Trumps Besuch in der kleinen Stadt in Nevada unterstreicht die Bedeutung der ländlichen Wähler für die Republikaner

Wenn der frühere Präsident Donald Trump am Samstag in Minden, Nevada, landet, um für eine Reihe republikanischer Kandidaten zu werben, wird er in einer Stadt mit knapp 3.500 Einwohnern landen – etwa 0,1 % der Bevölkerung des Bundesstaates.

Es ist ein winziger Zwischenstopp für den ehemaligen Präsidenten, der 2016 eine stärker als erwartete Wahlbeteiligung in ländlichen Gebieten des Landes wie Minden zum Weißen Haus führte. Aber es unterstreicht, wie wichtig ländliche Bezirke für Republikaner aus Nevada wie den Senatskandidaten Adam Laxalt sind und Gouverneurshoffnung Joe Lombardo bei den kritischen Midterm-Wahlen.

„Wir glauben, dass das ländliche Nevada der Schlüssel ist, um unseren Staat umzukehren“, sagte Laxalt während eines Stopps Ende letzten Jahres in Winnemucca, einer Bergbaustadt mit weniger als 8.000 Einwohnern im nördlichen Humboldt County.

Nevada, das Trump zweimal verlor, stellt einen der größten Tests für die Macht der Demokraten bei den Midterms 2022 dar. Die Partei hat alle bis auf ein landesweites Amt in Nevada inne, und demokratische Präsidentschaftskandidaten haben den Staat bei jeder Wahl seit 2008 getragen, getragen von der Stärke der sogenannten Reid-Maschine des verstorbenen Vorsitzenden des demokratischen Senats, Harry Reid. Aber diese Margen der Demokraten sind zurückgegangen, und nachdem die Schließungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie die tourismusorientierte Wirtschaft Nevadas dramatisch beeinträchtigt haben, sehen die Republikaner eine große Chance, im Staat Gewinne zu erzielen, und setzen ihre Hoffnungen auf Lombardos Versuch, den demokratischen Gouverneur Steve Sisolak und die Herausforderung von Laxalt zu stürzen an die demokratische Senatorin Catherine Cortez Masto.

Eine am Donnerstag veröffentlichte CNN-Umfrage ergab in beiden Rennen keinen klaren Anführer: Laxalt und Lombardo hatten die Unterstützung von 48 % der wahrscheinlichen Wähler, verglichen mit 46 % für Cortez Masto und Sisolak.

Dieselbe Umfrage war mit Warnsignalen für die Demokraten übersät. Vierundvierzig Prozent der registrierten Wähler in Nevada sagten, dass es dem Land besser gehen würde, wenn die Republikaner den Kongress kontrollieren würden, verglichen mit 35 Prozent, die sagten, dass dies nicht der Fall wäre. Mehr republikanische Wähler in Nevada gaben an, äußerst motiviert zu wählen – 62 % gegenüber 52 % für Demokraten. Und 41 % der Wähler sagten, die Wirtschaft sei das wichtigste Thema bei den Zwischenwahlen, etwas, das die Republikaner benutzt haben, um die Demokraten zu hämmern.

Nevada war die Heimat einer der dramatischsten und politisch bedeutendsten Stadt-Land-Kluften der letzten Jahre. Und diese Spaltung könnte sich im November angesichts der Enge der Senats- und Gouverneurswettbewerbe als noch entscheidender erweisen.

Die Wähler auf dem Land machen einen winzigen Bruchteil der Wählerschaft Nevadas aus, wobei die großen städtischen Zentren des Bundesstaates – Clark County, Heimat von Las Vegas, und Washoe County, Heimat von Reno – fast 90 % der rund 3,1 Millionen Einwohner Nevadas ausmachen. Laut einer Studie der Iowa State University ist die ländliche Bevölkerung Nevadas von fast 20 % des Staates im Jahr 1970 auf weniger als 6 % im Jahr 2010 gesunken.

Die Urbanisierung von Nevada hat es den demokratischen Kandidaten im Bundesstaat lange Zeit ermöglicht, mit einer Strategie zu kandidieren: Erhöhen Sie die Stimmenzahl um Las Vegas, gewinnen Sie knapp oder bleiben Sie zumindest wettbewerbsfähig in der Gegend von Reno und verlieren Sie stark im ländlichen Nevada. Cortez Masto, die erste in den Senat gewählte Latina, verfolgte diese Strategie 2016, als sie alle Grafschaften in Nevada mit Ausnahme von Clark verlor, aber dennoch eine erste Amtszeit mit über 2 Punkten gewann.

In den letzten Jahren zahlte sich diese Strategie sogar noch mehr aus, da Washoe County, das zweitgrößte des Bundesstaates, sich den Demokraten zuwandte. Demokratische Präsidentschaftskandidaten haben Washoe County bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen getragen, während Sisolak und der Juniorsenator des Staates, Jacky Rosen, beide das County im Jahr 2018 gewannen.

Dies hat die Republikaner von Nevada stärker unter Druck gesetzt, nicht nur die Lücke in den Grafschaften Clark und Washoe zu schließen, sondern auch die Wahlbeteiligung in ländlichen Gebieten so stark wie möglich zu steigern.

Ob diese „Rural First“-Strategie überhaupt noch zu Erfolgen führen kann, ist laut David Damore, Politikwissenschaftsprofessor an der University of Nevada, Las Vegas, eine offene Frage.

„Es ist ein großer Teil des republikanischen Spielbuchs, aber jedes Jahr wird es kleiner und kleiner“, sagte er über die Versuche der GOP, Wähler auf dem Land zu gewinnen. „Es geht darum, die Marge bei Clark zu reduzieren. Was passiert ist, ist, dass Washoe liberaler wird, obwohl Trump das letzte Mal getan hat. … Es ist ein bisschen wie ein Whack-a-Mole-Spiel für Republikaner.“

Laxalt kennt den Druck, dem er ausgesetzt ist, aus erster Hand. Als er 2014 erfolgreich für den Generalstaatsanwalt kandidierte, war er der einzige landesweite Kandidat in den letzten Jahrzehnten, der sowohl die Grafschaften Clark als auch Washoe verlor, aber die Wahl gewann, als er den Demokraten Ross Miller knapp besiegte.

Laxalt tat, was ein landesweiter republikanischer Kandidat in Nevada in diesem Rennen tun musste: Er hielt die Margen in Clark und Washoe niedrig – er verlor ersteres um weniger als 6 Punkte und letzteres um 1 Punkt – und erzielte starke Margen im Rest des Staates .

Laxalt weiß auch, dass es keine perfekte Strategie ist. Nevadas zunehmende Urbanisierung hat diese ländlich ausgerichtete Strategie belastet, wie die 4-Punkte-Niederlage von Laxalt gegen Sisolak im Jahr 2018 zeigt. In diesem Rennen verlor Laxalt erneut sowohl Clark als auch Washoe, diesmal jedoch mit größerem Abstand, einschließlich des Verlusts des Las Vegas-Bereich um fast 14 Punkte.

Laxalt hat während seiner Senatskampagne auf mehreren Touren durch das ländliche Nevada die Bedeutung der Gegend für seinen Erfolg betont. Gleichzeitig musste er einen schmalen Grat zwischen der Erhebung falscher Behauptungen über die Gültigkeit der Wahlen von 2020, einschließlich Bedenken der Republikaner hinsichtlich der Stimmenauszählung in Clark County, und der Notwendigkeit, die Wahlbeteiligung auf dem Land zu steigern, gehen. Laxalt hat dies getan, indem er unbegründete Fragen zu den Wahlen in Clark County gestellt hat, während er gegenüber den ländlichen Wählern betont hat, dass ihre Stimmen wichtig sind.

„Am Ende des Tages kann das ländliche Nevada 75.000 Stimmenpolster bieten, also ist das ländliche Nevada immer noch wichtig“, sagte er Ende 2021 vor einem Publikum in Fallon. „Das ländliche Nevada ist entmutigt. Sie denken, Vegas ist alles, was zählt. Nicht wahr. Der Wahlblock aus dem ländlichen Nevada macht immer noch einen großen Unterschied.“

Brian Freimuth, ein Sprecher von Laxalt, sagte in einer Erklärung, dass die Bemühungen des Republikaners „die am weitesten verbreitete Kampagne im Bundesstaat“ sind und „Veranstaltungen in jedem ländlichen Bezirk, Dutzende von ländlichen Meet & Greets, einen Viehtrieb und Veranstaltungen mit Viehzüchtern und Bauern.“

„Ländliche Nevadaner wissen, dass Adams Bilanz in Bezug auf Wasserrechte, die zweite Änderung, Salbeihuhn und der Kampf gegen staatliche Übergriffe ihn zum besten Kandidaten in diesem Rennen machen“, sagte Freimuth.

Cortez Masto, wohl die am stärksten gefährdete demokratische Senatsvorsitzende des Landes, hat einen Großteil ihrer Kampagne darauf konzentriert, Laxalt an Trump zu binden. Laxalt, der Co-Vorsitzender von Trumps Wahlkampf 2020 in Nevada war, spielte eine zentrale Rolle bei der Einreichung von Wahlklagen, um das Präsidentschaftsergebnis im Bundesstaat aufzuheben, das Biden mit zwei Punkten Vorsprung gewann. Diese Klagen änderten nichts am Wahlergebnis.

Cortez Masto hat auch versucht, den Vorteil von Laxalt in ländlichen Gebieten auszunutzen.

Als ehemalige Generalstaatsanwältin begab sie sich im August auf eine ländliche Tour durch Nevada und führte Kampagnen in Gemeinden wie Ely, Elko, Winnemucca und Fallon – alle mit weniger als 20.000 Einwohnern.

„Als ich Ihre US-Senatorin wurde, war es mir genauso wichtig, rauszugehen und mit den Nevadanern zu sprechen, denn hier ist der Deal: Für mich geht es darum, dass wir alle erfolgreich sind und dass die steigende Flut uns alle hebt“, sagte sie in Eli. „Am Ende des Tages geht es bei Ihrer Parteizugehörigkeit, Ihrem Hintergrund darum, sicherzustellen, dass Ihre Familien erfolgreich sind, Ihre Unternehmen erfolgreich sind, wir stecken alle zusammen drin.“

Cortez Masto wurde von mehreren ländlichen republikanischen Führern wie dem ehemaligen Bürgermeister von Winnemucca, Di An Putnam, und dem Bürgermeister von Ely, Nathan Robertson, unterstützt, die in einer Erklärung sagten, dass der Amtsinhaber „im Senat weiter hart daran arbeiten wird, sich für Themen einzusetzen, die für alle ländlichen Nevadaner wichtig sind. ”

Als Antwort auf eine Frage von CNN über Trumps Zusammenkunft mit Laxalt im ländlichen Nevada sagte Josh Marcus-Blank, Sprecher von Cortez Masto: „Niemand hat mehr getan, um die Wahl 2020 für Donald Trump zu kippen als Adam Laxalt, und er wird erneut belohnt. ”