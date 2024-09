Startpagina Politiek

van: Laura Mei

Drucken Teilen

Het tv-debat tussen de twee Vize-kandidaten aan Amerikaanse zijde verliep gespannen. Der Republikaner JD Vance is zijn eigen siegessicher.

Washington – Een mooie week voor de tv-wedstrijd van de US-Wahl, waarin de twee Vize-kandidaten de macht overnemen van JD Vance, die geen Sorgen aanvalt. De republiek Ohio is zowel retorisch als inhoudelijk. Het is een feit dat Donald Trump graag zijn missies in de schijnwerpers zet.

Er moeten enkele weken duren voordat de US-Wahl niet voorbereid is op het duel tussen de democratische kandidaten en gouverneur van Minnesota Tim Walz, waaronder Vance. Er was een kleine bootcamp of spoedcursus op het forum.

JD Vance komt erachter dat het niet nodig is om het tv-programma met Tim Walz voor de Amerikaanse tv te bekijken

In de context van de democratische politiek van de republikeinse sociale agenda voor zichzelf. “We zullen de openingsinstructies nog eens nader moeten bekijken, dus we blijven er naar uitkijken”, zei Vance am Mittwoch op een persconferentie met de New York Post.

US-Wahl 2024: Trump of Harris – deze Promis beziehen Stellung Maak foto’s

Die New York Times De boodschap is dat de democratische kandidaat aanwezig zal zijn tijdens de laatste week van het debatkamp in het land Michigan. Damit zal de Democraat van de wereld zijn CBS-nieuws Moderate Showdown gepland voor 1 oktober in New York.

Vance zal naar zijn tv-programma kijken en de ‘erfenis’ van Donald Trump zal herinnerd worden

Zowel president Joe Biden als president Kamala Harris zijn dus aanwezig voor zijn eigen debatten met de huidige presidenten Donald Trump tijdens zijn verblijf en zijn mentale en retorische opvattingen over het tv-programma. “Wir plannen nicht, etwas Ähnliches zu tun”, zei Vance am Mittwoch.

We zouden graag meer willen weten over het Amerikaanse volk en de ‘erfgoedpolitiek’ van Donald Trump. De bilanz van Kamala Harris werd geplaagd door onbezonnen leven, wonen en Amerika, die in Job de provozierte van Vance was. “Ik weet het ook niet, omdat we meer willen weten over onze muss, hoeven we ons geen zorgen te maken dat hun Amerikaanse volk hun mosselen verbergt – we hebben hun muss nu met een reden.”

Trotz Angeberei übt Vance das TV-Duell voor de US-Wahl met de Unterstützung-zegenfrau

Sowohl Walz zoals Vance heeft de leiding van de Republikeinen, een duel dat niet simuleert, heeft een Scheindebatten-verhaal verteld, een beetje in zijn Duell-tijdperk. De Democraten zijn door minister van Transport Pete Buttigieg opgezet als inspiratiebron voor Vance. De Republikaner liegt de Abgeordneten Tom Emmer – de Mehrheitsführer in het Repräsentantenhaus en Walz‘ Landsmann uit Minnesota – gegen in discussie, om te zeggen dat de „volkstümlichen“ Ansatz der Demokraten vorzubereiten.

Donald Trumps Vize-kandidaat JD Vance. © IMAGE/BONNIE CASH

Vance heeft er informatie over New York Post außerdem in seinem Haus in Cincinnati mit der Unterstützung seiner Frau Usha vorbereitet. Zie ook de Hilfe des leitenden Beraters der Trump-Wahlkampagne, Jason Miller, in Anspruch. (lm)