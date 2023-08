CNN

Als der frühere Präsident Donald Trump Washington verließ, nachdem er sich zu den Vorwürfen geäußert hatte, er habe versucht, die Demokratie zu untergraben, fühlte es sich an, als wären all die bisherigen Traumata und Spaltungen seiner achtjährigen Reise in die Psyche der Nation nur der Anfang gewesen.

Amerika steht nun vor der Aussicht, dass ein Ex-Präsident in einem Wahljahr, in dem er der republikanische Spitzenkandidat ist und dem Weißen Haus eine neue Amtszeit als Vergeltung verspricht, wiederholt vor Gericht steht. Er antwortet mit der gleichen extremen Rhetorik, die nach der letzten Wahl seine politische Basis in Wut versetzte und in Gewalt ausbrach. Unheilvolle und angespannte Tage könnten vor uns liegen.

Trump verbrachte den Nachmittag in einem Bundesgericht in Sichtweite des US-Kapitols, das am 6. Januar 2021 von seinen Anhängern geplündert wurde. Er bekannte sich im schwersten der drei Fälle, in denen er bisher angeklagt wurde, nicht schuldig – und zwar in vier Anklagepunkten von einem angeblichen Versuch, das „Sammeln, Auszählen und Bescheinigen“ von Stimmen nach der Wahl 2020 zu stoppen.

Ein Live-Video von Trump, wie er mit einem Auto zu einem Flughafen fährt und in eine weitere Stadt fegt, um eine weitere Anklage gegen sein Markenflugzeug zu erheben, ist Teil einer plötzlichen neuen Normalität geworden. Auch wenn die Anklage gegen einen ehemaligen Präsidenten Routine zu sein scheint, ist sie doch ein Maßstab für das historische Chaos, das Trump seit seinem Einstieg in die Politik im Jahr 2015 angerichtet hat.

In seinem klassischen dunklen Anzug und der langen roten Krawatte erhob sich Trump am Donnerstag vor Gericht zu voller Größe und erläuterte langsam und deutlich die Worte „nicht schuldig“ in einer Anhörung, in der sein Sturz vom Präsidenten zum Angeklagten unterstrichen wurde, als er schweigend warten musste bis der Richter eintrifft. Quellen, die mit seiner Denkweise vertraut waren, sagten Kaitlan Collins von CNN, er sei verärgert darüber, dass der Richter ihn einfach als „Mr. Trump“ und nicht mit dem Präsidententitel, den er immer noch in seinen Clubs trug.

Der 45. Präsident und Sonderermittler Jack Smith – der ihn auch wegen des angeblichen Missbrauchs geheimer Dokumente angeklagt hat – tauschten mehrere Blicke aus, bevor es zu einem Verfahren kam, das, anders als zu seiner Zeit als Präsident, bedeutet, dass Trumps Schicksal nun außerhalb seiner Kontrolle liegt.

Der ganze Tag war surreal, aber angesichts seiner historischen Implikationen – nachdem Trump der erste Ex-Präsident wurde, der offiziell wegen mutmaßlicher im Amt begangener Verbrechen angeklagt wurde – auch traurig.

Der Donnerstag war ein Tag, an dem das Land einen Punkt erreichte, an dem es kein Zurück mehr gab. Zum ersten Mal haben die Vereinigten Staaten einen ihrer früheren Führer offiziell beschuldigt, versucht zu haben, ihr politisches Kernsystem und ihre Werte zu untergraben.

Es war Trump, der das Land über diese gefährliche Schwelle zwang. Ein Mann, dessen Lebensmotto es ist, niemals als Verlierer zu gelten, weigerte sich, die Niederlage bei einer demokratischen Wahl im Jahr 2020 hinzunehmen, und begab sich dann auf einen katastrophalen Kurs, weil er, wie Smiths Anklageschrift es ausdrückte, „entschlossen war, an der Macht zu bleiben“.

Trump steuert einen stürmischen Kurs in ein unbekanntes Ziel. Wenn er das Weiße Haus zurückgewinnt, könnte der bereits zweimal angeklagte neue Präsident eine neue Verfassungskrise auslösen, indem er die gegen ihn erhobenen Bundesverfahren abschafft oder sich sogar selbst begnadigt. Jeder alternative republikanische Präsident könnte mit Forderungen von Trump-Anhängern nach einer Begnadigung konfrontiert werden, die, wenn sie gewährt würden, ihre gesamte Präsidentschaft überschatten könnte. Und wenn Trump verurteilt wird und die Parlamentswahlen im Jahr 2024 verliert, riskiert er eine lange Gefängnisstrafe, die ihm wahrscheinlich Anlass geben würde, seine Anhänger zu neuem Protest aufzustacheln.

Der konservative Rechtswissenschaftler J. Michael Luttig twitterte nach Trumps jüngster Anklage am Dienstag, es sei ein Tag gewesen, der „umso tragischer und bedauerlicher geworden sei, weil der ehemalige Präsident sich zynisch dafür entschieden hat, der Nation dieses peinliche Spektakel zuzufügen – und Spektakel wird es sein.“ Luttig warnte davor, dass die Welt die amerikanische Demokratie nicht mehr als die gleiche Inspiration betrachten würde wie seit fast 250 Jahren.

Trump verhielt sich genauso wie nach der Wahl 2020 und beharrte am Donnerstag erneut darauf, dass er – und nicht das Land – das Opfer sei, was die Temperatur in einem angespannten und spaltenden Sommer weiter anheizte.

„Wenn man sie nicht schlagen kann, verfolgt man sie oder man verfolgt sie strafrechtlich“, sagte er unter einem schwarzen Regenschirm hervor, während ein Regenschauer über das Flugfeld fegte, bevor er nach Hause zu seinem Golfclub in New Jersey flog.

Seine Äußerungen erinnerten Geoff Duncan, den republikanischen ehemaligen Vizegouverneur von Georgia, an die Rhetorik, die seinen Heimatstaat nach der letzten Wahl nervös machte.

„Ich saß heute da und schaute mir die Verhandlungen an und spürte dieses ungute Gefühl und diese Flut an Fehlinformationen, die mich in einen Moment vor dem 6. Januar zurückversetzten“, sagte Duncan.

„Das ist beängstigend, das sind wirklich, wirklich beängstigende Zeiten für uns“, sagte Duncan, jetzt politischer Kommentator bei CNN.

Der Ex-Präsident treibt sein persönliches Streben weiter voran, und das mit zerstörerischeren Folgen als andere Politiker, die von einem Skandal gestürzt wurden. Sogar Präsident Richard Nixon gab nach der Demütigung durch Watergate in seiner Rücktrittsrede zu, dass er an etwas anderes als seine persönlichen Ziele und die Demütigung dachte.

„Ich hätte es vorgezogen, bis zum Ende durchzuhalten, ungeachtet der persönlichen Qual, die das mit sich gebracht hätte … aber das Interesse der Nation muss immer Vorrang vor allen persönlichen Erwägungen haben“, sagte Nixon.

Trump ist entschlossen, bis zum Ende durchzuhalten, wo immer es auch sein mag.

Aber wenn Trump das Land über diesen Rubikon zog, folgten Smith und das Justizministerium mit dem impliziten Argument, dass das nationale Interesse Rechenschaftspflicht für das, was nach der Wahl 2020 geschah, verlangte. Diejenigen, die die Anklage unterstützen, argumentieren, dass ein Versäumnis, die Demokratie vor einem historischen Angriff zu schützen, zu ihrem Untergang führen würde.

Der frühere Generalstaatsanwalt Alberto Gonzales, der unter George W. Bush diente, sagte gegenüber CNN: „Ich denke, was heute passiert ist, musste ehrlich gesagt passieren, wenn man bedenkt, was wir am 6. Januar gesehen haben.“

Aber einen ehemaligen Präsidenten mehrmals vor Gericht zu stellen, würde selbst in einer geeinten Nation eine Schockwelle auslösen. Im gegenwärtigen Zustand der Entfremdung Amerikas stellt dies ein erhebliches Risiko dar und dürfte die Polarisierung und den politischen Aufruhr mit Sicherheit verschärfen, selbst wenn das Gesetz dies vorschreibt.

Einige Optimisten verharmlosen zwar nicht die bevorstehenden Strapazen, glauben aber, dass es ein Dienst für das Land und die Welt ist, zu zeigen, dass amerikanische Institutionen die Trümmer des schlimmsten Angriffs auf die Demokratie in der Neuzeit überwinden können.

„Ich finde das traurig und leider eine Situation, die hätte vermieden werden können. Trump hat dies dem Justizministerium aufgezwungen“, sagte Ty Cobb, ein ehemaliger Anwalt des Ex-Präsidenten im Weißen Haus.

Im Gespräch mit Erin Burnett von CNN verwies Cobb auf Luttigs Kommentare und sagte, dass „der Star, der Amerika in den letzten 250 Jahren für den Rest der Welt war, durch Trump stark getrübt wurde.“ Aber er fügte hinzu: „Heute Abend ist es etwas besser, weil wir gezeigt haben, dass wir als Land für die Verfassung eintreten werden.“ … Dies könnte ein Wendepunkt sein – ich hoffe, dass es so ist.“

Cobbs optimistische Sichtweise kann durch die Geschichte bestätigt werden.

Dennoch gibt es wenig Anzeichen dafür, dass sie sich kurzfristig durchsetzen wird, wenn man bedenkt, dass es Trump gelungen ist, Millionen seiner Anhänger – mithilfe sympathisierender konservativer Medien und knieender republikanischer Politiker – davon zu überzeugen, dass er eine Wahl gewonnen hat, die er verloren hat.

Elliot Williams, Rechtsanalyst bei CNN, beurteilte die Fähigkeit des Landes, sein demokratisches Erbe zu verteidigen, negativer als Cobb.

„Der 6. Januar war ein Zeichen dafür, dass wir verfassungswidriges Verhalten tolerieren, basierend auf der Tatsache, dass erstens Millionen Amerikaner glauben, dass Donald Trump nichts Falsches getan hat, und dass zweitens der 6. Januar ein Touristenereignis war und so weiter.“

„Die Rechtsstaatlichkeit und diese Idee, dass wir uns den Gerichten unterwerfen, funktioniert nur, wenn Menschen, angefangen bei ehemaligen Präsidenten und ihren Unterstützern, glauben, dass wir ihr in irgendeiner Weise untergeordnet sind. Und das ist nicht die vorherrschende Meinung vieler, vieler Amerikaner.“

Eine am Donnerstag veröffentlichte neue CNN-Umfrage zeigte, wie fragwürdig die Unterstützung für das Verfassungssystem geworden ist, obwohl es Trump das Recht auf eine solide Verteidigung und die Unschuldsvermutung einräumt, bis seine Schuld in allen seinen Fällen bewiesen ist. Etwa 69 % der Republikaner und republikanisch orientierten Unabhängigen sagten, Bidens Sieg im Jahr 2020 sei nicht legitim, ein Anstieg gegenüber 63 % Anfang des Jahres und letzten Herbst, selbst ohne Beweise dafür, dass die Wahl durch Betrug beeinflusst wurde.

Diese Feststellung wird durch einen Kommentar des Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, vom Donnerstag erklärt, der auch unterstreicht, wie Trumps Einfluss einen ewigen Kreislauf des politischen Misstrauens verursacht.

Der kalifornische Republikaner verglich Trumps Verhalten mit den Beschwerden von Anhängern der früheren demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Gore und Hillary Clinton, die sich über Wahlunregelmäßigkeiten beschwerten.

„Wurde einer von ihnen strafrechtlich verfolgt? Wurde einer von ihnen ins Gefängnis gesteckt? Wurde einer von ihnen festgehalten, ohne dass eine Reaktion erfolgte, um herauszukommen? Die Antwort ist nein“, sagte McCarthy.

Sein Vergleich ist nicht zutreffend, denn obwohl Gore seine knappe Niederlage vor Gericht angefochten hatte, räumte er höflich ein, als der Oberste Gerichtshof die Wahl faktisch an Bush übergab. Einige Demokraten protestierten gegen die Bestätigung, dass Trumps Wahl in den Kongress 2016 stattgefunden habe, aber Clinton hat dies nicht vor Gericht angefochten. Und Smiths Fall konzentriert sich auf die Tatsache, dass Trump, als alle legitimen rechtlichen Anfechtungen der Wahl 2020 abgewiesen wurden, neue und angeblich illegale Anstrengungen unternahm, um trotzdem an der Macht zu bleiben.

Die Republikaner behaupten auch, dass die Anklagen gegen Trump lediglich ein Versuch seien, von ihren Anschuldigungen abzulenken, dass Biden und sein Sohn Hunter ihre Familie durch die Geschäftsbeziehungen des jüngeren Biden mit China und der Ukraine illegal bereichert hätten. Die Republikaner haben jedes Recht, gegen Biden und seine Familie zu ermitteln und Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie Korruption finden, obwohl sie bisher keinen Beweis für ein Fehlverhalten des Präsidenten vorlegen müssen.

Aber ihr blinder Fleck gegenüber Trumps weitaus schlimmerem, verfassungsgefährdendem Verhalten zeigt, wie sehr er ihre Partei verändert hat.

Nachdem er in sein Golfresort in Bedminster zurückgekehrt war, stieg Trump mit einem Telefon am Ohr aus seinem SUV des Secret Service und blickte einige Sekunden lang zu einem Nachrichtenhubschrauber auf, der jede seiner Bewegungen filmte. Dann verschwand er in seiner Luxus-Lodge, vorerst außer Sichtweite.

Aber nicht lange. Amerikas lange, anstrengende Reise mit Trump ist noch lange nicht zu Ende.