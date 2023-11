Trumps verbale Ausrutscher gefährden seine Auseinandersetzung über Biden





CNN

—



Der frühere Präsident Donald Trump hat die Verspottung von Präsident Joe Biden und die Infragestellung seiner geistigen Eignung für das Amt zu einem zentralen Bestandteil seiner Wahlkampfreden gemacht – auch wenn er im Wahlkampf selbst eine Reihe von Ausrutschern und verbalen Ausrutschern erlebt.

„Er schaut sich ständig um, wohin soll ich gehen?“ Trump sagte, als er letzten Monat eine übertriebene Nachahmung von Biden vorführte, der verwirrt über die Bühne ging und einen Wahlkampfstopp in Cedar Rapids, Iowa, betrachtete.

Wochen später betrat Trump die Bühne in Sioux City, Iowa, und dankte fälschlicherweise seinen Anhängern für ihr Kommen nach Sioux Falls, South Dakota, bevor ein Senator des Staates Iowa versuchte, ihn diskret zu korrigieren – ein Moment, der mit einem heißen Mikrofon festgehalten wurde.

Während eines Gipfeltreffens in Washington, D.C. behauptete Trump, Biden könne „die Welt in den Zweiten Weltkrieg stürzen“ – der vor fast 80 Jahren endete – und schien Biden und den ehemaligen Präsidenten Barack Obama zu verwirren, indem er sagte, er liege in Wahlumfragen vor Obama.

Die jüngsten Fehltritte haben für Trump, sein Wahlkampfteam und den gesamten republikanischen politischen Apparat zu einer unwillkommenen Krise geführt. Die Republikaner haben in Frage gestellt, ob Biden in der Lage sei, als Oberbefehlshaber zu fungieren, und verwiesen auf sein Alter und seine geistige Fitness. Aber ihr eigener Hauptkandidat scheint in der gleichen misslichen Lage zu sein, was ihre Argumentation weniger stichhaltig macht.

Trump sagte fälschlicherweise, Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident, sei der türkische Ministerpräsident – ​​er korrigierte diesen Fehler schnell. Er hat Hamas (huh-maas), den Namen der palästinensischen militanten Gruppe, die einen tödlichen Terroranschlag auf Israel startete, wiederholt fälschlicherweise als Hummus ausgesprochen.

Und während einer Kundgebung in South Carolina im September verwechselte Trump den ehemaligen Gouverneur von Florida, Jeb Bush, einen von Trumps GOP-Rivalen 2016, mit seinem Bruder, dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush

„Als ich hierher kam, dachten alle, Bush würde gewinnen“, sagte er bei dieser Kundgebung.

„Sie dachten, Bush, weil Bush angeblich ein Soldat war … er hat uns in den, äh, er hat uns in den Nahen Osten gebracht. Wie hat das geklappt, oder?“

Trumps Rivalen haben daran gearbeitet, aus seinen jüngsten unnötigen Fehlern Kapital zu schlagen, darunter auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, dessen Präsidentschaftswahlkampf unter einer Flut von Angriffen des ehemaligen Präsidenten weitgehend ins Stocken geraten ist .

„Das ist ein anderer Donald Trump als 2015 und 16 – er hat den Reißverschluss seines Fastballs verloren“, sagte er Ende Oktober gegenüber Reportern in New Hampshire. „Er ist mit dem Teleprompter verbunden. Er kann den Teleprompter nicht verlassen. Immer wenn er das tut, sagt er Dinge wie „Gehe nicht wählen.“ Er sagt den Leuten, sie sollen nicht wählen, denn wir haben alle Stimmen.“

Die Kampagne von DeSantis hat kürzlich auch einen „Trump-Unfall-Tracker“ gestartet, um die Fehltritte des ehemaligen Präsidenten aufzuzeigen.

Die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, deren jüngste Umfragewerte leicht gestiegen sind, schien den ehemaligen Präsidenten wegen Trumps außenpolitischen Äußerungen übel zu nehmen.

„Nun, ich habe es schon einmal gesagt. Bei allem Respekt, ich lasse mich nicht verwirren“, sagte Haley letzte Woche auf der Jahrestagung der Republikanischen Jüdischen Koalition.

Das Demokratische Nationalkomitee hat sich alle Mühe gegeben, Trump zu überfallen Fehltritte. Auf seinem Konto bei Das Komitee hat auch einen Clip hervorgehoben, in dem Trump darum kämpft, einen Satz über Terrorismus zu vervollständigen. In einem anderen Beitrag war ein Clip zu sehen, in dem Trump Hamas falsch ausspricht.

Auch Bidens Wiederwahlkampagne versucht, die Aufmerksamkeit auf Trumps Fauxpas zu lenken, indem er die Momente ausschneidet und sie in den sozialen Medien verbreitet.

Öffentlich und privat sind einige republikanische Strategen skeptisch, wie effektiv diese Strategie sein wird. Schließlich hat Trump zuvor damit geprahlt, er könne auf die Fifth Avenue gehen, jemanden erschießen und nur erleben, wie seine Unterstützung zunimmt, und hat dann eine Wahl gewonnen. Seine Anhänger wissen, wie alt er ist; Ihre Kritik an Biden lautet, dass Trump zwar ein ungewöhnlich lebhafter 77-Jähriger sei, Biden hingegen ein sehr müder 80-Jähriger.

„Präsident Trump dominiert weiterhin die Vorwahlen und gewinnt bei den Parlamentswahlen gegen den Crooked Joe Biden“, sagte Trump-Sprecher Steven Cheung in einer Erklärung. „Keines dieser falschen Narrative, mit denen Team Biden versucht hat, von den Misserfolgen seines eigenen Kandidaten abzulenken, hat die Dynamik des Rennens überhaupt verändert, weil die Leute wissen, dass Präsident Trump der stärkste Kandidat ist. Der Kontrast besteht darin, dass Biden auf die Bühne fällt, sich durch eine Rede murmelt, nicht weiß, wohin er gehen soll, und über die Stufen der Air Force One stolpert.“

Trotz des relativ geringen Altersunterschieds zwischen Biden und Trump – etwa dreieinhalb Jahre – gibt es große Unterschiede in der Sichtweise der Wähler auf die beiden Zahlen.

In einer aktuellen Umfrage von NBC News gaben 59 % der Wähler an, sie hätten große Bedenken, dass Biden nicht über die nötige geistige und körperliche Gesundheit verfüge, um für eine weitere Amtszeit Präsident zu sein. Im Vergleich dazu äußerten 34 % der Wähler große Bedenken hinsichtlich Trump.

Die Angriffe von Trump sind nicht nur heftige Angriffe auf Bidens Alter. Trump, der nur drei Jahre jünger als Biden ist, sagte kürzlich in einem Interview, er glaube nicht, dass der Präsident zu alt für eine Wiederwahl sei.

„Nein, er ist überhaupt nicht zu alt, er ist völlig inkompetent“, sagte Trump kürzlich in einem Interview mit Megyn Kelly in ihrer gleichnamigen Show auf Sirius XM.

Anstatt Biden wegen seines Alters direkt anzugreifen, versucht Trump stattdessen, Biden als „inkompetent“ und „kognitiv beeinträchtigt“ darzustellen, was seiner Meinung nach nicht nur am Alter des Präsidenten liegt.

„Ich habe viele Freunde in den Achtzigern … Das Alter ist interessant, weil manche Leute sehr scharfsinnig sind und manche verlieren es“, sagte Trump zu Kelly.