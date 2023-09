Vier Monate nachdem eine Zivilprozessjury feststellte, dass Donald Trump die Ratgeberkolumnistin E. Jean Carroll sexuell missbraucht und diffamiert hatte, entschied ein Bundesrichter am Mittwoch, dass der Ex-Präsident für Kommentare haftbar ist, mit denen er bestritt, dass er sie sexuell missbraucht habe.

Die Entscheidung stellt einen weiteren Sieg für Carroll dar und bedeutet, dass die Geschworenen in einem bevorstehenden zweiten Prozess nur noch entscheiden müssen, wie viel Schadensersatz der ehemalige US-Präsident zahlen soll.

Das Urteil soll den zweiten Prozess, der für Januar angesetzt ist, erheblich vereinfachen. Dabei geht es um Äußerungen, die Trump im Jahr 2019 machte, nachdem Carroll erstmals öffentlich behauptet hatte, er habe sie nach einem zufälligen Treffen in einem Luxuskaufhaus im Jahr 1996 in einer Umkleidekabine sexuell angegriffen. Er bestreitet, dass etwas zwischen ihnen passiert sei.

Im ersten Prozess in diesem Frühjahr ging es um den Vorwurf des sexuellen Übergriffs und darum, ob einige Trump-Kommentare aus dem Jahr 2022 verleumderisch waren. Die Geschworenen sprachen Carroll 5 Millionen US-Dollar zu und stellten fest, dass sie sexuell missbraucht worden war, wiesen jedoch ihre Behauptung, sie sei vergewaltigt worden, zurück.

„Die Jury prüfte und entschied Fragen, die beiden Fällen gemeinsam sind – einschließlich der Frage, ob Herr Trump Frau Carroll fälschlicherweise beschuldigte, ihre Anschuldigung wegen sexueller Nötigung erfunden zu haben, und wenn dem so war, ob er dies in dem Wissen tat, dass diese Anschuldigung falsch war.“ oder unter rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit gehandelt habe, schrieb US-Bezirksrichter Lewis Kaplan in seiner Entscheidung vom Mittwoch.

E. Jean Carroll verlässt das Bundesgericht in Manhattan nach dem Urteil im zivilrechtlichen Vergewaltigungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am 9. Mai in New York City. (Brendan McDermid/REUTERS)

Der Richter schrieb, dass der „wesentliche Inhalt“ der Aussagen von 2019 und 2022 derselbe sei. Und als die Jury feststellte, dass der 77-jährige Trump Carroll tatsächlich sexuell missbraucht hatte, stellte sie faktisch fest, dass auch seine Aussagen von 2019 falsch und verleumderisch waren, so der Richter sagte.

Carroll, jetzt 79, und ihre Anwälte „sehen einem Verfahren entgegen, das sich auf Schadensersatz für die ursprünglichen diffamierenden Aussagen von Donald Trump beschränkt“, sagte ihre Anwältin Roberta Kaplan, die nicht mit dem Richter verwandt ist.

Trumps Anwältin Alina Habba sagte am Mittwoch, dass sein Anwaltsteam zuversichtlich sei, dass das Urteil der Jury aufgehoben werde, und begründete damit die neue Entscheidung des Richters. Trump, der frühe Spitzenkandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024, versucht ebenfalls, den zweiten Prozess auf Eis zu legen, während er darauf wartet, dass ein Berufungsgericht darüber entscheidet, ob er rechtlich von dem noch zu verhandelnden Fall ausgeschlossen ist.

Er beansprucht Immunität, weil er Präsident war, als er die Kommentare im Jahr 2019 abgab.

Zumindest vorerst soll der Prozess am 15. Januar beginnen, dem Tag der Wahlversammlungen der Republikaner in Iowa.

Trump steht vor zunehmenden Rechtsstreitigkeiten

Der Fall Carroll ist Teil einer Reihe rechtlicher Probleme, mit denen Trump konfrontiert ist, während er sich für eine Rückkehr ins Weiße Haus einsetzt.

In vier Strafanklagen wird Trump jeweils vorgeworfen, er habe versucht, die Präsidentschaftswahl 2020 zu untergraben, die er gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte; Misshandlung streng geheimer Dokumente und Versuch, seine Taten zu verbergen; und die Fälschung von Aufzeichnungen in seinem Unternehmen, um eine Schweigegeldzahlung zu vertuschen, die er während seiner Kampagne 2016 an den Pornodarsteller Stormy Daniels geleistet hatte. Sie behauptet, dass sie eine sexuelle Begegnung gehabt hätten, was er bestreitet.

Einige der Strafprozesse gegen Trump sollen sich mit der Präsidentschaftsvorwahlsaison überschneiden. Dies gilt auch für einen Zivilprozess in der Klage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, in der Trump und sein Unternehmen beschuldigt werden, Banken, Versicherungen und andere durch die Aufblähung von Vermögenswerten und seinem Nettovermögen betrogen zu haben. Trump bestritt die Vorwürfe, prahlte damit, dass er „die heißeste Marke der Welt“ habe, und warf dem demokratischen Generalstaatsanwalt vor, einen politischen Rachefeldzug zu führen.

Ein Richter weigerte sich am Mittwoch, den für Oktober angesetzten Prozess zu verschieben.

ANSEHEN | Trump weist Urteil wegen sexuellen Missbrauchs im Mai zurück: Trump weist Urteil wegen sexuellen Missbrauchs im CNN-Rathaus zurück Nachdem er CNN jahrelang als „Fake News“ bezeichnet hatte, veranstaltete Donald Trump eine Wahlkampfveranstaltung im Sender. Es geschah nur wenige Tage, nachdem eine Jury festgestellt hatte, dass Trump, der derzeitige Spitzenkandidat im republikanischen Vorwahlrennen, den Kolumnisten E. Jean Carroll sexuell missbraucht und diffamiert hatte.

Trump bestritt, Carroll jemals getroffen zu haben

Carroll verklagte Trump zunächst im Jahr 2019 und sagte, er habe sie verleumdet, indem er behauptete, sie habe eine falsche Anschuldigung aufgestellt, während sie „versuchte, ein neues Buch zu verkaufen“, und angedeutet, sie könnte eine demokratische Aktivistin sein.

„Die Welt sollte wissen, was wirklich vor sich geht. Es ist eine Schande, und die Menschen sollten für solche falschen Anschuldigungen teuer bezahlen“, sagte Trump. Er behauptete, er habe Carroll nie getroffen und wischte ein Foto der beiden und ihrer Familie aus dem Jahr 1987 beiseite damalige Ehepartner bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung.

Während sich dieser Fall abspielte, verklagte Carroll letztes Jahr erneut auf der Grundlage eines Gesetzes des Staates New York, das eine gesetzliche Frist für die Einreichung von Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe aufhob. Diese Klage – die letztes Jahr verhandelt wurde – beinhaltete Behauptungen, dass Trump Carroll im Jahr 2022 diffamiert habe, indem er den Fall als „komplette Betrügerei“ und „Betrug“ bezeichnet habe. Die Klage wegen der Aussagen von 2019 blieb getrennt.

Trump konterte unterdessen mit einer Verleumdungsklage gegen Carroll, weil sie nach dem Urteil gesagt hatte, sie sei nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch vergewaltigt worden. Der Richter wies Trumps Klage letzten Monat ab.