Trump wird nicht sofort zu Twitter zurückkehren: Musk beauftragt ein Gremium mit der Überprüfung gesperrter Konten

New York

CNN-Geschäft

Der neu gegründete Twitter-Besitzer Elon Musk sagte am Freitagnachmittag, dass das Social-Media-Unternehmen „einen Content Moderation Council mit sehr unterschiedlichen Standpunkten bilden wird“. Das bedeutet, dass gesperrte Konten wie das des ehemaligen Präsidenten Donald Trump nicht sofort zu Twitter zurückkehren werden.

„Bevor dieser Rat zusammentritt, werden keine größeren Inhaltsentscheidungen oder Account-Reaktivierungen stattfinden“, fügte Musk hinzu.

Nach der 44-Milliarden-Dollar-Akquisition von Twitter (TWTR) durch Musk wurden Fragen aufgeworfen, ob der Milliardär dauerhafte Sperren rückgängig machen und Leuten wie Trump die Rückkehr auf die Plattform ermöglichen wird. Musk hat wiederholt seine Absicht betont, auch die Content-Moderation-Richtlinien von Twitter (TWTR) zu überdenken.

Musk hatte zuvor angedeutet, dass er kein Befürworter der dauerhaften Verbannung von Menschen von Twitter sei und dass Trump wieder in seinen Besitz zurückkehren dürfe.

Durch das Aufheben der Sperrung von Benutzern und das Zurückschrauben der Bemühungen zur Inhaltsmoderation könnte Musk laut Sicherheitsexperten Twitter für seine am stärksten gefährdeten Benutzer, typischerweise Frauen, Mitglieder der LGBTQ-Community und People of Color, weniger schmackhaft machen. Es könnte auch die Fortschritte rückgängig machen, die Twitter bei der Bekämpfung von Konten und Posts gemacht hat, die Missbrauch, Spam und irreführende Informationen fördern.

Musks Engagement für einen Moderationsrat sollte einige dieser Bedenken vorerst pausieren. Twitter hingegen hat bereits eine Rat für Vertrauen und Sicherheit, die sich aus einer „Gruppe unabhängiger Expertenorganisationen aus der ganzen Welt“ zusammensetzt, die „sich für Sicherheit einsetzen und uns bei der Entwicklung unserer Produkte, Programme und Regeln beraten“. Es ist unklar, ob Musk sich dieser Tatsache bewusst war.

Trump hat zuvor gesagt, er würde auf seiner Plattform Truth Social bleiben, anstatt wieder zu Twitter zurückzukehren, aber eine Änderung seines Ansatzes könnte große politische Auswirkungen haben, da die Zwischenwahlen im November näher rückten und Trump seinen Fokus auf 2024 und seine politische Zukunft verlagert.

Während Trumps Amtszeit im Weißen Haus stand Twitter im Mittelpunkt seiner Präsidentschaft, eine Tatsache, die auch dem Unternehmen in Form von unzähligen Stunden an Benutzerinteraktion zugute kam. Twitter ging bei der Moderation seines Kontos oft locker vor und argumentierte manchmal, dass der damalige Präsident als Beamter einen großen Spielraum zum Reden haben müsse.

Aber als sich Trump dem Ende seiner Amtszeit näherte – und er zunehmend Fehlinformationen über angeblichen Wahlbetrug twitterte – verschob sich das Gleichgewicht. Das Unternehmen begann, seine Tweets mit Warnhinweisen zu versehen, um seine irreführenden Behauptungen vor den Präsidentschaftswahlen 2020 zu korrigieren. Und nach dem Aufstand im US-Kapitol am 6. Januar 2021 sperrte ihn die Plattform auf unbestimmte Zeit.

Aber Musk hat gesagt, er sei mit der dauerhaften Verbotspolitik von Twitter nicht einverstanden.

„Ich denke, es war nicht richtig, Donald Trump zu verbieten; Ich denke, das war ein Fehler“, sagte Musk auf einer Konferenz im Mai und versprach, das Verbot rückgängig zu machen, sollte er Eigentümer des Unternehmens werden.

Jack Dorsey, der CEO von Twitter war, als das Unternehmen Trump verbot, das Unternehmen aber inzwischen verlassen hat, antwortete auf Musks Kommentare und sagte, er stimme zu, dass es keine dauerhaften Verbote geben sollte. Das Verbot des ehemaligen Präsidenten sei eine „Geschäftsentscheidung“ gewesen und „hätte es nicht sein dürfen“.

Am Donnerstag schrieb Musk in einer veröffentlichten Notiz an Twitter-Werbetreibende: „Twitter kann offensichtlich nicht zu einer Höllenlandschaft werden, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann! Unsere Plattform muss nicht nur die Gesetze des Landes einhalten, sondern auch herzlich und einladend für alle sein.“

Clare Duffy, Brian Fung und Paul LeBlanc von CNN haben zu diesem Artikel beigetragen