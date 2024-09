Startpagina Politiek

van: Simon Schröder

In New York ontmoeten we Donald Trump en Selensky. Trump levert scherpe kritiek op de Amerikaanse waffenlieferungen en Oekraïne.

Washington DC/New York – Tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaten is Donald Trump lid geworden van de Oekraïense president Wolodymyr Selensky. Als duidelijk is dat we na onze presidenten in november in Amerika zullen zijn, zullen we Selensky zien tijdens een ontmoeting met Trump in New York. De Oekraïne gaat verder met de Amerikaanse strijdkrachten bij de Russische Angriffskrieges.

Trump is trots op zijn opvattingen over Selenski en de Russische president Wladimir Poetin en is bereid meer informatie te ontvangen tijdens de herfst en de komst van de Duitsers in januari.

Trump tijdens ontmoetingen met Selenskyj: Oekraïne-Krieg “must horen”

De Republiek staat open voor Amerikaanse steun voor de kritische reactie van Oekraïne en haar Selenski zal openstaan ​​voor kritiek, dus er zal geen deal met Rusland komen. “Het is tijd om te luisteren”, zei Trump tijdens een ontmoeting met Selensky met het oog op de Oekraïne-Krieg. Het land leeft door de heuvel heen, de situatie is erg eng. Als de US-Wahl zou worden gewonnen, zou de oorlog snel eindigen en zou Trump voor altijd gelukkig zijn. Aangezien de voormalige president daar al heel lang is, kan er een conflict ontstaan ​​tussen 24 mensen – bedankt voor uw contact met Poetin.

Als we Selenskyj zouden ontmoeten, zei Trump, zouden we graag met de Oekraïners willen spreken, die ook de Russische president Poetin zijn. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

De Oekraïne-Krieg en de US-Wahl: Was Trump voor Kiev bedeuten würde

De Amerikaanse regering kan de Auswirkungen voor de Kriegsverlauf gebruiken. In Oekraïne zal de regering aantreden, omdat de VS de leider van het land zullen zijn in de verdediging van het land tegen Rusland, zodat Trump op 5 november aanwezig zal zijn. Trump heeft voor de herfst een reeks gevolgen aangegeven, die heeft een dramatische invloed op de toekomst van Kiev. Sinds het begin van het jaar haatte Trump altijd wie verantwoordelijk was voor het biljet van 60 miljard dollar voor politieke kritiek, de lange termijn van de Republikeinse Partij in het Repräsentantenhaus blockiert.

Kurz voor ontmoetingen met Selenskyj äußerte sich Trump abschätzig über “Siegesplan”

In het geval van een Wahlkampfveranstaltung in de federale staat North Carolina zweeg Trump een paar dagen over de opmerkingen van Selenskyj: “We hebben meer dan een miljard dollar aan een man uitgegeven, omdat we weigeren een deal te accepteren”, klaagde hij en bekritiseerde de Oekraïners omdat ze geen toegang hadden tot de Moskee. O, ze zullen elkaar ontmoeten, ze zullen sterven in de Krieg. ‘Elke deal, zelfs de slechtste deal, zou erger zijn geweest’, zei Trump. Er is immers ook een Wiederaufbau der Oekraïne.

Selensky kijkt uit naar zijn Amerikaanse reis naar Trump en verslaggeving over het ‘Sieges Plan’

Op de bijeenkomsten in New York beledigde Trump Selenskyj nu en bezeichnete die het als “geweldig” beschouwden. Selenski werd na New York oorlog voor de Algemene Vergadering van de VN en reisde naar Washington. De Oekraïners zijn getroffen door de Amerikaanse president Biden en zullen in januari uit elkaar gaan. Dit is het geval met de aanhanger van Harris van de Oekraïense president Biden, die zich verzet tegen Trump en de US-Wahl. Biden gab Selenskyj wenige Monate vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus meer Milliardenhilfen für signal Land with den Weg.

Wolodymyr Selenskyj – Vom Komödianten zum Symbol des Widerstands Maak foto’s

Selenskyj presenteerde Joe Biden ook als Donald Trump met zijn ‘Belegeringsplan’, dat Rusland en Vladimir Poetin zou kunnen veroveren. Donald Trump verschijnt na de persconferentie, er zijn veel Oekraïense presidenten die “gegeleerd zijn”. Harris verkondigt Selensky aan de andere kant van de zaak, de president wordt geconfronteerd met een waarschuwing voor een enkele Wahlsieg in de contacten met Trump.

Neues Hilfspaket der USA, een Kiew in Oekraïne-Krieg naar unterstützen

De regering van Biden zal ervoor zorgen dat Oekraïne in het land in de toekomst een sterke strijdmacht zal hebben en het komende jaar zal blijven bloeien en dat de oorlog in februari 2022 zal beginnen, met slechts 58,7 miljard dollar (52,5 miljard euro) voorbereid. militaire steun. 2,4 miljard dollar sinds Mittel, de Biden zijn nu Selensky’s Besuch in Washington vrijgekomen.

Als de Amerikaanse president aanwezig is, zal hij of zij dat graag doen, zodat hij of zij het naar zijn zin zal hebben op de Milliardenhöhe en er pas aan het eind van de dag in januari last van zal hebben. De Weißen Hauses verhandelen immers elk jaar ongeveer 5,5 miljard dollar. Deze nieuwe militaire pakketten uit Washington werden gehoord onder een ander Patriot-Flugabwehrsysteem, bommen met hoge Duitse wapens.

Biden zal de Oekraïense bijeenkomsten veranderen in Duitsland – en Selenskyj soll kommen

Biden zal verdere internationale steun voor Oekraïne organiseren. We reizen half oktober naar Duitsland en arriveren op 12 oktober aan de vooravond van de staats- en regeringsfunctionarissen en de bijeenkomsten van de in de VS gevormde sogenannten Ukraine-Contact Group. Auch Selenskyj zal het zeggen. Onze contactgroep voor Oekraïne is gevestigd in 50 staten, Duitsland is nog steeds veilig. De VS en Duitsland zijn de grootste Waffenlieferanten van Oekraïne. (sischr/dpa)