Trumps größte Midterm-Wetten zahlen sich nicht aus

Im Laufe der Nacht begannen die Republikaner ihre Besorgnis darüber zu äußern, dass die Ergebnisse nicht das waren, was sie erwartet oder erhofft hatten. Hochrangige Parteifunktionäre machten geltend, dass Kandidaten in zu vielen Wettbewerben Positionen von Trump vertreten hätten, die zu weit außerhalb des Mainstreams lägen.

Da Trump bereit war, ein Angebot für 2024 anzukündigen, sagten einige, die Partei brauche eine Abrechnung nach den Wahlen – und eine Diskussion darüber, ob sich die GOP an jemand anderen wenden müsse. Insbesondere Vance bedankte sich bei seiner Siegesfeier bei 34 Personen oder drückte seine Dankbarkeit aus. Trump war keiner von ihnen.

Trump seinerseits blieb größtenteils aus dem Rampenlicht und entschied sich stattdessen dafür, die Öffentlichkeit durch Beiträge auf seiner Social-Media-Website Truth Social einzubeziehen. Diese unterstrichen nur den schwierigen Spin-Job, der vor ihm liegt. Er bejubelte den Abgang des republikanischen Senatskandidaten Joe O’Dea in Colorado, der sein Rennen gegen den amtierenden Demokraten Michael Bennet verlor. Und er behauptete, Bolduc sei „ein sehr netter Kerl“, der sein Rennen verloren habe, weil er seine Haltung zurückgewiesen habe, dass es bei Trumps Wahlen 2020 Betrug gegeben habe.

Vielleicht noch bemerkenswerter war, dass Trumps Schaufenster in Florida von einer anderen Siegesparty im Sunshine State überschattet wurde. Am Dienstagabend schürte der entscheidende Sieg von Floridas Gouverneur Ron DeSantis über den Demokraten Charlie Crist noch mehr Spekulationen, dass er nicht nur ein ernsthafter Anwärter auf das Jahr 2024 sei, sondern eine sicherere Wette für die Partei als Trump.

Nur wenige Stunden zuvor feuerte Trump einen Warnschuss auf seinen potenziellen Rivalen ab und sagte, eine DeSantis-Präsidentschaftskandidatur sei ein „Fehler“. Aber in seiner Siegesrede würdigte DeSantis seine Pandemiepolitik und sagte in Anspielung auf die Zukunft: „Ich habe gerade erst begonnen zu kämpfen.“ Seine Menge jubelte ihm mit Gesängen von „noch zwei Jahren“ zu – ein Ausdruck der Hoffnung, dass er sich für das Weiße Haus bewerben wird.

Mehrere enge Verbündete von Trump waren an diesem Morgen eingeflogen, um sich dem ehemaligen Präsidenten in Mar-a-Lago anzuschließen, darunter Citizens United-Präsident Dave Bossie, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von Mike Pence, Generalleutnant Keith Kellogg, konservativer Radio-Talkshow-Moderator Sebastian Gorka, und GETTR-CEO Jason Miller. Dort angekommen, mischten sie sich unter einem Dutzend funkelnder Kronleuchter und genossen ein warmes Buffet und Trump-Wein. Wahlnachtsendungen von Fox News, OAN und CNN liefen auf Fernsehern, und Stadionlichter erhellten den Raum, als wäre er der Times Square – eine hilfreiche Ergänzung für Fernsehreporter und Medien, die im hinteren Teil des Raums abgesperrt sind.

Trump sprach am frühen Abend zur Menge und zu den Reportern und mischte sich unter die Gäste, aber er verbrachte viel Zeit damit mit Beratern an einem Tisch sitzen einschließlich Dan Scavino und Boris Epshteyn an der Vorderseite des Ballsaals. Sie sahen sich die Wahlberichterstattung auf Fox News an.

Der ehemalige Präsident hatte seinen Tag damit begonnen, seine eigene Stimme persönlich in Palm Beach abzugeben, wo er Reportern sagte, er habe für DeSantis gestimmt. Aber am Nachmittag wandte sich seine Aufmerksamkeit den Wahlprozessen in Schlachtfeldstaaten zu, darunter Arizona, Michigan und Pennsylvania. Irgendwann ging er zu Truth Social, um unbegründete Betrugsvorwürfe zu verbreiten, als örtliche Beamte vor Verzögerungen warnten.

Es war keine Frage, wie Trump die Ergebnisse interpretieren würde. Früher am Tag, hatte er NewsNation gesagt er würde Anerkennung ernten, wenn die Republikaner gewinnen, und keine Schuld, wenn sie verlieren.

Trumps letzter Post des Abends erklärte: „174 Siege und 9 Niederlagen. EIN GROSSER ABEND, und die Fake News Media tun zusammen mit ihrem Komplizen, den Demokraten, alles, um es herunterzuspielen. Tolle Arbeit von einigen wirklich fantastischen Kandidaten!“

Als er am Dienstagabend gefragt wurde, warum Trump die Ergebnisse des Abends zugeschrieben werden sollten, sagte Miller, dies liege daran, dass „er die Inspiration ist und er derjenige ist, der eine Reihe von MAGA-Kandidaten für die Kandidatur rekrutiert hat … niemand hat härter gearbeitet Für die Kandidaten ist er immer noch der Königsmacher, wenn es um die Vorwahlen geht, und er ist derjenige, der die Leute bei den allgemeinen Wahlen ausschalten kann.“

Aber dieser Königsmacher-Status war den anderen Republikanern am Ende der Nacht nicht so klar.