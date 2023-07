Der ehemalige Präsident hat behauptet, dass er im Falle seiner Wiederwahl verlangen würde, dass die Verbündeten die Wiederauffüllung der Vorräte des Pentagons finanzieren

Der frühere Präsident Donald Trump hat eine neuartige Lösung für die Finanzierung des Ersatzes der US-Waffen versprochen, die im Kiewer Konflikt mit Russland in die Ukraine geschickt wurden: Er fordert, dass die europäischen Verbündeten dafür zahlen.

Trump stellte die Idee in einem am Dienstag veröffentlichten Wahlkampfvideo vor und versprach, dass er sich auf Europa stützen werde, um die US-Lagerbestände aufzufüllen, wenn er 2024 erneut zum Präsidenten gewählt werde. Er behauptete, dass sein Nachfolger, Präsident Joe Biden, „törichterweise verschwendet“ die starke militärische Position, die er nach seinem Amtsantritt im Jahr 2017 aufgebaut hat.

„Ich werde Europa bitten, uns die Kosten für den Wiederaufbau der in die Ukraine geschickten Lagerbestände zu erstatten, was sie jetzt tun sollten, aber Joe Biden ist zu schwach und zu respektlos, um überhaupt danach zu fragen.“ sagte Trump. Er fügte hinzu, dass Washington zwar Kiew fast 200 Milliarden US-Dollar an Hilfe schickte oder zusagte, die europäischen Verbündeten jedoch nur eine „Kleiner Anteil.“

Während seiner Amtszeit geriet Trump mit den NATO-Verbündeten aneinander, forderte von ihnen die Einhaltung ihrer Militärausgabenverpflichtungen und deutete an, dass das westliche Militärbündnis dies nicht tat „veraltet.“ Er verwies auf zwei Aktionen von Biden in diesem Monat – „dumm“ Sie räumten ein, dass die US-Munitionsvorräte niedrig seien, und mobilisierten Reservisten für den Einsatz in Europa – als Beweis für die geschwächte Sicherheitsposition Washingtons.

„Diese Aktionen zeigen, in welche wahnsinnig gefährliche Situation Biden und die wahnsinnigen Kriegstreiber uns gebracht haben.“ sagte Trump. „Vor weniger als drei Jahren hatte ich das Militär der Vereinigten Staaten vollständig neu aufgebaut und Amerika in eine so starke globale Position gebracht, dass überall auf der Welt Frieden ausbrach. Wir hatten Frieden durch Stärke.“

Neunundzwanzig Monate später sind die Arsenale leer, die Vorräte sind leer, das Finanzministerium ist leer, die Reihen werden ausgehöhlt, unser Land wurde völlig gedemütigt und wir haben einen korrupten, kompromittierten Präsidenten, den korrupten Joe Biden, der es ist zieht uns in den Dritten Weltkrieg.

Angesichts der aktuellen Lage wäre dies der Fall „völlig aus den Fugen geraten“ Er erwäge, der Ukraine den Beitritt zur NATO zu gestatten, sagte Trump. „Das Letzte, was diese inkompetente Regierung tun sollte, ist, einen Krieg mit dem atomar bewaffneten Russland, China oder anderen Ländern zu riskieren.“

Der frühere Präsident versprach, dass er bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus die Maßnahmen sofort wieder umsetzen werde „America-first“ Außenpolitik, einschließlich eines Schwerpunkts auf „Frieden und Stabilität.“ Er fügte hinzu, „Wir wollen, dass die Menschen aufhören zu sterben. Dieser Krieg hätte nie stattfinden dürfen, aber es ist längst an der Zeit, dem sinnlosen Tod und der Zerstörung ein Ende zu setzen.“









Trump behauptete in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit Fox News, dass er die Ukraine-Krise innerhalb von 24 Stunden beenden werde, indem er den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj und den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu zwinge, ein Friedensabkommen auszuhandeln.

Der Ex-Präsident versprach auch, die US-Militärausgaben zu erhöhen, sagte aber, das Pentagon müsse auch die Stückkosten senken, damit seine Dollars höher ausfielen. „Angesichts all des Geldes, das wir für das Pentagon ausgeben, ist es inakzeptabel, dass uns jemals die Munition ausgeht oder wir nicht in der Lage sind, die benötigten Waffen schnell herzustellen.“

Trump fügte hinzu, dass die „peinliche Rekrutierungssituation“ muss angegangen werden, weil „Joe Bidens aufgeweckte Politik und seine politischen Säuberungen haben viele große Patrioten vom Dienst abgehalten … Es wird keinen Marxismus und keinen Kommunismus geben, und wir werden die Faschisten loswerden.“