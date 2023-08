DES MOINES, Iowa (AP) – Der Helikopter war verschwunden, aber Donald Trump erneuerte am Samstag seinen Ruf, sich über Normen hinwegzusetzen und auf der Iowa State Fair ein Mega-Promi-Spektakel zu schaffen.

Trump lockte in weniger als zwei Stunden auf dem dampfenden Messegelände in Des Moines Tausende von schwitzenden und jubelnden Anhängern zu seinen Stopps im Zelt der Iowa Pork Producers, einer Ausstellung von Nutztierbabys und einem beliebten Grand Concourse Pub.

Währenddessen versuchte Trump nicht ganz so subtil, sich vom Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, abzuheben, Trumps Hauptkonkurrenten, der noch mehr als fünf Monate vor den Hauptwahlversammlungen in Iowa war und der sich zur gleichen Zeit auf dem Messegelände aufhielt.

Gerade als DeSantis und seine Familie ihren Tag auf der Messe ausklingen ließen und sich mit republikanischen Führern und Aktivisten aus Iowa trafen, stürzte sich Trump in das riesige Gedränge von Unterstützern, begleitet von etwa einem Dutzend Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses von Florida, ein Schuss auf DeSantis, der aggressiv vorgeht Pitch vor den Republikanern von Iowa.

Trump sprach in seiner kurzen Zeit auf der Messe wenig mit der Öffentlichkeit, außer dass er mit einigen Messebesuchern einzeln sprach. Allerdings wiederholte er in seinen Reden vor Hunderten Zuschauern in der beliebten Sendung „Steer and Stein“ die widerlegte Behauptung, dass die Wahl 2020 „manipuliert“ worden sei und dass „wir Millionen und Abermillionen mehr Stimmen bekommen haben“.

Während die meisten Kandidaten, die sich um Unterstützung im Caucus bemühen, die politische Unterstützung Iowas preisen, verbrachte Trump die meisten seiner öffentlichen Äußerungen damit, Abgeordnete aus Florida vorzustellen, die mit ihm nach Iowa gereist waren. Die Bemühungen, sagten Trump-Mitarbeiter, zeugen von den Gefühlen derjenigen, die DeSantis am besten kennen, schüren aber auch eindeutig die Empörung derjenigen, die das Gefühl haben, dass der ehemalige Präsident durch die beiden Bundesanklagen, mit denen er nun konfrontiert ist, verfolgt wurde.

„Also an alle meine Freunde in Iowa: Wenn Sie sehen, wie sie für diesen Mann kommen, wissen Sie, dass sie für diese Bewegung kommen, und zwar für uns alle“, sagte Rep. Matt Gaetz, R-Fla.

Bevor DeSantis mit seinen drei Kindern Autoscooter und Riesenrad fuhr, prahlte er mit der Delegation staatlicher Gesetzgeber in Iowa, die ihn flankierte, als Reporter nach den Vertretern Floridas rund um Trump fragten.

„Ich denke, es ist in Ordnung, Leute aus Washington einzubeziehen, aber ich glaube, dass die Menschen in Iowa sich wirklich mehr Sorgen um die Menschen in ihren Gemeinden machen“, sagte er.

DeSantis und andere Kandidaten auf der Messe kritisierten Trump wegen seiner Kritik an Gouverneurin Kim Reynolds, die ein Neutralitätsversprechen abgegeben und eine Reihe von Einzelgesprächen geführt hat, die die meisten GOP-Kandidaten akzeptierten, Trump jedoch ablehnte.

„Genau so geht er vor, um einen der besten Gouverneure des Landes anzugreifen“, sagte DeSantis. „Ich denke, als Republikaner sollten wir dankbar und stolz sein, zu sehen, dass es anderen Republikanern gut geht.“

Die meisten Kandidaten lobten Reynolds während ihrer Auftritte auf der Messe und genossen ihre Gesellschaft bei Spaziergängen über das Messegelände oder beim Wenden von Schweineburgern.

Der frühere Vizepräsident Mike Pence sagte, er sei „für Gouverneur Kim Reynolds, bevor es cool wurde“. Die Unternehmerin Vivek Ramaswamy ermutigte die Messebesucher, ihr zu applaudieren.

Trump versuchte am Samstag auch, die Spannungen zwischen ihm und Reynolds zu lindern, obwohl er nicht mit ihr erschien. Doch als Trump das Drama mit Reynolds ansprach, wiederholte er seine Behauptung, er sei für ihre Wahl verantwortlich. Trump kämpfte während ihrer Bewerbung 2018 mit Reynolds zusammen, die sie knapp gewann. Sie gewann die Wiederwahl im Jahr 2022 mit deutlich größerem Vorsprung.

„Ich habe ein sehr schönes Verhältnis zu ihr“, sagte er. „Ich habe sie gewählt.“

Für Trumps Team lag – angesichts der Konzentration der Unterstützer, der unterschiedlichen Altersgruppen und der Flut von „Make America Great Again“-Hüten – keine Spur von Besorgnis über Trumps Anklage in diesem Monat wegen Änderungen bei Bundesverbrechen, an deren Aufhebung das Jahr 2020 gearbeitet hat Wahl im Vorfeld der gewalttätigen Ausschreitungen seiner Anhänger vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2021.

Er hielt kurz inne, um mit Reportern zu sprechen, lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob er einer Schutzanordnung des Richters nachkommen würde, der den Fall der Wahlverschwörung überwacht, und schränkte damit ein, was der ehemalige Präsident während seines Wahlkampfs öffentlich über Beweise in den Ermittlungen sagen kann.

„Ich muss mir die Anordnung ansehen“, sagte Trump. „Das Ganze ist eine Fälschung – es wurde von Biden verbreitet, weil sie eine Wahl nicht auf faire Weise gewinnen können.“

Als Trump später gefragt wurde, ob er bereit wäre, sich in geringeren Fällen schuldig zu bekennen, nannte er den Reporter „einen klugen Kerl“. „Wir machen keine Plädoyer-Deals“, sagte er.

Im Jahr 2015 erregte Trump als aufstrebender republikanischer Präsidentschaftskandidat auf der Messe Aufmerksamkeit, indem er Kindern Fahrten mit seinem Privathubschrauber anbot. In Anzug und Krawatte machte der damalige Fernsehstar und New Yorker Immobilienmanager eine ganz andere Figur als Kandidaten, die normalerweise Jeans und Cowboystiefel tragen.

Ebenso dreist kreiste Trumps Boeing 757 am Samstag vor seiner Landung über dem Messegelände, gerade als DeSantis den Grill im Zelt der Iowa Pork Producers bediente.

Es war eine von mehreren Episoden in Iowa in diesem Jahr, in denen Trump versuchte, DeSantis in den Schatten zu stellen, während beide im Staat waren. DeSantis liegt in landesweiten Umfragen und Umfragen in Iowa hinter Trump zurück, wird aber noch zu Beginn des Rennens als sein stärkster potenzieller Herausforderer angesehen und hat kürzlich seine Offensive in Iowa beschleunigt, um dem ehemaligen Präsidenten, der bei der GOP-Basis nach wie vor äußerst beliebt ist, einen frühen Schlag zu versetzen.

„Trump, Trump, Trump“-Jubel brach an den drei Stationen aus, an denen der ehemalige Präsident – ​​in einem blauen Anzug, aber dieses Mal in einem Hemd mit offenem Kragen – Schulter an Schulter durch die Menge stapfte.

Auch wenn viele von Trumps Auftritten ungewöhnlich waren, beugte er sich im Schweinezelt dem Protokoll der Staatsmesse.

Er hielt ein Schweinekotelett auf einem Stock in die Menge und schwenkte es.

Thomas Beaumont und Hannah Fingerhut, The Associated Press

































Kulturelle En