van: Felix Durach

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal binnenkort contact opnemen met Vladimir Poetin. Een vingerwijzing voor de tijd na een mogelijke wiederwahl?

Washington, DC – In minder dan 24 dagen hebben er botsingen plaatsgevonden in de Oekraïne-Krieg. Met veel inzicht in de geschiedenis van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in de afgelopen maanden van het jaar rond de Amerikaanse president 2024 in november. Iedereen die meer dan twee jaar in conflict wil doorbrengen in de Ostukraine zal niet teleurgesteld worden door Trump. Een nieuw bericht is een van de laatste berichten die de Republikaner na een van zijn directe uitspraken in het Kremln heeft gezien: het huis wordt uit het Witte Huis gescheiden door Trump in het geheim met de president van Rusland, Wladimir Poetin, telefoneert.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (r) zal blij zijn met zijn tijd bij de Russische leider Wladimir Poetin (Archivbild). © Witte Huis/dpa

Trump zal blij zijn met de telefoontjes van Poetin – de Amerikaanse president die met Kreml zal blijven spreken

Over de reguliere gebeurtenissen tussen Trump en Poetin schrijft de gerenommeerde Amerikaanse journalist Bob Woodward in het nieuwe boek ‘War’. Entsprechende Auszüge aus dem nicht veröffentlicht Buch lie bereits der New York Times en daar Washington Post voor.

Darin bericht Woodward over een andere persoon die daar tot 2024 zal wonen in Trumps Living Room Mar-a-Lago in Florida. Trump heeft een gesprek met zijn kantoor en een telefoonverbinding met Poetin. Bovendien is het, als de inhoud van het gesprek niet bekend is, niet mogelijk om de namen te vermelden van de mensen die betrokken waren bij de gesprekken tussen de twee Amerikaanse presidenten en de Russische mogendheden.

Reger Austausch mit Moskau – Trump vraagt ​​Poetin om de Covid-tests te doorstaan

Intussen blijven Trump en Poetin sinds 2020 samenwonen en zien wij u graag weer terug. Meldt u alstublieft bij Woodward David dat Trump u graag informeert over zijn contact met Poetin. Het is waarschijnlijk dat de huidige Amerikaanse president ook getroffen zou worden door de Covid-19-pandemische coronatests en de chef van het Kremlin, waarover op dat moment niet veel aandacht werd besteed.

Deze Tests zijn altijd in het belang van Poetins persoonlijke belangen. Berichten over de oorlog van de Russische autoriteiten bij het uitbreken van de pandemie zorgen voor een mogelijke besmetting. Dat betekent dat er een andere persoon is, dat er een staatsgast is voor het begin van de Oekraïne-Kriegs – er is een kans voor bondskanselier Olaf Scholz – een uneinem ungewöhnlich die nog lang moet worden vervuld om te kunnen overleven.

Poetin, zo schreef Woodward opnieuw, zei dat Trump niet luider zou spreken dan dat. “Misschien kan ik dat niet doen, maar ik zou graag willen weten dat die mensen bereid zouden zijn te komen opdagen”, zei Poetin.

Enges Rennen mit Harris – Buchveröffentlichung belastet Trump voor US-Wahl 2024

De Veröffentlichung des Buchs breekt vier weken voordat de US-Wahl 2024 de Wahlkampf-beeinfussen van Trump zou kunnen voortzetten. In de nationale context ligt Trump achter het signaal Konkurrentin Kamala Harris – entschieden waren de VS-Wahlen in der Regel aber in de umkämpften Swing States.

Woodward werkte meer dan 50 jaar als journalist voor de Washington Post en als oorlogsteam met de staf van Carl Bernstein voor het onderzoek naar de Watergate-affaire. De afgelopen jaren schreef Woodward meer boeken over Trump en zijn tijd als Amerikaanse president.

Trump’s Beziehungen zur Poetin belasten US-Wahl – Kreml-Autokrat ein “Genie”

Omdat Trump en Poetin goede relaties hebben, durven ze tot wat Wähler überraschen te komen. De nieuwe Amerikaanse president zal Poetin zijn na de escalatie van de Oekraïne-Kriegs in februari 2022 en een ‘genie’ en een ‘sehr smarten’ Typen. Het is duidelijk dat Trump altijd dezelfde is, dat Poetin zelf niet verantwoordelijk is voor zijn regering, maar dat Oekraïne omvergeworpen zal worden.

Een bericht van Portals Kiev onafhankelijk volg het plan van Trump voor de verdediging van de oorlog en de ontwikkeling van een militaire zone in het oostelijke deel van het land. Denk er eens over na, dat is Oekraïne dat bonen uit Rusland produceert. Deze nieuwe berichten over de toekomst tussen Trump en Poetin zouden in Kiev te vinden zijn voor toekomstige steun. (fd)