CNN

—



Phil Jensen trug ein leuchtend rotes T-Shirt mit Donald Trumps Fahndungsfoto und der Aufschrift „NEVER SURRENDER!“ darauf gedruckt anlässlich der Kundgebung des ehemaligen Präsidenten in Rapid City, South Dakota, letzte Woche. Dem langjährigen Gesetzgeber gefiel das Hemd so gut, dass er vorhatte, ein halbes Dutzend an seine Freunde und Familie zu verschenken.

„Er sieht trotzig aus“, sagte Jensen über das Foto, das in einem Gefängnis in Atlanta aufgenommen wurde, nachdem Trump wegen seiner Bemühungen, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 im Bundesstaat wiedergutzumachen, angeklagt wurde.

„Und ich liebe es, weil er jedes Recht dazu hat“, sagte der Republikaner aus South Dakota. „Er war auf der Eisenbahn.“

In mehr als 40 Interviews mit CNN in Iowa, New Hampshire, Pennsylvania, Alabama, South Dakota und Texas sagten Trump-Anhänger, dass die 91 Strafanzeigen in vier verschiedenen Fällen gegen ihn ihre Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten nur verstärkt hätten. Sie wiederholten Trumps unbegründete Behauptungen, dass er Gegenstand einer politisch motivierten „Hexenjagd“ sei, und sagten, sie glaubten, dass die Anschuldigungen zeigten, dass das System gegen ihn – und damit auch gegen sie – manipuliert sei.

Jüngste Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner der Meinung ist, dass die Vorwürfe gegen Trump berechtigt sind und dass er strafrechtlich verfolgt werden sollte, aber Trump behält die Republikanische Partei fest im Griff und sein Status als Spitzenkandidat bei den Präsidentschaftsvorwahlen der GOP 2024 ist unbestritten.

„Was sie ihm antun, ist Verfolgung“, sagte Corey Bonner aus Texas. „Sie haben es auf einen alten amerikanischen Präsidenten abgesehen, sie haben es von Anfang an auf ihn abgesehen, sie haben nicht aufgehört, und sie werden nicht aufhören. Und hier müssen wir aufstehen und kämpfen.“

Bei einem Sommertreffen der Republikaner in Alabama wiederholte die 81-jährige pensionierte Lehrerin Carolyn McNeese Trumps Angriffe auf die Staatsanwälte, die ihn angeklagt hatten, und sagte, sie halte sie für „böse“.

„Sie wollen ihn raus, weil sie Angst vor ihm haben“, sagte McNeese.

Die Befragten sagten, sie glaubten, dass Präsident Joe Bidens Sohn Hunter derjenige sei, der angeklagt werden müsse, und dass die Republikaner im Justizsystem mit anderen Standards konfrontiert seien. Und einige sagten, dass Trump vielleicht tatsächlich Verbrechen begangen habe, aber das änderte nichts an ihrer Meinung über ihn, denn wie der in Texas lebende Bobby Wilson es ausdrückte: „Wir haben alle gesündigt; Wir alle haben einige Dinge getan.“

„Er ist wahrscheinlich schuldig, aber das spielt keine Rolle“, sagte Jace Kirschenman, ein 18-Jähriger aus South Dakota, der im Baugewerbe arbeitet.

Er sagte, nichts könne ihn davon abhalten, nächstes Jahr für Trump zu stimmen.

„Du zeigst mir einen perfekten Menschen auf dieser Welt, und ich zeige dir ein blaues Schwein mit Flügeln“, sagte Corey Shawgo, ein 34-jähriger LKW-Fahrer aus Pennsylvania, der an Trumps Kundgebung in Erie teilnahm. „Jeder macht Fehler.“

Wie viele andere befragte Trump-Unterstützer verwies Scott Akers aus Alabama sofort auf Hunter Biden, als er nach Trumps wachsender rechtlicher Gefahr gefragt wurde.

„Endlich kommt etwas über den Zusammenhang zwischen Hunter Bidens zwielichtigen Geschäften und seinem Vater ans Licht, und dann, etwa zwei Tage später, gibt es eine Anklage auf Bundesebene“, sagte Akers. „Der Zeitpunkt dafür ist sehr ironisch.“

Der Sohn des Präsidenten war Gegenstand von Ermittlungen der Republikaner im Repräsentantenhaus und des Bundesjustizministeriums. Die Untersuchung der Republikaner im Repräsentantenhaus hat bisher keine Beweise dafür gefunden, dass Joe Biden von den Geschäften seines Sohnes profitiert hat, aber es wurde festgestellt, dass der jüngere Biden die Namen seines Vaters benutzte, um Geschäfte voranzutreiben. Unabhängig davon wurde Hunter Biden am Donnerstag von Sonderermittler David Weiss im Zusammenhang mit einer Waffe angeklagt, die er 2018 gekauft hatte.

Parallel zu ihrer Empörung über die Anklagen beschwören einige Trump-Anhänger das Schreckgespenst einer verstärkten politischen Gewalt im Falle einer Verurteilung Trumps.

„Dieses Land ist ein Pulverfass. Wissen Sie, wir haben es fast geschafft“, sagte Frank Yurisic, 76, der an Trumps Kundgebung in Pennsylvania teilnahm.

„Ich denke, dass es durchaus zu Gewalt kommen könnte“, sagte Yurisic. „Wenn sie nach Washington marschieren, werde ich einer derjenigen sein, die dort sind. Ich glaube nicht, dass ihnen klar ist, wie verärgert die Menschen in diesem Land über das sind, was vor sich geht.“

Die Vorhersagen möglicher Gewalt, die einige Trump-Anhänger in Interviews mit CNN gemacht haben, spiegeln Trumps Warnungen wider, was passieren könnte, wenn er verurteilt würde.

Vor Trumps erster Anklage im März hatte er vor „potenziellem Tod und Zerstörung“ gewarnt, falls eine Grand Jury in Manhattan ihn wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an einen Erwachsenenfilmstar anklagen würde. Als Trump im Juli in einem Radiointerview in Iowa gefragt wurde, wie seine Anhänger seiner Meinung nach reagieren würden, wenn er letztendlich hinter Gittern lande, sagte er: „Ich halte es für eine sehr gefährliche Sache, überhaupt darüber zu sprechen, weil wir eine äußerst leidenschaftliche Wählergruppe haben.“ .“

„Es wird Gegenreaktionen geben, und zwar wahrscheinlich schwerwiegende“, sagte Jim Vanoy, ein 80-jähriger Trump-Anhänger, der in Alabama lebt. Er sagte, er gehe davon aus, dass es im Falle einer Verurteilung Trumps zu einem „guten Maß an Gewalt“ käme.

Rachel Kleinfeld, Senior Fellow im Programm für Demokratie, Konflikt und Regierungsführung des Carnegie Endowment for International Peace, sagte, die USA hätten seit Trumps Amtsantritt im Jahr 2017 eine „erheblich erhöhte“ politische Gewalt erlebt.

„Er hat einige der schlimmsten Teile der amerikanischen Identität freigesetzt, indem er Gewalt als Mittel zur Lösung politischer Differenzen normalisierte. Und so sehen wir im ganzen Land, wie Nachbarn Nachbarn töten, wie Menschen Geschäftsinhaber wegen politischer Streitigkeiten töten“, sagte sie.

Kleinfeld wies jedoch darauf hin, dass die langen Gefängnisstrafen, die gegen einige Teilnehmer des tödlichen Aufstands im US-Kapitol am 6. Januar 2021 verhängt wurden, eine potenzielle Abschreckung gegen politische Gewalt darstellten. Stewart Rhodes, der Gründer der rechtsextremen Milizgruppe Oath Keepers, wurde zu 18 Jahren Gefängnis und Enrique Tarrio, der frühere Chef der rechtsextremen Proud Boys, zu 22 Jahren Haft verurteilt. Kleinfeld verwies auch auf die zweieinhalbjährige Haftstrafe, die gegen einen Mann aus Iowa verhängt wurde, weil er den Generalstaatsanwalt von Arizona und einen Wahlbeamten aus der Gegend von Phoenix bedroht hatte.

„Was wir jetzt erleben, ist ein Sommer voller Verantwortung, in dem Menschen beginnen, für Gewalt zur Rechenschaft gezogen zu werden, und das ist die beste Möglichkeit, zukünftige Gewalt zu reduzieren“, sagte sie.

Trump verteidigt weiterhin seine Anhänger, die Teil des Mobs vom 6. Januar waren, und sagte kürzlich in einem Interview mit dem ehemaligen Fox News-Moderator Tucker Carlson, dass unter denen, die sich an diesem Tag in Washington versammelt hatten, „Liebe und Einigkeit“ herrsche.

Seine Lügen über die Wahl 2020, die den Aufstand im Kapitol angeheizt hatten, wurden im Wahlkampf von seinen Unterstützern in Interviews mit CNN wiederholt. Viele sagten, sie seien zuversichtlich, was Trumps Chancen bei einem Rückkampf mit Biden im Jahr 2024 angeht.

„Es ist mir egal, es sei denn, sie verurteilen ihn wegen etwas“, sagte Mark Roling, 63, aus Pennsylvania. „Tatsächlich gefällt es mir irgendwie. Jedes Mal, wenn sie ihn anklagen, wird er stärker.“

Trump hat seinen Vorsprung in den Umfragen vor dem Rest der Republikaner ausgebaut, seit seine ersten Strafanzeigen in diesem Frühjahr bekannt gegeben wurden, und sein Wahlkampf verzeichnete im Zuge seiner Anklageerhebungen einen Anstieg der Mittelbeschaffung. Das hat viele Demokraten, Unabhängige und gemäßigtere republikanische Wähler verärgert, die sich fragen, warum seine Anhänger sich nicht von den schwerwiegenden und zahlreichen Strafvorwürfen gegen Trump abschrecken lassen und glauben, dass die Anklagen ihn von einer zweiten Amtszeit als Präsident ausschließen sollten.

„Er stellt eine psychische Verbindung zwischen seinen Problemen mit der Regierung und den Problemen der Menschen mit der Regierung her. Und es funktioniert“, sagte Craig Shirley, der vier Bücher über den ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan geschrieben hat und seit Jahrzehnten ein republikanischer Stratege ist.

„So viele Amerikaner haben im Laufe der Jahre schlechte Erfahrungen mit der Regierung gemacht“, sagte Shirley. „Sie haben schlechte Erfahrungen mit dem IRS gemacht. Sie haben schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Sie haben schlechte Erfahrungen mit Schulbehörden gemacht. Sie haben schlechte Erfahrungen mit jeglicher Manifestation irgendeiner Regierungsform gemacht, und das hat sie immer mehr gegen das Establishment gerichtet.“

Trump hat im Wahlkampf darauf geachtet, seinen Anhängern das Gefühl zu geben, dass seine Anklagen etwas Persönliches für sie sind. „Ich werde für Sie angeklagt“, sagt er bei jeder Kundgebung. „Sie sind nicht hinter mir her, sie sind hinter dir her, und ich stehe ihnen nur im Weg.“

„Es ist so, als würde eine Familie einen ihrer eigenen beschützen“, sagte Whit Ayres, ein erfahrener GOP-Meinungsforscher, über die Art und Weise, wie sich Trumps Anhänger um den ehemaligen Präsidenten versammelt haben.

„Er kam 2015 die Rolltreppe herunter und sagte: ‚Ich mache das für dich.‘ Ich bin dein Beschützer. Ich bin der Einzige, der auf dich aufpasst. Und ein Angriff auf mich ist ein Angriff auf dich.‘ Und er rührt diese Trommel nun schon seit acht Jahren und sie wird von Millionen seiner Unterstützer als wahr akzeptiert“, sagte Ayres.

Am Tag, nachdem Trump im Fulton County-Gefängnis in Atlanta angeklagt wurde, gab seine Kampagne bekannt, dass sie mit 4,18 Millionen US-Dollar den Spendentag mit den höchsten Einnahmen aller bisherigen Kampagnen verzeichnete. Ein paar Tage später gab die Kampagne bekannt, dass sie allein durch Fahndungsfotos fast 3 Millionen US-Dollar eingenommen habe.

Doch der Markt für Fahndungsfotos geht weit über den offiziellen Kampagnenladen hinaus, da private Anbieter einen sprunghaften Umsatzanstieg verzeichnen.

„Das ist der neue ‚Let’s Go Brandon‘“, sagte Sam Smith, ein Privatverkäufer bei Trumps Rapid City-Kundgebung, und bezog sich dabei auf den rechten Slogan, mit dem Joe Biden beleidigt wurde. Smith, der durch das Land reist, um Waren außerhalb der Veranstaltungen des ehemaligen Präsidenten zu verkaufen, sagte, er habe zwei Jahre lang solides Geld mit „Let’s Go Brandon“-Produkten verdient.

Die langjährige Trump-Unterstützerin Amanda Hamak-Leon kaufte bei Amazon passende Fahndungsfoto-T-Shirts mit der Aufschrift „WANTED FOR PRESIDENT“, die sie und ihr Freund bei Trumps Kundgebung in Rapid City tragen sollten.

„Es hat mich wirklich verärgert“, sagte Hamak-Leon über Trumps Anklagen. „Ich habe einfach das Gefühl, dass sie ihn jetzt seit mehr als sechs Jahren mit allem, was sie können, verfolgen und im Dunkeln schießen. Ich mag ihn einfach mehr, weil er einfach weitermacht und sich davon nicht aufhalten lässt.“