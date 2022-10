Trump wird mit Rubio eine Kundgebung in Florida abhalten – aber nicht mit DeSantis

„Sie haben den Sonntag vor dem Wahltag völlig entführt, indem Trump mit dem Fallschirm auf Trump Force One hereingeflogen ist und den ganzen Tag in Anspruch genommen hat“, sagte ein langjähriger republikanischer Berater, der dem Gouverneur nahe steht. „Kein Republikaner konnte an diesem Tag zu einer DeSantis-Veranstaltung gehen. Keiner. Und DeSantis wird nicht hier sein? Das ist groß.“

Eine andere Person, die in der Welt von DeSantis einflussreich ist, sagte, es sei „ein Ellbogen an Rons Hals“ und beschuldigte Trump-Berater.

Ein Berater von Trump bestritt jeden Konflikt zwischen dem ehemaligen Präsidenten und DeSantis, der Trumps potenzieller Rivale für die Nominierung des GOP-Präsidenten im Jahr 2024 sein könnte, wenn beide Männer für das Weiße Haus kandidieren. Trumps Kundgebung in Florida, sagte der Berater, sei Teil einer Vier-Städte-Tour, die der ehemalige Präsident vor den Wahlen am 8. November unternehme.

„Dies ist eine Veranstaltung, die Präsident Trump als Teil einer Reihe von Stopps abhält, die er für republikanische Senatskandidaten einlegt“, sagte der Trump-Berater. „Es kam, nachdem er und Senator Rubio direkt gesprochen hatten.“

Den Personen wurde Anonymität gewährt, um die Angelegenheit frei zu diskutieren.

Trump-Sprecher Taylor Budowich antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Ein Sprecher von DeSantis lehnte eine Stellungnahme ab.

Trump und DeSantis befinden sich in einer Art kalten Krieg, wobei beide möglichen Konkurrenten jeden Konflikt öffentlich herunterspielen. Aber es gab Anzeichen dafür, dass ihre Beziehung angespannt ist, darunter DeSantis, der es ablehnte, dieses Jahr um die Billigung des ehemaligen Präsidenten zu bitten, und Trump, der im Winter Politiker anrief, die nicht sagen würden, ob sie den Covid-19-Booster „mutlos“ bekommen würden – ein weit verbreiteter Kommentar als an DeSantis gerichtet angesehen, der auf Nachfrage in dieser Frage schwankte.

Und Trump hat die Loyalität von DeSantis privat in Frage gestellt und gleichzeitig Fragen darüber aufgeworfen, ob DeSantis sympathisch genug ist, um die Wähler zu gewinnen.

Trump hat sich oft den Erfolg von DeSantis zu eigen gemacht und behauptet, seine Unterstützung des Gouverneurs von Florida vor der GOP-Vorwahl 2018 gegen Landwirtschaftskommissar Adam Putnam habe DeSantis über den Rand gedrängt. Trump hat viele andere Republikaner aus Florida bei der diesjährigen Abstimmung unterstützt, darunter Generalstaatsanwältin Ashley Moody und Chief Financial Officer Jimmy Patronis.

DeSantis hat seinen politischen Einfluss außerhalb Floridas stark ausgebaut. Er hat weit über 100 Millionen US-Dollar von Kleingeldspendern im ganzen Land gesammelt und sogar Spenden von einigen von Trumps Spendern erhalten.

Der Gouverneur hat auch Kundgebungen für republikanische Kandidaten in wichtigen Swing-Staaten wie Arizona, Pennsylvania und Wisconsin abgehalten, während Mailer der Republikanischen Partei von Florida, die den Gouverneur von Florida anpreisen, in Briefkästen in Orten wie Virginia, Georgia und South Carolina gelandet sind.

Letztes Wochenende unterstützte DeSantis auch den republikanischen Senatskandidaten von Colorado, Joe O’Dea, einen Kandidaten, den Trump wegen seiner moderaten Haltung zu Dingen wie Abtreibung und Waffenkontrolle als „dumm“ bezeichnet hat.

„Die Unterstützung von DeSantis hat nach dem Trump-Slam geholfen“, sagte Jeff Hunt, Direktor des Centennial Institute an der Colorado Christian University und Co-Vorsitzender des Western Conservative Summit, einer Veranstaltung, deren Strohumfrage DeSantis Anfang dieses Jahres gewann. „Es wird die Republikaner beschäftigen.“

Im weiteren Sinne kommt Trumps Besuch zu einem Zeitpunkt, an dem die Republikaner bereit zu sein scheinen, Floridas Zwischenwahlzyklus 2022 zu dominieren. Das bevorstehende Trump-Rubio-Ereignis in Miami-Dade County ist besonders bemerkenswert, da das South Florida County seit langem eine Hochburg der Demokraten ist, aber zum ersten Mal in der modernen politischen Geschichte Floridas von den Republikanern gewonnen und erobert werden könnte.

Rubio tritt gegen den Demokraten Val Demings an, der fast 20 Millionen Dollar mehr als Rubio gesammelt hat. Trotz dieser Ausbeute liegt sie in fast allen öffentlichen Umfragen zurück und es wird erwartet, dass sie in einem Zyklus, in dem die Republikaner die meisten Rennen in Florida dominieren werden, einen Anstieg haben wird.

„Senator Rubio ist dankbar für die Unterstützung von Präsident Trump und freut sich darauf, ihn in Miami zu haben, um dabei zu helfen, republikanische Siege für Kandidaten auf allen Ebenen zu erzielen“, sagte ein Sprecher der Rubio-Kampagne.