DAVENPORT, Iowa (AP) – Geen gekozen Republikein heeft meer gedaan om abortusrechten in de VS te beperken dan Donald Trump.

Maar in de begindagen van de presidentiële wedstrijd van 2024 heeft geen enkele Republikein harder gewerkt om de kwestie te vermijden dan de voormalige president. Veel meer dan zijn GOP-rivalen omzeilt Trump de kwestie slechts negen maanden nadat hij en zijn partij de beslissing van het Hooggerechtshof vierden om het grondwettelijke recht op abortus van vrouwen af ​​te schaffen.

Zoek niet verder dan Trumps reis naar Iowa vorige week voor bewijs van zijn delicate evenwichtsoefening.

Even nadat hij net buiten Davenport uit zijn vliegtuig stapte, weigerde Trump herhaaldelijk te zeggen of hij een federale wet zou steunen die abortus in elke staat beperkt, een stap die anti-abortusactivisten eisen van de presidentskandidaten van de GOP.

“We kijken naar veel verschillende dingen”, zei Trump toen The Associated Press hem twee keer vroeg of hij een federaal abortusverbod steunt.

De voormalige president verlegde het gesprek snel naar immigratie, economie en ‘radicaal-linkse gekken’. En in de uren die volgden, noemde hij het woord ‘abortus’ niet één keer terwijl hij met Iowans praatte in een diner, een toespraak van een uur hield en bijna een dozijn vragen van kiezers beantwoordde.

Trump betreedt het openingsgedeelte van de GOP-voorverkiezingen in een sterke positie. Maar hij staat de komende weken voor een groot aantal uitdagingen, vooral nu de juridische onderzoeken naar de voormalige president toenemen. In een bericht op sociale media dit weekend zei Trump dat hij verwachtte deze week te worden gearresteerd terwijl een grand jury in New York onderzoek doet naar zwijggeldbetalingen aan vrouwen die seksuele ontmoetingen met de voormalige president beweerden. Aanklagers in Manhattan hebben echter geen direct contact gehad met Trump, waardoor de tijdlijn van mogelijke aanklachten onduidelijk is.

Maar de uiterst voorzichtige benadering van abortus weerspiegelt een nieuwe politieke realiteit voor Republikeinen dit presidentiële seizoen.

Partijleiders geven toe dat het verbluffende succes van de GOP om het vernieuwde Hooggerechtshof van Trump ervan te overtuigen Roe v Wade afgelopen juni ongedaan te maken, uiteindelijk leidde tot een felle terugslag die de Democraten in de tussentijd van november een boost gaf. En hoewel het politieke landschap van 2024 nog lang niet vaststaat, erkennen de leiders van beide partijen dat er weinig kwesties belangrijker zijn bij de verkiezing van de volgende president dan abortus.

Ondertussen verdwijnt de toegang tot abortus in heel Amerika.

Sinds Roe slechts negen maanden geleden door het Hooggerechtshof werd vernietigd, hebben volgens het Guttmacher Institute 24 staten abortus ronduit verboden of zullen dat waarschijnlijk gaan doen. Andere staten met door de Republikeinen gecontroleerde wetgevers, waaronder Florida, zijn op weg naar restrictieve wetten die abortus vanaf zes weken zwangerschap verbieden.

De volgende stap, volgens anti-abortusleiders die al een vocale rol spelen in de presidentiële voorverkiezingen van de GOP in 2024, is het aannemen van een federale wet die abortusbeperkingen oplegt aan elke staat.

Majorie Dannenfelser, die de sociaal conservatieve organisatie Susan B. Anthony Pro-Life America leidt, dringt aan op een wet die abortussen in het hele land verbiedt na 15 weken zwangerschap – zo niet eerder. Ze zei dat ze privé heeft gesproken met het grootste deel van het toekomstige veld van de GOP, waaronder de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, en gelooft dat ze allemaal zo’n federaal verbod zouden omarmen.

En hoewel ze tot nu toe over het algemeen tevreden is met haar gesprekken met het 2024-veld, heeft ze gemerkt dat Trump de afgelopen weken niet publiekelijk toegewijd is aan voortdurende abortusbeperkingen.

“Niemand krijgt een pas”, zei Dannenfelser, erkennend dat Roe niet zou zijn omvergeworpen zonder de drie benoemingen van Trump bij het Hooggerechtshof. “Met Trump is dit zijn nalatenschap. Het is iets waarvan ik denk dat hij het goed zal doen, maar hij is op dit moment duidelijk aan het zoeken naar zijn ziel.”

Ondertussen hebben de rivalen van Trump in het ontluikende presidentiële primaire veld hun agressieve abortusplannen niet geschuwd terwijl ze primaire kiezers het hof maken.

In Florida wordt een door DeSantis gesteunde maatregel om abortus na zes weken zwangerschap te verbieden – voordat veel vrouwen zich realiseren dat ze zwanger zijn – door de door de Republikeinen gecontroleerde wetgevende macht doorgevoerd. Democraten daar geven toe dat ze niets kunnen doen om te voorkomen dat het wetsvoorstel wet wordt, dat DeSantis gebruikt om zijn conservatieve bonafide houding te versterken in de aanloop naar een formele presidentiële aankondiging die in de komende maanden wordt verwacht.

Voormalig vice-president Mike Pence, een andere kanshebber voor 2024 die al lang religieus conservatisme promoot, is een van de meest agressieve anti-abortusstemmen van de GOP sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof. Op het campagnespoor van de afgelopen weken benadrukte hij zijn inzet om verder te gaan.

Vorige maand beloofde Pence in New Hampshire, een staat die al lang bekend staat om het beschermen van abortusrechten, openlijk een federaal abortusverbod te steunen als hij wordt gekozen.

“Als ik in het Congres van de Verenigde Staten zou zitten of een baan had aan de andere kant van Pennsylvania Avenue, en ze zouden me een beleid voorleggen om abortussen in het land te beperken, dan zou ik dat zeker steunen”, zei Pence in een radio-interview. Hij voegde eraan toe dat de kwestie waarschijnlijk door elke afzonderlijke staat zou worden beslist.

Nikki Haley, die een maand geleden haar Republikeinse presidentskans lanceerde, gelooft ook dat de kwestie op staatsniveau zal worden opgelost, ondanks haar persoonlijke wensen.

Ze besprak de mogelijkheid van een federaal verbod van 15 weken tijdens een interview in februari in de show “Today”. In een radio-interview in New Hampshire eerder deze maand herinnerde ze de kiezers eraan dat ze een verbod van 20 weken ondertekende als gouverneur van South Carolina.

“Ik kan je vertellen dat als het aan mij lag, elke staat pro-life zou zijn”, zei Haley. “Maar ik denk dat de mensen dat moeten beslissen.”

Senator Tim Scott uit South Carolina, een andere waarschijnlijke Republikeinse kandidaat voor 2024, vierde afgelopen zomer met zijn partij de Roe-omkering van het Hooggerechtshof. Afgelopen herfst was hij headliner op een gala voor Susan B. Anthony Pro-Life America, die strijdt voor een federaal verbod.

Democraten volgen de Republikeinse hoopvolle stemmen van het Witte Huis op de voet, wetende dat agressieve anti-abortusretoriek en -beleid waarschijnlijk belangrijke groepen kiezers – vooral swing-kiezers in de buitenwijken – zullen vervreemden bij de algemene verkiezingen van 2024.

“Republikeinen zullen zich bij de presidentsverkiezingen van 2024 niet kunnen verbergen voor hun extremistische anti-abortusrechtenagenda’s”, zei Alexandra De Luca van American Bridge, een pro-democratische super-PAC. “American Bridge en de Democratische Partij zullen Republikeinse presidentskandidaten vroeg en vaak hameren, waardoor het onmogelijk wordt voor iedereen die opduikt om hun extremistische opvattingen terug te lopen tijdens de algemene verkiezingen.”

Meer dan zijn Republikeinse tegenstanders lijkt Trump zich terdege bewust van dergelijke politieke risico’s.

Voor de tussentijdse verkiezingen van 2022 probeerde hij enkele van zijn favoriete kandidaten over te halen zich terug te trekken uit harde abortusposities – vooral degenen die tegen uitzonderingen waren in gevallen van verkrachting, incest of het leven van de moeder.

Door afstand te nemen van agressief anti-abortusbeleid stelt Trump zichzelf echter open voor een nieuwe reeks uitdagingen met religieuze conservatieven.

Sommige evangelische leiders hebben hun steun al onthouden. Trump zei dat dergelijke stappen “een teken van ontrouw” zijn in een interview met David Brody van het Christian Broadcasting Network. En hij beschuldigde anti-abortusleiders ervan niet genoeg te hebben gedaan om GOP-kandidaten te helpen tijdens de tussentijdse verkiezingen, wat niet goed viel bij sommige evangelicalen.

Bob Vander Plaats, de president van Iowa’s Family Leader, zei dat abortus “een karakterbepalende kwestie” blijft die kiezers helpt bepalen of ze kandidaten kunnen vertrouwen of niet.

Tot nu toe, zei hij, is het onduidelijk of evangelicals Trump in 2024 kunnen vertrouwen.

“Hoewel we heel blij zijn dat hij ons gerechtigheid heeft gegeven om Roe v. Wade ongedaan te maken, en we zijn heel blij dat hij andere dingen over abortus deed, denk ik eerlijk gezegd dat er een groot vraagteken is,” zei Vander Plaats. “Hoever staat hij met de heiligheid van het leven? Gelooft hij echt wat hij zegt dat hij gelooft? Als hij draait en als hij er niet over wil praten en als hij de pro-life gemeenschap onder de bus gooit, zijn dat allemaal indicatoren die ons meer reden geven om stil te staan.”

De campagne van Trump verzette zich tegen dergelijke zorgen.

Campagnewoordvoerder Steven Cheung somde Trumps “ongeëvenaarde” staat van dienst op het gebied van abortus op, waarbij hij de nadruk legde op de nominaties van het Hooggerechtshof van Trump, zijn stappen om door de belastingbetaler gefinancierde abortus te blokkeren en zijn beslissing om het “Mexico City”-beleid te herstellen dat niet-gouvernementele organisaties vereiste als voorwaarde voor financiering om geen promotie te maken abortus als methode voor gezinsplanning in andere landen.

“Er is geen grotere pleitbezorger voor de beweging geweest dan president Trump”, zei hij.

___

Associated Press-schrijvers Jill Colvin in New York en Brendan Farrington in Tallahassee, Florida, hebben bijgedragen aan dit rapport.

Steve Peoples, de Associated Press



















Kulturelle En