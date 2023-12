Trump zegt dat hij pas op ‘dag één’ dictator zou zijn als hij een tweede termijn wint

Voormalig president Donald Trump zei dinsdag in het stadhuis van Fox News dat hij geen dictator zou zijn “behalve op dag één” als hij dat wel is verkozen tot president volgend jaar.

In een opgenomen gemeentehuis met Fox News-presentator Sean Hannity in Iowa werd de voormalige president verschillende keren gevraagd of hij het presidentschap zou gebruiken om “macht te misbruiken, de wet te overtreden, om de regering te gebruiken om achter mensen aan te gaan”.

‘Je belooft Amerika vanavond dat je nooit macht zult misbruiken als vergelding tegen wie dan ook?’ vroeg Hannity.

‘Behalve dag één’, zei Trump.

Toen hem om opheldering werd gevraagd, zei Trump dat hij het presidentschap zou gebruiken om de grens te sluiten en de olieboringen in de VS te vergroten

“Dat is geen vergelding”, zei Hannity.

De Republikeinse presidentskandidaat, voormalig president Donald Trump, begroet gasten terwijl hij arriveert bij een commit to caucus-campagne-evenement in de Whiskey River-bar op 2 december 2023 in Ankeny, Iowa. Scott Olson / Getty Images



“Ik hou van deze man. Hij zegt: ‘Je wordt toch geen dictator?’ Ik zei: ‘Nee, nee, nee. Behalve op dag één.’ We sluiten de grens en we boren, boren, boren. Daarna ben ik geen dictator meer”, zei Trump.

De Biden-campagne stortte zich onmiddellijk op de opmerkingen in een campagne-e-mail en plaatste een fragment van de uitwisseling op X.

“Donald Trump heeft ons precies verteld wat hij zal doen als hij wordt herkozen en vanavond zei hij dat hij op de eerste dag een dictator zal zijn. Amerikanen moeten hem geloven”, zei Biden-campagneleider Julie Chavez Rodriguez.

Trump heeft beweerde dat de 91 aanklachten hij wordt geconfronteerd met verschillende strafrechtelijke onderzoeken die van politieke aard zijn en heeft gezegd dat hij een speciale aanklager zou benoemen om onderzoek te doen naar president Biden en zijn familie als hij wordt verkozen.

‘Als we daar aankomen, zal de misdaadfamilie Biden een prijs betalen die andere mensen ook moeten betalen. En die prijs zal heel, heel substantieel zijn’, schreef Trump in augustus in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social. ‘Het zal eerlijk zijn, maar weet je wat: als ze schuldig zijn, zullen ze ook schuldig zijn.’

Het stadhuis werd opgenomen in Davenport terwijl de caucus in Iowa, de eerste Republikeinse voorverkiezingen van het seizoen, slechts 40 dagen verwijderd is. Het stadhuis werd ook uitgezonden een dag voordat zijn vier leidende Republikeinse uitdagers, die ver achter hem staan ​​in de peilingen, het debatpodium betreden in Tuscaloosa, Alabama. Net als bij de voorgaande drie debatten weigerde de heer Trump deel te nemen aan het debat van woensdag.

Trump is de leidende kandidaat in de presidentiële voorverkiezingen van de Republikeinse partij, waarbij 61% van de Republikeinse voorverkiezingen hem kiest, volgens CBS News opiniepeiling vorige maand.

Verschillende peilingen, waaronder CBS News opiniepeiling van vorige maand, laat Trump ook de heer Biden verslaan in een onderlinge rematch in 2024.