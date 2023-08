CNN

Bernie Kerik weigert sich, mehr als 300 Unterlagen herauszugeben, die in einer Klage im Zusammenhang mit der Wahl im Jahr 2020 gesucht werden, kurz bevor er mit dem Büro des Sonderermittlers sprechen soll, mit der Begründung, dass sie unter die Schweigepflicht des Anwalts fallen.

Kerik, ein ehemaliger New Yorker Polizeikommissar, der in den Wochen nach der Wahl 2020 mit dem ehemaligen Trump-Anwalt Rudy Giuliani zusammenarbeitete, um nach Beweisen für Betrug zu suchen, hatte zuvor den Anwälten von Shaye Moss und Ruby Freeman Hunderte weitere Dokumente zurückgehalten. Die beiden Wahlhelfer aus Georgia sagten, Giuliani habe falsche Behauptungen über Pannen bei der Stimmzettelzählung in Atlanta aufgestellt, die sie diffamierten.

Die Aufzeichnungen, die offenbar die Arbeit widerspiegeln, die Kerik und Giuliani für Donald Trump geleistet haben, als dieser 2020 die Präsidentschaft behalten wollte, wurden in der Klage zurückgehalten, ebenso wie als Ermittler des Kongresses letztes Jahr Dokumente von ihm einholten.

Die Trump-Kampagne, die als Mandant von Giuliani wollte, dass einige Unterlagen geheim bleiben, ermöglichte es Kerik in den letzten Wochen, mehr als 500 Dokumente herauszugeben, nachdem ihre Gründe für die Vertraulichkeit in der Klage angefochten wurden.

Aber 318 weitere Dokumente befinden sich immer noch nicht in den Händen des Moss- und Freeman-Teams. Die Anwälte der Wahlhelfer haben am Freitag einen Bundesrichter gebeten, diese Aufzeichnungen vertraulich zu prüfen und zu entscheiden, ob sie weiterhin unter dem Anwaltsgeheimnis geschützt bleiben sollen.

Während der Dokumentenstreit in der Klage noch andauert, hat Kerik kürzlich auch zugestimmt, mit Sonderermittlern zu sprechen, die sich mit den Aktionen von Trump und anderen nach der Wahl 2020 befassen. Sein Anwalt Timothy Parlatore teilte CNN letztes Wochenende mit, dass Kerik und seine Anwälte „in etwa einer Woche“ mit den Ermittlern sprechen würden.

„Wir haben in etwa einer Woche ein Treffen mit dem Büro des Sonderermittlers angesetzt, um über viele der Bemühungen zu sprechen, die das Giuliani-Team damals unternommen hat, um Betrug zu untersuchen, und dabei geht es wirklich um den Kern der Sache.“ ob sie jemanden wegen korrupter Absichten anklagen können“, sagte Parlatore damals.