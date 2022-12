Trumps langsamer Start ins Jahr 2024 beunruhigt die Verbündeten

CNN

—



Im Jahr 2015 fand Donald Trumps erste Wahlkampfveranstaltung in Iowa als Anwärter auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur nur 10 Stunden, nachdem er seine Kandidatur in New York erklärt hatte, statt. Am nächsten Tag war er im ganzen Land in New Hampshire, mit Plänen, South Carolina vor dem Ende seiner ersten Woche zu besuchen.

Aber sieben Jahre später – und fast drei Wochen nach Beginn seiner Präsidentschaftskampagne 2024 – muss Trump seinen Heimatstaat noch verlassen oder eine öffentliche Wahlkampfveranstaltung in einem Bundesstaat mit vorzeitiger Abstimmung abhalten.

Trumps ungebundene Haltung hat ehemalige und aktuelle Verbündete verblüfft, von denen viele das frenetische Tempo seiner beiden früheren Bewerbungen für das Weiße Haus aus erster Hand erlebt haben und die jetzt sagen, dass er das Fenster verpasst hat, um mit seinem Rollout 2024 für Furore zu sorgen. Der wenig inspirierende Start seines vermeintlichen politischen Comebacks erfolgt, da seine Kampagne auf Autopilot zu laufen scheint, mit wenig Anzeichen von Dynamik oder begeisterter Unterstützung von Spendern oder Schwergewichten der Partei.

„Ich weiß nicht, warum er das so überstürzt hat. Es macht keinen Sinn“, sagte ein Trump-Berater über seine glanzlose Ankündigungsrede im letzten Monat, die eine Woche nach einer enttäuschenden Leistung der Republikaner bei den Zwischenwahlen stattfand und der Rest der Partei seine Aufmerksamkeit auf die Stichwahl im Senat richtete Georgia.

Trumps Ankündigung wurde rundheraus wegen mangelnder Begeisterung verrissen, so sehr, dass einige Zuschauer versuchten, vorzeitig auszusteigen, und seine kürzliche Gastgeberin des Holocaustleugners Nick Fuentes und des umkämpften Rapper Kanye „Ye“ West in Mar-a-Lago hat die Opposition der GOP nur noch weiter angefacht ihn. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, Trump habe den Sonntag nach Thanksgiving damit verbracht, die Leute um ihn herum zu fragen, ob sie der Meinung seien, dass die Gegenreaktion auf sein privates Abendessen mit Ye und Fuentes wirklich schädlich sei.

„Bisher ist er aus seinem Schlafzimmer heruntergegangen, hat eine Ankündigung gemacht, ist wieder in sein Schlafzimmer zurückgegangen und wurde seitdem nicht mehr gesehen, außer zum Abendessen mit einem weißen Rassisten“, sagte ein Berater der Trump-Kampagne 2020.

„Es ist zu 1000 % eine Ho-hum-Kampagne“, fügte der Berater hinzu.

Das einzige andere bemerkenswerte Ereignis seit Trumps Ankündigung, wieder zu kandidieren, war sowohl unbeabsichtigt als auch wochenlang von den Anwälten des ehemaligen Präsidenten gefürchtet worden. Nur drei Tage, nachdem Trump seine Kampagne gestartet hatte, ernannte Generalstaatsanwalt Merrick Garland einen Sonderermittler, der zwei laufende strafrechtliche Ermittlungen gegen den 45. Präsidenten und seine Mitarbeiter beaufsichtigen sollte.

Während einige Republikaner lange spekulierten, dass Trump früh in das Präsidentschaftsrennen eingetreten war, um sich vor weiteren rechtlichen Gefahren zu schützen, schien sein Kandidatenstatus stattdessen als Katalysator für Garlands Ankündigung zu dienen.

Ein Sprecher der Trump-Kampagne sagte, der ehemalige Präsident habe „seit seiner Ankündigung mehrere Veranstaltungen abgehalten“, wobei er seinen fernen Auftritt beim jährlichen Gipfeltreffen der Republikanisch-Jüdischen Koalition im vergangenen Monat, Videoanmerkungen zu einer Konferenz für konservative Aktivisten in Mexiko, einer Veranstaltung des Patriots Freedom Fund, erwähnte Bemerkungen bei zwei separaten politischen Veranstaltungen in Mar-a-Lago und einer Tele-Kundgebung am Montagabend für den hoffnungsvollen Herschel Walker des republikanischen Senats von Georgia. Keine dieser Veranstaltungen wurde als Kampagnenveranstaltung in Rechnung gestellt.

Trumps aktueller Wahlkampfverlauf lässt sowohl Verbündete als auch republikanische Gegner sich fragen, ob er 2023 einen Schalter umlegen oder sich nicht an ein anderes politisches Umfeld anpassen wird. Selbst als unbestrittener Spitzenreiter der GOP im Jahr 2024 sagen einige seiner engsten Verbündeten, dass er es sich einfach nicht leisten kann, seine Position in einem Moment als selbstverständlich hinzunehmen, in dem einflussreiche Republikaner außerordentlich daran interessiert zu sein scheinen, ihn von seinem einflussreichen Thron zu verdrängen.

„Wenn Trump 2016 in einer üppigen Dschungelumgebung gearbeitet hat, ist er heute in einer Wüste“, sagte ein Republikaner, der dem ehemaligen Präsidenten nahe steht. „Die politische Landschaft hat sich total verändert. Er war unwiderstehlich, weil niemand ihn verstand, aber jetzt weiß jeder, wie man mit ihm umgeht, also ist die Frage, kann er sich neu kalibrieren?“

Einige Quellen sagten, dass Trumps First-out-of-the-Gate-Strategie, die angeblich teilweise darauf abzielte, das GOP-Primärfeld zu räumen, bereits zum Scheitern verurteilt ist.

„Weißt du, was es getan hat, um Leute davon abzuhalten, reinzukommen? Nichts. Er hat niemanden eingestellt. Er war nicht in den frühen Bundesstaaten“, sagte der Kampagnenberater für 2020.

Trumps mangelnde Wirkung zeigte sich eine Woche nach seiner Ankündigung, als andere Hoffnungsträger der Republikaner von 2024 in Las Vegas zum jährlichen RJC-Gipfel auftraten. Einige griffen den ehemaligen Präsidenten an, während andere, einst Verbündete von Trump, erklärten, sie seien bereit, ihn 2024 anzutreten.

Nur wenige Tage vor der Veranstaltung kündigte Trumps Team Pläne an, dass er die Gruppe aus der Ferne ansprechen werde. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, seine virtuelle Rede sei in letzter Minute von Adjutanten organisiert worden, nachdem er aufgeregt geworden war, als er feststellte, dass die Veranstaltung ein Viehaufruf für republikanische Präsidentschaftsanwärter war und er nicht auf der ursprünglichen Rednerliste stand. Der Sprecher der Trump-Kampagne bestritt diese Darstellung und sagte, Trumps entfernte Äußerungen seien „viele Wochen vor dem Ereignis“ geplant gewesen.

Andere Quellen, die monatelang Bedenken hegten, dass Trump nicht so begeistert vom Laufen war, wie er es bei öffentlichen Auftritten zugab, sagen nun, dass seine Inaktivität ihre Besorgnis verstärkt hat. Abgesehen von einem geplanten Fundraising-Auftritt für eine klassische Bildungsgruppe in Neapel am vergangenen Wochenende hat der ehemalige Präsident noch keine Veranstaltungen vor Jahresende bekannt gegeben. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, Trumps Team spiele mit einer Art vorweihnachtlichem Ereignis, obwohl seine Kampagne noch keine Reise abgeschlossen habe. In einer Erklärung von letzter Woche, in der er einen Schritt demokratischer Beamter plante, South Carolina an die erste Stelle des Hauptkalenders der Partei zu setzen, schien Trump einen Besuch in Iowa zu necken, dem derzeit ersten Bundesstaat, der bei den Präsidentschaftskandidaten beider Parteien Stimmen abgab nahe Zukunft.“

„Ich kann es kaum erwarten, wieder in Iowa zu sein“, sagte er.

Quellen aus Trumps Kampagne sagten, sein derzeitiger Ansatz sei völlig beabsichtigt, und wiesen Bedenken zurück, dass er das Rampenlicht in einer kritischen Zeit eingebüßt habe, räumten jedoch ein, dass Trump derzeit mit einem nackten Personal zusammenarbeite.

Die Kampagne „tue genau das, was alle immer vorwerfen [them] des Nichtstuns – eine Verschnaufpause einlegen, planen und eine Strategie für die nächsten zwei Jahre entwickeln“, sagte eine Quelle, die mit Trumps Operation vertraut ist.

Leitende Mitarbeiter arbeiten an einem Plan“, fügte diese Person hinzu und bemerkte, dass Trumps Wahlkampfreise voraussichtlich Anfang des neuen Jahres beginnen wird, genau wie mögliche Rivalen, die die Feiertage genutzt haben, um über ihre eigene politische Zukunft nachzudenken, beginnen könnten, ihre eigene zu starten Kampagnen oder Sondierungsausschüsse.

Und während einige Trump-Verbündete von seinem Mangel an Einstellungsrausch von Anfang an überrascht waren, war seine Kampagne damit zufrieden, einen schlanken Betrieb aufrechtzuerhalten, während er der einzige Kandidat auf dem Feld ist. Es wird nicht erwartet, dass der ehemalige Präsident einen formellen Wahlkampfmanager anheuert, sondern drei vertrauenswürdige Berater – Susie Wiles, Brian Jack und Chris LaCivita – in leitende Positionen befördert, aber Verbündete sagten, dass er wahrscheinlich sein Personal vor Ort ausbauen muss frühe Abstimmungszustände in den kommenden Monaten sowie eine robuste Kommunikationsoperation, wenn er sich in einer wettbewerbsorientierten Vorwahl befindet.

Während diese Einstellungen nicht sofort erfolgen müssen, sagten Leute in der Nähe von Trump, dass sein früher Eintritt in das Rennen 2024 Fragen darüber aufwirft, wie er die kampagnenbezogenen Kosten über einen längeren Zeitraum tragen wird als andere Kandidaten, die später erklären, einschließlich des potenziellen Hauptkonkurrenten Ron DeSantis. CNN hat zuvor berichtet, dass der Gouverneur von Florida, falls er sich entschließen sollte, gegen Trump anzutreten, im nächsten Mai oder Juni nach Abschluss der Legislaturperiode seines Staates und nur wenige Monate bevor die Republikanische Partei laut einer Partei ihre erste Primärdebatte veranstalten könnte, ankündigen würde Beamter, der an der Debattenplanung beteiligt ist.

„Die Frage, die viele von uns haben, ist, ob Trump eine Kampagne zwei Jahre lang aufrechterhalten kann. Das ist hier die eigentliche Schwierigkeit. Das Tempo, das wir gerade sehen, ist darauf ausgelegt“, sagte eine Person, die Trump nahe steht.

Neben der Planung von Kundgebungen und Veranstaltungen und dem Aufbau von Dynamik rund um den ehemaligen Präsidenten untersucht der Wahlkampfstab auch, wie Trump am besten isoliert werden kann, nachdem viele überrascht wurden, als sie von Trumps Abendessen mit Fuentes und West erfuhren. Das Ereignis und die Tage der Folgen und der negativen Berichterstattung haben einige der langfristigen Pläne der Kampagne beschleunigt, einschließlich der Sicherstellung, dass ein leitender Wahlkampfmitarbeiter immer beim ehemaligen Präsidenten ist, sagte eine mit der Kampagne vertraute Quelle.

Trumps Mitarbeiter im Weißen Haus arbeiteten während seiner Präsidentschaft auf ähnliche Weise mit den Mitarbeitern des Resorts zusammen, um Trump vor potenziell „unappetitlichen“ Gästen von Mitgliedern zu schützen, sagte die Quelle. Diejenigen, die Trump nahe standen, beschuldigten „Low-Level-Mitarbeiter“, Fuentes erlaubt zu haben, in das Resort zu schlüpfen, ohne dass Flaggen gehisst wurden.