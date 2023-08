Der Verteidiger von Donald Trump sagt, der frühere Präsident habe Mike Pence nie gebeten, den Willen der Wähler bei der Wahl 2020 zu kippen, sondern wollte nur, dass der damalige Vizepräsident die Stimmbescheinigung „pausiert“, damit die Staaten seine Behauptungen über Wahlbetrug untersuchen können.

Diese unbegründeten Ansprüche wurden bereits von zahlreichen Gerichten zurückgewiesen.

In mehreren Nachrichtensendungen am Sonntagmorgen sagte John Lauro, dass Trump im Rahmen seiner First Amendment-Rechte sei, als er Pence am 6. Januar 2021 um eine Verschiebung der Zertifizierung bat.

„Die ultimative Bitte von Vizepräsident Pence bestand darin, die Auszählungen zu unterbrechen und den Bundesstaaten die Möglichkeit zu geben, sich einzumischen“, sagte der Anwalt auf CBS Stelle dich der Nation. Er fügte hinzu, Trump sei davon überzeugt, dass es bei der Wahl Unregelmäßigkeiten gegeben habe, die von den staatlichen Behörden untersucht werden müssten, bevor die Wahl bestätigt werden könne.

„Ich hatte kein Recht, die Wahl zu kippen“: Pence

Pence, der wie Trump die Nominierung der Republikaner für das Präsidentenamt im Jahr 2024 anstrebt, wies diese Darstellung in einem Interview am Sonntag rundweg zurück und sagte, Trump scheine bereits im Dezember „überzeugt“ zu sein, dass Pence das Recht habe, Stimmen abzulehnen oder zurückzugeben, und zwar am 5. Januar Trumps Anwälte sagten ihm: „‚Wir wollen, dass Sie Stimmen komplett ablehnen.‘“

„Sie forderten mich auf, die Wahl zu kippen. Ich hatte kein Recht, die Wahl zu kippen“, sagte Pence auf CNN Lage der Nation.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, spricht am 2. August auf der Indiana State Fair mit den Medien. Er ist eine zentrale Figur in der Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit der Wahl 2020. (Darron Cummings/The Associated Press)

Pences Rolle bei der Bestätigung von Joe Bidens Sieg über Trump im Jahr 2020 macht ihn zu einer zentralen Figur in der Anklage gegen Trump wegen der Anschuldigungen, er habe versucht, den Willen der Wähler zu kippen und im Amt zu bleiben, selbst nachdem die Gerichte seine Behauptungen des Wahlbetrugs rundweg zurückgewiesen hatten. Wahlbeamte auf Bundes- und Landesebene sowie Trumps eigener Generalstaatsanwalt hatten ebenfalls erklärt, es gebe keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass die Wahl verfälscht sei.

In der Anklageschrift der letzten Woche wird berichtet, wie Trump und seine Verbündeten in dem, was Sonderermittler Jack Smith als Angriff auf eine „grundlegende Funktion der US-Regierung“ bezeichnete, in den zwei Monaten nach seiner Wahlniederlage wiederholt über die Ergebnisse gelogen und Druck auf Pence und Trump ausgeübt haben forderte die Wahlbeamten des Bundesstaates auf, Maßnahmen zu ergreifen, um ihm zu helfen, an der Macht zu bleiben. Diese Bemühungen gipfelten am 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger gewaltsam das Kapitol in Washington stürmten, um die Zertifizierung zu verhindern.

ANSEHEN | Wie Trumps Team ihn im Wahlverfahren verteidigen könnte: Wie wird sich Donald Trump gegen die jüngsten Vorwürfe wehren? Chuck Rosenberg, ein ehemaliger US-Anwalt, erläutert die möglichen Verteidigungsmaßnahmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump angesichts von Anklagen im Zusammenhang mit dem Aufstand vom 6. Januar.

Trump bekannte sich dieser Anschuldigungen nicht schuldig. Darüber hinaus wird ihm auch vorgeworfen, er habe Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornodarsteller in New York gefälscht, in seinem Resort in Palm Beach, Florida, vertrauliche Dokumente unrechtmäßig aufbewahrt und eine Untersuchung ihrer Handhabung behindert.

Ich spreche von ABC Diese Woche mit George Stephanopoulossagte Lauro, Pences Aussage werde zeigen, dass Trump glaubte, die Wahl sei manipuliert worden und dass er auf den Rat seiner Anwälte gehört habe, als er versuchte, die Bestätigung zu verzögern.

Pence, der vor der Grand Jury erschien, die Trump angeklagt hatte, sagte, er werde sich an das Gesetz halten, wenn er zur Aussage aufgefordert werde.

„Ich kann es kaum erwarten, bis ich Gelegenheit habe, Herrn Pence ins Kreuzverhör zu nehmen“, sagte Lauro. „Er wird jeden Zweifel daran vollständig ausräumen, dass Präsident Trump fest davon überzeugt ist, dass die Wahlunregelmäßigkeiten zu einem unangemessenen Ergebnis geführt haben.“

Trumps Team möchte, dass der Fall aus DC verlagert wird

In der Anklageschrift wird detailliert beschrieben, wie Trump nahestehende Personen ihm wiederholt sagten, er habe verloren, und dass an seinen Betrugsvorwürfen nichts dran sei. Bei einem Treffen wenige Tage vor dem Aufstand sagte Trump zu Pence, er sei „zu ehrlich“, nachdem der Vizepräsident gesagt hatte, er sei nicht befugt, Wählerstimmen abzulehnen, heißt es in der Anklageschrift. Ehemalige Verbündete von Trump sagten, er wisse, dass er verloren habe, verbreiteten aber trotzdem falsche Behauptungen über Betrug.

„Er wusste genau, dass er die Wahl verloren hatte“, sagte Trumps ehemaliger Generalstaatsanwalt Bill Barr letzte Woche in einem Interview.

Lauro sagte, Trumps Verteidigungsteam werde versuchen, den Fall aus Washington zu verlegen, weil es eine vielfältigere Jury wünsche. Er sagte, er würde die Übertragung des Prozesses im Fernsehen unterstützen und wies Spekulationen zurück, dass er vor den Wahlen 2024 abgeschlossen werden könnte.

„Ich habe in den 40 Jahren meiner Tätigkeit als Anwalt in einem Fall dieser Größenordnung keinen einzigen Fall erlebt, der vor zwei bis drei Jahren vor Gericht kam“, sagte Lauro weiter Stelle dich der Nation.

Trumps Anwaltsteam hat bis Montag, 17 Uhr, Zeit, auf den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Schutzanordnung zu reagieren, die Trumps Möglichkeiten zur öffentlichen Offenlegung von Informationen über den Fall einschränkt. Die Entscheidung liegt bei der Richterin des US-Bezirksgerichts Tanya Chutkan.

Schutzanordnungen sind in Strafsachen üblich, aber Staatsanwälte sagten, dies sei „in diesem Fall besonders wichtig“, weil Trump in den sozialen Medien über „Zeugen, Richter, Anwälte und andere, die mit gegen ihn anhängigen Rechtsangelegenheiten in Verbindung stehen“ gepostet habe.

Die Staatsanwälte verwiesen insbesondere auf einen Beitrag auf Trumps Plattform Truth Social vom Freitag, in dem er in Großbuchstaben schrieb: „Wenn du hinter mir her bist, bin ich hinter dir her!“