis zum Nachmittag (15:00 Uhr MESZ) können sich Kandidaten um den Spitzenposten bei den British Tories bewerben. Aufgrund der Regularien und der aktuellen Tory-Mehrheit im Unterhaus tritt der Siegerkandidat dann auch die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss an. Allerdings haben nur Kandidaten eine Chance, die von mindestens 100 Tory-Abgeordneten unterstützt werden.

Nimmt nur ein Bewerber diese Hürde, wäre die Entscheidung über den künftigen Ministerpräsidenten heute gefallen. Wenn mindestens zwei Anträge den nötigen Rückhalt erhalten, würde die Fraktion zunächst zwischen den Kandidaten abstimmen. Sollten die Finalisten noch im Rennen sein, läge die Entscheidung bei der Parteibasis in Form einer kurzfristigen Online-Abstimmung. Die Nachfolge von Truss soll bis spätestens Freitag feststehen.

Sunak ist Favorit

Der aussichtsreichste Kandidat ist Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Der frühere Bankier Sunak war von 2019 bis Juli dieses Jahres Finanzminister, bevor er aus Protest gegen Johnsons zahlreiche Affären zurücktrat und zum vorzeitigen Ende seiner Amtszeit beitrug. Das Verhältnis zwischen den Männern galt zuvor als angespannt und ist inzwischen zerrüttet. Anfang September verlor Sunak im Rennen um die Nachfolge von Johnson gegen Truss.

Am gestrigen Sonntag erklärte Sunak formell seine erneute Kandidatur. „Großbritannien ist ein großartiges Land, aber wir stehen vor einer tiefen Wirtschaftskrise“, schrieb er auf Twitter. Er kündigte an, er wolle „unsere Wirtschaft reparieren, unsere Partei vereinen und etwas für unser Land tun“.

Sohn indischer Eltern

Sunak wäre der erste britische Führer aus einer ethnischen Minderheit in Großbritannien. Sein Lebenslauf in Kürze: 42 Jahre alt, geboren in Southampton als Sohn indischstämmiger Eltern – sein Vater Arzt, seine Mutter Apothekerin. Ausbildung an den Eliteuniversitäten Oxford und Stanford, dann Analyst bei der Investmentbank Goldman Sachs.

Sunak ist mit Akshata Murthy verheiratet, der Tochter eines indischen Stahlmagnaten. Sie ist eine der reichsten Frauen der Welt. Das Paar hat zwei Töchter. Dass Sunaks Frau nicht offiziell in Großbritannien gemeldet war und damit Millionen an Steuern sparte, wurde im Frühjahr bekannt. Ein juristisches Verfahren, aber eines, das einer Erklärung bedurfte. Dann erhielt Sunak im Rahmen der Downing-Street-Partygate-Untersuchung auch noch eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln.

Sunak gilt als schlau und kalt. In Steuerfragen folgt er der konservativen Politik von Margaret Thatcher und sieht Steuern nicht als Regulator der kurzfristigen Einkommensumverteilung. Premierminister Johnson hat er bereits in Steuerfragen angegriffen, und er warnte vor zu schnellen Steuersenkungen, mit denen seine Kontrahentin Liz Truss im September punkten konnte. Nach ihrem Scheitern profitiert er nun davon, dass er Truss‘ Kurs zuvor als Irrweg angesehen hatte.

Zweiter Kandidat: Mordaunt

Penny Mordaunt, Staatssekretärin für parlamentarische Angelegenheiten, ist die zweite Kandidatin. Die 49-Jährige ist in der Parteibasis beliebt und will trotz des großen Vorsprungs ihrer Konkurrentin Sunak weiter um den nötigen Rückhalt in der konservativen Fraktion kämpfen.

Die BBC berichtete heute Morgen unter Berufung auf Quellen in Mordaunts Wahlkampfteam, dass die ehemalige Verteidigungsministerin definitiv in einer Stichwahl an der Basis antreten wird, wenn sie die notwendige Unterstützung von 100 Tory-Abgeordneten bekommt. Diese Schwelle sei „zum Greifen nah“, sagte ihr Team am Morgen. Mordaunt ist in Gesprächen mit Kollegen aus der ganzen Partei. Allerdings sprachen sich nach verschiedenen Medienzählungen nur rund 25 Abgeordnete für den Minister für Parlamentsangelegenheiten aus.

Sie kündigte ihre Kandidatur noch vor Sunak an. „Ich wurde durch die Unterstützung von Kollegen ermutigt, die einen Neuanfang, eine geeinte Partei und Führung im nationalen Interesse wollen“, sagte sie auf Twitter. Als Parteichefin und Premierministerin will sie das Land einen, die Wahlversprechen der Tories umsetzen und die nächsten Parlamentswahlen gewinnen.

Wenn Mordaunt in der Fraktion nicht mindestens 100 Stimmen bekommt, wird Sunak per Zuruf nächster Partei- und Regierungschef. Die BBC rechnet damit, dass der offizielle Amtsantritt als Premierminister erst am Dienstag stattfinden könnte, weil eine Audienz bei König Karl III. wäre notwendig.