In South Carolina sagte Ron DeSantis, dass Trump „energischer hätte vorgehen sollen“, als Randalierer das Kapitol plünderten, fügte aber hinzu, dass es dabei nicht um kriminelle Aktivitäten ging. Vivek Ramaswamy sagte gegenüber POLITICO am 6. Januar in einer Erklärung, dass er „ganz andere Urteile gefällt hätte als Präsident Trump“. Und Nikki Haley sagte, der Rest der Vorwahlen drohe von Trumps juristischem „Drama“ übertönt zu werden.

Die Antworten stellten zumindest einen kleinen Bruch in der Ehrerbietung dar, die einige zuvor höfliche Kandidaten Trump nach seinen beiden früheren Anklagen entgegengebracht hatten. Aber nur ein kleiner. Und privat waren die Wahlkämpfer skeptisch, dass selbst diese bescheidenen Angriffe andere Auswirkungen haben würden als Trump selbst.

„Jan. 6 stärkt nur die Basis“, sagte ein Stratege, der für einen Trump-Rivalen arbeitet.

Kritiker des ehemaligen Präsidenten mussten sich fragen, was nötig wäre, damit sich das Feld am 6. Januar tatsächlich gegen ihn wendet, wenn nicht ein „Zielbrief“ ausreichte, in dem Trump darüber informiert wurde, dass er für sein Verhalten an diesem Tag angeklagt werden würde der Trick.

„Das ist der Kabuki-Tanz, den sie monatelang aufführen werden – es wird nicht das erste Mal sein und es wird nicht das letzte Mal sein“, sagte Mike Madrid, der republikanische Stratege und Mitbegründer des Anti-Trump-Lincoln-Projekts. „Der Kabuki-Tanz versucht, beides zu erreichen, während sie darauf warten, dass sich der Staub über seine rechtlichen Probleme legt.“

Fast einen Monat vor der ersten Debatte führt das Vorgehen der Grand Jury von Sonderermittler Jack Smith dazu, dass die Kandidaten auf einen Rubikon zusteuern, den sie noch nicht ganz zu bewältigen gefunden haben: Trumps Charakter anzugreifen, wie er im Vorfeld des 6. Januar gezeigt wurde oder nicht.

Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence ging in seiner Ankündigungsrede letzten Monat in Iowa direkt auf die Angelegenheit ein und sagte, Trump „verlangte“, dass er „zwischen ihm und unserer Verfassung wählen“ müsse, und fügte hinzu, dass „jeder, der jemand anderen bittet, sich zu stellen.“ Sie wegen der Verfassung sollten nie wieder Präsident der Vereinigten Staaten sein.“

Und der frühere Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, ging über seine früheren Bemerkungen zu Trumps erster und zweiter Anklageschrift hinaus und lehnte es ab, seine Aussagen mit Verweisen auf die „Unschuldsvermutung“ und die Notwendigkeit, „auf die Fakten zu warten“, aufzufüllen.

„Obwohl Donald Trump möchte, dass das amerikanische Volk glaubt, dass er das Opfer dieser Situation ist“, sagte Hutchinson in einer schriftlichen Erklärung, „ist die Wahrheit, dass die wahren Opfer des 6. Januar unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit und so weiter waren.“ Polizisten des Kapitols, die tapfer daran gearbeitet haben, unser Kapitol zu schützen.“

Chris Christie, der frühere Gouverneur von New Jersey, kritisierte Trump ebenfalls und sagte, sein „Verhalten am 6. Januar beweise, dass ihm unser Land und unsere Verfassung egal seien“, unabhängig davon, was der jüngste Fall zeige.

Aber abgesehen von diesem Trio landet der Rest des Feldes in der Frage von Trumps Verhalten am 6. Januar im sprichwörtlichen Niemandsland. Ihre Zurückhaltung unterstreicht, wie schwer es ihnen weiterhin fällt, Trump zu schlagen, ohne dabei empfindlich zu wirken Base.

DeSantis hat das am eigenen Leib erfahren. Nach seiner sanften Kritik am 6. Januar, dass Trump „energischer hätte auftreten sollen“, wurde der Gouverneur von Florida von seinem langjährigen Trump-Berater Jason Miller mit einem neuen spöttischen Spitznamen belegt: „Ron DeCheney„, eine Anspielung auf die frühere Abgeordnete Liz Cheney, die Republikanerin, die von der Basis verunglimpft wurde, nachdem sie am 6. Januar den Ausschuss mitgeleitet hatte.

Republikanische Aktivisten haben die Vorstellung verinnerlicht, dass die Infragestellung von Trumps Unschuld im Zusammenhang mit dem 6. Januar den Zorn seiner Basis auf sich ziehen würde. Und obwohl die erwartete Anklageschrift, die sich auf Trumps Handlungen rund um den 6. Januar konzentriert, den Eindruck erweckt, dass sie ihnen eine Stütze zu geben scheint, ist unklar, welche Angriffslinie die Vorwahlwähler beeinflusst.

„Wenn Sie nach einer Anti-Trump-Spur suchen, ist das eine dumme Aufgabe“, sagte Madrid. „Sie suchen den Jungbrunnen. Es existiert nicht. Was Sie vielleicht versuchen, ist zu hoffen, dass Sie eine Spur einnehmen können, die sich öffnet, wenn er vor der Wahl vor Gericht gestellt und ins Gefängnis geworfen wird.“

Republikanische Berater, die Trumps Hauptkonkurrenten unterstützen, sahen in den Nachrichten vom Dienstag nicht sofort einen entscheidenden Moment im Rennen. Die vorherigen Anklagen haben Trumps Fundraising bereits angekurbelt und die GOP-Wähler auf seine Seite gebracht.

„Es scheint, als hätte ihm jede Anklage nur noch mehr Unterstützung eingebracht“, sagte ein leitender Berater einer konkurrierenden Kampagne, dem Anonymität gewährt wurde, um über die Kampagnendynamik zu sprechen.

Der Berater fügte hinzu, dass diese wahrscheinlich bevorstehende Anklage weitaus schwerwiegender sei als die ersten beiden. Aber ohne weitere Einzelheiten von Smith selbst ist unklar, welche politischen Folgen dies haben würde.

„Wenn es mehr wie New York aussieht, wird er davon profitieren“, sagte ein anderer GOP-Berater, der anonym blieb, um die Dynamik des Rennens zu besprechen, und bezog sich dabei auf die Anklage wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. „Aber wenn (das DOJ) es wie die andere Anklage auf professionelle Weise behandelt und sie viel Unterstützung haben, denke ich, dass er wahrscheinlich leiden wird – aber nicht viel Schaden.“

Sally Goldenberg hat zu diesem Bericht beigetragen.