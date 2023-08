Donald Trump wurde am Dienstag zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten strafrechtlich verfolgt – dieses Mal im Zusammenhang mit dem Versuch, seine US-Wahlniederlage 2020 aufzuheben –, während er sich für die Wiedererlangung der Präsidentschaft im nächsten Jahr einsetzt.

In der vierteiligen Anklageschrift wird Trump vorgeworfen, sich verschworen zu haben, um die USA zu betrügen, indem er den Kongress daran gehindert habe, den Sieg von US-Präsident Joe Biden zu bestätigen, und den Wählern ihr Recht auf eine faire Wahl zu nehmen.

Trump wurde am Donnerstag zu einem ersten Auftritt vor einem Bundesgericht verurteilt.

Die Vorwürfe gehen auf die Untersuchung des Sonderermittlers Jack Smith zu den Vorwürfen zurück, dass Trump – der Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 – versucht habe, seine Niederlage gegen den demokratischen Rivalen Joe Biden wiedergutzumachen.

ANSEHEN | US-Sonderermittler erörtert Trump-Anklage: Der frühere Präsident Trump erhält eine Anklage in vier Anklagepunkten Sonderermittler Jack Smith gab bekannt, dass dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump unter anderem Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten vorgeworfen wird.

In der Anklageschrift wird behauptet, Trump habe sich mit sechs anderen ungenannten Personen verschworen, um die Ergebnisse zu verfälschen. Die Staatsanwälte schrieben, Trump wisse, dass seine Behauptungen, die Wahl sei betrügerisch gewesen, falsch seien, habe sie aber trotzdem wiederholt, um „eine intensive landesweite Atmosphäre des Misstrauens und der Wut zu schaffen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Durchführung der Wahl zu untergraben“.

In einer Erklärung sagte Trumps Wahlkampfteam, er habe sich immer an das Gesetz gehalten und bezeichnete die Anklage als politische „Verfolgung“, die an Nazi-Deutschland erinnere.

Beamte haben ausgesagt, dass Trump sie aufgrund falscher Behauptungen über weit verbreiteten Wahlbetrug unter Druck gesetzt habe. Seine Anhänger griffen am 6. Januar 2021 das US-Kapitol an, um den Kongress daran zu hindern, Bidens Sieg zu bestätigen.

In der Anklageschrift wird Trump und seinen Mitverschwörern vorgeworfen, in sieben Bundesstaaten, die er alle verlor, betrügerische Wählerverzeichnisse organisiert zu haben, um ihre Stimmen am 6. Januar zur Zählung und Bestätigung durch den Kongress einzureichen. Die Mitverschwörer wurden nicht namentlich genannt.

Die erste Seite einer Anklageschrift gegen Trump ist auf dieser Fotoillustration vom Dienstag zu sehen. (Kevin Fogarty/Reuters)

3. Aufladung in 4 Monaten

Trump war bereits der erste ehemalige US-Präsident, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Er hat versucht, die Strafverfolgung als Teil einer politisch motivierten Hexenjagd darzustellen.

Dabei handelt es sich um eine zweite Anklagerunde gegen Smith, der im November von US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland zum Sonderermittler ernannt wurde.

Trump bekannte sich nicht schuldig, nachdem eine vom Sonderermittler einberufene Grand Jury des Bundes in Miami ihn im Juni in einer 37-Punkte-Anklage wegen seiner widerrechtlichen Aufbewahrung vertraulicher Regierungsdokumente nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021 und der Behinderung der Justiz angeklagt hatte. Die Staatsanwälte warfen ihm vor, einige der sensibelsten Geheimnisse der nationalen Sicherheit der USA aufs Spiel gesetzt zu haben.

Letzten Donnerstag fügte die Staatsanwaltschaft drei weitere Anklagepunkte gegen Trump hinzu, so dass sich die Gesamtzahl auf 40 erhöhte. Sie beschuldigten ihn, Mitarbeiter angewiesen zu haben, Sicherheitsvideos zu löschen, während gegen ihn wegen der Aufbewahrung der Dokumente ermittelt wurde.

Die ersten Anklagen gegen Trump erhoben sich im März, als eine vom Bezirksstaatsanwalt von Manhattan einberufene Grand Jury ihn anklagte. Trump bekannte sich im April in 34 Anklagepunkten nicht schuldig und warf ihm vor, Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einer Zahlung an den Pornostar Stormy Daniels gefälscht zu haben, um sie vor der Wahl 2016 zum Schweigen über eine sexuelle Begegnung zu erkaufen, die sie angeblich mit ihm gehabt hatte. Trump hat die Begegnung dementiert.

Der 77-jährige Trump führt ein überfülltes Feld republikanischer Präsidentschaftskandidaten an, während er im nächsten Jahr einen Rückkampf mit dem 80-jährigen Biden anstrebt. Biden startete im April seinen Wiederwahlkampf.

ANSEHEN | Trotz rechtlicher Probleme liegt Trump in Umfragen weit vor seinen republikanischen Konkurrenten: Trotz rechtlicher Probleme liegt Trump in Umfragen weit vor seinen republikanischen Rivalen Donald Trump erhält in Umfragen mittlerweile mehr als doppelt so viele Stimmen wie seine Herausforderer, da einige Republikaner über seine wachsenden rechtlichen Probleme empört sind.

Trump, der von 2017 bis 2021 Präsident war, hat gezeigt, dass er in der Lage ist, rechtliche Probleme, politische Kontroversen und persönliches Verhalten zu überstehen, das andere Politiker zu Fall bringen könnte. Viele Republikaner – gewählte Amtsträger und Wähler – haben sich hinter Trump gestellt und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als selektive Strafverfolgung und einen Plan der Demokraten dargestellt, ihn politisch zu zerstören.

Strategen sagten, dass die Anklagen Trump zwar dabei helfen könnten, die Unterstützung innerhalb seiner Basis zu festigen und die Nominierung der Republikaner zu gewinnen, seine Fähigkeit, daraus Kapital zu schlagen, bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr jedoch möglicherweise eingeschränkter sein könnte, wenn er skeptischere gemäßigte Republikaner und Unabhängige für sich gewinnen muss.

Unterdessen nehmen seine rechtlichen Probleme zu. Zusätzlich zu den drei Anklagen sieht sich Trump mit einer vierten strafrechtlichen Untersuchung durch einen Bezirksstaatsanwalt in Georgia konfrontiert, in der es um Vorwürfe geht, er habe versucht, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 in diesem Bundesstaat wiedergutzumachen.

Angriff auf das US-Kapitol

Bei dem Amoklauf am 6. Januar 2021 im Kapitol setzten Trumps Anhänger verschiedene Waffen wie chemische Sprays und Schutzschilde ein, um die Polizei anzugreifen und das Gebäude zu infiltrieren, was die Abgeordneten zur Flucht um ihr Leben zwang. Fünf Menschen starben während und kurz nach dem Chaos, etwa 140 Polizisten wurden verletzt. Vor dem Angriff forderte Trump seine Anhänger in einer aufrührerischen Rede in der Nähe des Weißen Hauses auf, zum Kapitol zu marschieren und „wie die Hölle zu kämpfen“, um „den Wahldiebstahl zu stoppen“.

Mehr als 1.000 Menschen wurden wegen Verbrechen im Zusammenhang mit den Unruhen angeklagt, darunter einige, die wegen aufrührerischer Verschwörung verurteilt wurden.

Trump und seine Verbündeten verloren eine Reihe wahlbezogener Klagen gegen die Wahlergebnisse, die auf falschen Betrugsvorwürfen beruhten. Als seine Präsidentschaft zu Ende ging, verbreitete Trump dieses falsche Narrativ weiter und ignorierte die Warnungen einiger seiner Berater im Weißen Haus, des ehemaligen Generalstaatsanwalts William Barr und anderer Beamter, dass es keine Beweise für weit verbreiteten Betrug gebe.

Ein Untersuchungsbericht eines demokratisch geführten Ausschusses des US-Repräsentantenhauses aus dem Jahr 2022 kam zu dem Schluss, dass Trump den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence „korrupt unter Druck gesetzt“ habe, sich während einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu weigern, die Wählerstimmen der einzelnen Bundesstaaten zu zählen, die über das Ergebnis einer Wahl entscheiden .

Als Teil dieses mutmaßlichen Plans sagte das Komitee, dass Trump und mehrere seiner Berater einen Plan überwachten, Wähler in Schlüsselstaaten, in denen Trump verloren hatte – wie Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico und Pennsylvania – dazu zu bringen, dem Kongress und dem Kongress betrügerische Unterlagen vorzulegen Der US National Archives and Records Administration zufolge hatte er diese Bundesstaaten tatsächlich gewonnen.