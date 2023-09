Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

BRÜSSEL – Das Schreckgespenst einer zweiten Amtszeit von Donald Trump löst bei den europäischen Handelschefs erschreckende Erinnerungen aus.

Der 77-jährige Immobilienmagnat verspottet Handelsdefizite als „Verluste“, die Wohlstand an Amerikas Feinde exportieren, und droht bereits mit einem pauschalen Einfuhrzoll von 10 Prozent, falls er nächstes Jahr die Wahl gewinnt.

Doch schon lange davor könnte Trumps erste Handelspolitik erneut explodieren und europäische Exporte möglicherweise mit Zöllen in Milliardenhöhe treffen – und das in nur acht Wochen.

Im Jahr 2018 verhängte Trump Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union. Die Biden-Regierung hat die Zölle ausgesetzt, um der EU und den USA die Aushandlung eines Kompromisses zu ermöglichen.

Wenn bis zum 31. Oktober keine Lösung gefunden wird, werden diese Zölle jedoch zurückgehen, wodurch ein weiterer Zollkrieg droht und möglicherweise der Handel mit Waren wie Whisky beeinträchtigt wird.

Zwar könnten sich beide Seiten darauf einigen, die Aussetzung zu verlängern und die Verhandlungen fortzusetzen, doch das Risiko eines Trump-Sieges im Jahr 2024 erhöht den Druck, eine baldige Einigung zu erzielen – auch wenn dies bedeutet, dass die EU Zugeständnisse machen muss.

„Jeder beschäftigt die Frage: Was passiert, wenn die Wahlen schiefgehen?“ sagte ein EU-Handelsdiplomat, dem Anonymität gewährt wurde, da er nicht befugt war, öffentlich zu sprechen. Ein Anwalt, der Firmenkunden in europäischen Handelsakten berät, sagte, EU-Beamte und Wirtschaftsbosse hätten „Angst“ vor dem Gedanken an eine Rückkehr Trumps.

Zusätzlich zum Stahlstreit verhandeln Brüssel und Washington auch über einen Pakt über kritische Mineralien. Ein solches Abkommen würde es EU-Bergbau- und Chemieunternehmen ermöglichen, ihre Produkte an US-Batteriehersteller zu verkaufen, ohne dass das Risiko besteht, dass die im US-amerikanischen Inflation Reduction Act vorgesehenen Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge gekürzt würden.

„Die vor uns liegenden Monate werden für die Beziehungen zwischen der EU und den USA sehr wichtig sein“, sagte Luisa Santos von der Branchenlobbyorganisation BusinessEurope. „Wir müssen auf jeden Fall versuchen, die offenen Fragen zu lösen.“

„Historisch erfolgreich“

Trump liegt im Rennen um die Nominierung der Republikaner vor der Präsidentschaftswahl im November 2024 weit vor seinen Rivalen, obwohl ihm zahlreiche Straftaten vorgeworfen werden, die ihm vorwerfen, er habe versucht, seine Niederlage im Jahr 2020 rückgängig zu machen.

Seine Drohung, einen 10-prozentigen Zoll – oder eine „Steuer“ – auf alle Importe zu erheben, wenn er das Weiße Haus wiedererlangt, hat bereits Warnungen ausgelöst, dass ein solcher Schritt Funken auslösen würde ein umfassender Handelskrieg, der die Preise für viele Waren in die Höhe treibt, die US-Verbraucher und Unternehmen zahlen.

Trumps Drohung, einen 10-prozentigen Zoll auf alle Importe zu erheben, wenn er das Weiße Haus zurückerobert, hat bereits Warnungen ausgelöst, dass ein solcher Schritt einen umfassenden Handelskrieg auslösen würde | Joe Raedle/Getty Images

In einem kürzlich an das Wall Street Journal gerichteten Brief kritisierte Trump seine Kritiker – darunter auch die Redaktion der Zeitung: „Auch nachdem sich die eingefleischten Globalisten in der Redaktion in all ihren früheren Vorhersagen zu meiner historisch erfolgreichen Handelspolitik auf spektakuläre und völlige Weise als falsch erwiesen hatten.“ „Der Vorstand hat seine Lektion immer noch nicht gelernt“, schrieb er.

Ob Trump gewinnen wird, ist natürlich noch unklar. Aber jeder zukünftige republikanische Präsident würde wahrscheinlich die amerikanische Politik gegenüber der EU ändern und Befürchtungen einer Kehrtwende in allen Bereichen hervorrufen, von der militärischen Unterstützung für die Ukraine, die sich dem seit 18 Monaten andauernden Angriffskrieg Russlands widersetzt, bis hin zur Eskalation der anhaltenden geopolitischen Pattsituation mit China.

„Mit einer republikanischen Regierung sind die Verhandlungen ganz anders“, sagte ein anderer EU-Diplomat. „Die Verhandlungen mit der Trump-Regierung waren offensichtlich viel komplizierter als mit der Regierung, die wir heute vor uns haben.“

Das Weiße Haus ist nicht die einzige mögliche Veränderung, die bevorsteht. Auch im Juni 2024 finden Wahlen zum Europäischen Parlament statt, nach denen eine neue EU-Exekutive ernannt wird.

Aus diesem Grund hoffen europäische Beamte und Branchenführer, die Gespräche über Stahl und kritische Rohstoffe vor einem EU-US-Gipfel voranzutreiben, der vorläufig für Oktober angesetzt ist – obwohl noch kein Termin festgelegt wurde.

EU-Handelschef Valdis Dombrovskis und die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai haben beide stark in die Beziehungen investiert und sich fast monatlich getroffen, um die Gespräche nachhaltig voranzutreiben. Einen Durchbruch konnten sie jedoch noch nicht vermelden.

Bereiten Sie sich auf einen Deal vor

Axel Eggert, Vorsitzender der European Steel Association, sagte, die EU würde sich selbst ins Bein schießen, wenn sie das Stahlabkommen nicht zustande bringe, und argumentierte, es biete eine riesige Chance, den Klimawandel anzugehen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Industrie zu schaffen. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Differenzen zwischen Brüssel und Washington „immer noch sehr groß“ seien.

Eine der Hauptsorgen Europas besteht darin, dass US-Vorschläge zur Gründung eines CO2-Clubs gegen globale Handelsregeln verstoßen würden. Brüssel möchte den Eindruck vermeiden, dass es das Klimaargument als Vorwand nutzt, um heimlich ein transatlantisches Stahlkartell zu etablieren.

Eine weitere europäische Sorge besteht darin, dass die USA die erneute Einführung von Zöllen gegen die EU nicht ausschließen würden, auch wenn die Welthandelsorganisation sie als illegal eingestuft hat.

Gerade beim Stahl könnte die tickende Uhr Washington auch einen Vorteil in den Verhandlungen verschaffen, sagte der erste Diplomat. Die USA drängen darauf, die aktuellen Zölle durch neue Zölle zu ersetzen, die auf der Grundlage des Kohlenstoffgehalts von importiertem Stahl und Aluminium steigen würden.

Dies ist für Brüssel heikel, da es argumentiert, dass eine solche Politik gegen das WTO-Regelwerk verstoßen würde. Da Washington nun Brüssel dazu drängt, „kreativer“ zu sein, könnte die Aussicht auf künftige Geschäfte mit einer Trump-Regierung den EU-Verhandlungsführern helfen, ihre Meinung zu ändern und nachzugeben.

Nicht alle Handelsexperten prophezeien den Untergang der transatlantischen Handelsbeziehungen unter einer Trump-Präsidentschaft – oder einer republikanischen Präsidentschaft. Einige stellen fest, dass Washington unter Biden weiterhin hart im Handel vorgeht und die Rolle der WTO bei der Schlichtung von Streitigkeiten behindert.

„Der Ton und die Atmosphäre würden sich ändern, aber inhaltlich werden sich die transatlantischen Handelsbeziehungen unter einer Biden- oder Trump-Präsidentschaft kaum unterscheiden“, sagte David Kleimann, Gastwissenschaftler beim Brüsseler Think Tank Bruegel.

(Diese Geschichte wurde aktualisiert, um die möglichen Konsequenzen zu verdeutlichen, wenn bis zum 31. Oktober keine Einigung über Stahl und Aluminium erzielt wird.)