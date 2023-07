Der Prozess im Fall vertraulicher Dokumente gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll im Mai nächsten Jahres beginnen, wie aus einem am Freitag erlassenen Gerichtsbeschluss hervorgeht.

Die Entscheidung der US-Bezirksrichterin Aileen M. Cannon bedeutet, dass der Prozess voraussichtlich lange nach der klaren Festlegung des republikanischen Präsidentenkandidaten und während der US-Präsidentschaftswahl 2024 stattfinden wird.

Jüngsten Umfragen zufolge gilt Trump als Spitzenkandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich erneut gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden antreten wird, der sich für eine Wiederwahl bewirbt.

Die Staatsanwälte wollten, dass der Prozess im Dezember dieses Jahres beginnt, aber Trumps Anwälte forderten eine Verschiebung bis nach der Wahl 2024.

„Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Interessen der Gerechtigkeit, denen diese Fortführung dient, das Wohl der Öffentlichkeit und der Angeklagten an einem zügigen Verfahren überwiegen“, schrieb Cannon.

Was sind die Einzelheiten des Falles?

Der Prozess wird in einem zweiwöchigen Zeitraum ab dem 20. Mai 2024 in einem Bundesgericht in Fort Pierce, Florida, stattfinden.

Trump wurde letzten Monat in 37 Fällen wegen angeblicher Misshandlung geheimer Dokumente nach dem Verlassen des Weißen Hauses und Lügen gegenüber Beamten, die diese wiederbeschaffen wollten, in 37 Fällen angeklagt. Er hat sich nicht schuldig bekannt.

USA: Donald Trump steht vor einem Gericht in Miami Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Am Freitag begrüßte ein Trump-Sprecher die Entscheidung des Richters, den Prozess nicht im Dezember zu beginnen, und nannte es einen „Rückschlag für den Kreuzzug des US-Justizministeriums, Präsident Trump ein faires Gerichtsverfahren zu verweigern“.

„Der umfangreiche Zeitplan ermöglicht es Präsident Trump und seinem Anwaltsteam, diesen leeren Schwindel weiter zu bekämpfen“, sagte der Sprecher.

Trumps wachsende rechtliche Probleme

Der Prozess in Florida folgt unmittelbar auf einen Fall in Manhattan im März nächsten Jahres, wo er sich mit gesonderten Anklagen auseinandersetzen muss, weil er Geschäftsunterlagen gefälscht hat, um eine Schweigegeldzahlung an einen Pornostar zu verschleiern.

Trump wird wahrscheinlich auch wegen seiner angeblichen Einmischung in die friedliche Machtübergabe während der Wahl 2020 angeklagt. Auf seinem Truth Social-Konto deutete er an, dass es in diesem Fall bald zu einer Anklage kommen könnte.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Staatsanwälte in Georgia bald Anklage gegen Trump wegen seiner Bemühungen erheben, die Ergebnisse von 2020 in diesem Bundesstaat zu kippen.

lo/wd (AFP, AP, Reuters)