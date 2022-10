Trump wird sich für Wahlleugner in Arizona in einem Staat einsetzen, der seine Macht im Jahr 2022 und darüber hinaus auf die Probe stellen wird

CNN

Es gibt vielleicht keinen anderen Ort im Land, an dem der ehemalige Präsident Donald Trump mehr Erfolg damit hatte, seine Liste von „Make American Great Again“-Kandidaten zu beeindruckenden Anwärtern für 2022 zu machen, als Arizona, einen Staat, den er 2020 knapp verlor, wo er unermüdlich versucht hat, die Präsidentschaftswahlen zu stürzen Ergebnisse.

Weniger als einen Monat bis zum Wahltag macht Trump am Sonntag in Mesa Wahlkampf mit diesen handverlesenen GOP-Kandidaten, die um die Spitzenämter des Staates wetteifern: der Gouverneurskandidat Kari Lake, der Kandidat für den US-Senat Blake Masters und der Kandidat für den Außenminister Mark Finchem.

Alle drei stiegen während der Vorwahlen – in einem Bundesstaat, in dem Trump-Akolythen ihre Kontrolle über die Republikanische Partei geltend gemacht haben – an die Spitze ihres Feldes auf, indem sie Trumps Unwahrheiten über die Präsidentschaftswahlen 2020 in unterschiedlichem Maße wiederholten.

Das hat Arizona zum am genauesten beobachteten Labor für Demokratie in den Halbzeitwettbewerben gemacht, während Trump eine weitere Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 abwägt und einen neuen Test für den Wahlapparat der Nation und die Stärke der demokratischen Institutionen einleitet.

Kurzfristig könnte das Rennen im Senat entscheidend für die Kontrolle der Kammer im Jahr 2023 sein. Aber mit Blick auf die Zukunft bedeutet Arizonas Status als Schlachtfeldstaat, dass es den nächsten Bewohner des Weißen Hauses bestimmen könnte, weshalb die demokratischen Gegner von Lake und Finchem – zusammen mit der GOP-Abgeordneten von Wyoming, Liz Cheney, der stellvertretenden Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, das den 6. Januar 2021 untersucht – haben gewarnt, dass ihr Aufstieg in die höchsten Ämter des Staates dazu führen könnte, dass sie sich in die Wahlergebnisse von 2024 einmischen und das schaffen, was Cheney kürzlich getan hat eingerahmt als Test für das „zukünftige Funktionieren unserer konstitutionellen Republik“. In Arizona steht der Außenminister hinter dem Gouverneursamt.

Laut einer neuen CNN-Umfrage im Bundesstaat Grand Canyon befinden sich Lake, Masters und Finchem alle in einem harten Wettbewerb um die Sitze, die sie anstreben.

Sie profitieren zum Teil von der Tatsache, dass eine Vielzahl von Wählern in Arizona als Republikaner registriert sind, aber auch von der Tatsache, dass die Wahlverleugnung nicht die Hauptsorge der Wähler des Bundesstaates ist, da sie mit den Auswirkungen der Inflation und der hohen Benzinpreise zu kämpfen haben und wirtschaftliche Turbulenzen in einem Klima, das die GOP begünstigen sollte.

Es gibt keinen klaren Anführer im Gouverneursrennen zwischen Lake und der demokratischen Außenministerin Katie Hobbs, die nationale Bekanntheit erlangte, indem sie sich den Bemühungen von Trump-nahen GOP-Gesetzgebern in Arizona widersetzte, wiederholt Parteiprüfungen durchzuführen und die Wahlergebnisse von 2020 anzufechten. (Es gibt keine Beweise für einen weit verbreiteten Wahlbetrug, und das sogenannte Audit bestätigte Bidens Sieg.) Etwa 49 % der wahrscheinlichen Wähler unterstützten Hobbs, während 46 % Lake in der neuen Umfrage von CNN unterstützten.

Der demokratische Senator Mark Kelly führt die Masters knapp mit 51 % zu 45 % unter den wahrscheinlichen Wählern im Rennen um den Senat an; und es gibt keinen klaren Anführer im Rennen zwischen Finchem und dem Demokraten Adrian Fontes, dem ehemaligen Protokollführer von Maricopa County, der bei seinem Wiederwahlangebot im Jahr 2020 besiegt wurde, nachdem er wegen einiger Änderungen, die er an den Wahlsystemen des Landkreises vorgenommen hatte, kritisiert wurde.

Trump, der wiederholt Arizonas befristeten GOP-Gouverneur Doug Ducey ins Visier nahm, weil er seine Bitten zurückgewiesen hatte, Bidens Sieg in Arizona aufzuheben, hat die Kandidatur von Lake herzlich angenommen. Der ehemalige Nachrichtensprecher aus Arizona, der die Wahlen von 2020 wiederholt als „gestohlen“ und „korrupt“ bezeichnet hat, hat bei Trumps Mar-a-Lago-Retreat in Florida Geld gesammelt. Während einer GOP-Primärdebatte in diesem Jahr sagte sie, sie hätte die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 in Arizona nicht bestätigt, wie es Ducey tat (und wie es gesetzlich vorgeschrieben ist).

Ducey lehnte die Bemühungen der nationalen Republikaner ab, ihn dieses Jahr für den Senat zu kandidieren, und hinterließ ein überfülltes Feld von Kandidaten, die um Trumps Unterstützung kämpften. Trump unterstützte schließlich Masters, der in der Vorwahl die Unterstützung des konservativen Tech-Milliardärs Peter Thiel hatte, und hatte ein Wahlkampfvideo veröffentlicht, in dem er glaubte, Trump habe die Wahlen 2020 gewonnen.

Aber während einer Debatte im Senat von Arizona letzte Woche, in der Kelly davor warnte, dass die „Räder“ „von unserer Demokratie abfallen“ könnten, wenn Kandidaten wie sein Gegner gewählt werden, passte Masters seinen Ton an die Wahlergebnisse von 2020 an – Teil eines klaren Spiels des Risikokapitalgebers um einen breiteren Teil der Wählerschaft in Arizona anzusprechen. Auf Nachfrage des Moderators räumte er ein, dass er bei der Stimmenauszählung 2020 oder den Wahlergebnissen keine Hinweise auf Betrug gesehen habe, die das Ergebnis verändert hätten.

Nach seinem Vorwahlsieg im August löschte er auch seine Website von Sprache, die die falsche Behauptung enthielt, die Wahl sei gestohlen worden.

Lake, die ein Trump-Spielbuch ausführt, indem sie ihre Bemühungen auf die Steigerung der Wahlbeteiligung der GOP-Basis in Arizona konzentriert, hat nicht versucht, ihre Haltung zu den Wahlen 2020 zu verfeinern, wie es einige andere von Trump unterstützte Kandidaten getan haben.

In einem Interview auf CBSs „Face the Nation“ am Sonntagmorgen, nachdem Major Garrett bemerkt hatte, dass Masters gesagt hatte, er habe keine Beweise für Probleme gesehen, die das Ergebnis von 2020 verändert hätten, antwortete Lake nicht direkt auf die Frage, ob Biden der legitime Präsident sei.

„Ich denke, wir haben große Probleme in unserem Wahlsystem. Und … es geht auf das Jahr 2000 zurück. Wir hatten Demokraten, die sagten, die Wahlen von 2000 seien nicht fair“, antwortete Lake und fügte hinzu, dass die Demokraten Fragen zu mehreren nachfolgenden Wahlen aufgeworfen hätten. „Niemand hat sie Wahlleugner genannt. Und jetzt, ganz plötzlich, im Jahr 2020, Garrett, haben wir keine Meinungsfreiheit mehr. Wir können uns nicht gegen unsere eigenen Wahlen aussprechen. Alles, worum ich bitte, ist die Fähigkeit, sich zu äußern. Wenn unsere Regierung etwas falsch macht, sollten wir uns dagegen aussprechen können.“

Finchem ist einer von mindestens elf republikanischen Kandidaten, die für den Chef der Landtagswahlen kandidieren und die Ergebnisse der Wahlen 2020 in Frage gestellt, abgelehnt oder versucht haben, sie aufzuheben.

Der Staatsvertreter hat gemeinsam mit anderen republikanischen Gesetzgebern in Arizona Gesetze gefördert, die es ihnen ermöglichen würden, Wahlergebnisse abzulehnen und von Wahlhelfern zu verlangen, die Stimmzettel von Hand auszuzählen, anstatt elektronische Geräte zu verwenden, um die Ergebnisse zu tabellieren.

Er hat auch gefordert, die Wahlergebnisse von 2020 in drei Bezirken von Arizona zu dezertifizieren – obwohl Rechtsexperten sagen, dass es dafür keinen rechtlichen Mechanismus gibt.