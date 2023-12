Trump weigert Sean Hannity te vertellen dat hij geen macht zal misbruiken als hij wordt herkozen

Donald Trump sloot woensdag in een gemeentehuis van Fox News niet uit dat hij de wet zou overtreden als hij tot president zou worden herkozen.

In het derde gemeentehuis van de Republikeinse koploper in Iowa, met Sean Hannity sinds juni, heeft de reactie van Trump op een zeer eenvoudige vraag alleen maar de onrust doen toenemen onder degenen die vrezen dat hij zijn presidentiële bevoegdheden zal misbruiken.

Hannity, die eerder interviewfragmenten en columns had laten zien van vooraanstaande leiders die waarschuwden voor het autoritaire karakter van Trump, vroeg de kandidaat ernaar.

‘Ze willen je een dictator noemen. Je gebruikte de woorden: ‘Ik ben je vergelding.’ En daarvoor zei je of er ‘onrecht aan je werd aangegaan’, en je gebruikte ook andere woorden. Maar ik wil hier heel, heel duidelijk over zijn, ‘begon Hannity.

De Fox-presentator en Trump-vertrouweling gingen vervolgens aan de slag met wat een oncontroversiële reactie had moeten uitlokken van de belangrijkste kandidaat van de Republikeinse Partij voor het hoogste ambt in het land.

“Voor alle duidelijkheid: heeft u op wat voor manier dan ook plannen om, als u tot president wordt herkozen, macht te misbruiken, de wet te overtreden, de regering te gebruiken om achter mensen aan te gaan?” hij vroeg.

“Je bedoelt zoals ze nu gebruiken”, antwoordde Trump, onder enig applaus.

“In de geschiedenis van ons land is wat ons is overkomen nog nooit eerder gebeurd. Over onzin, over niets – verzonnen beschuldigingen”, hield hij vol, verwijzend naar de 91 misdrijven waarvan hij wordt beschuldigd, waarvan sommige verband hielden met zijn rol in het dwarsbomen van het democratische proces na zijn verkiezingsverlies in 2020.

‘Ik zeg vaak Al Capone – hij was een van de grootste aller tijden, als je van criminelen houdt – hij was een maffiabaas zoals hij – ‘Scarface’ noemden ze hem – en hij werd één keer aangeklaagd. Ik ben vier keer aangeklaagd”, zei Trump. ‘Ik vraag me af wat mijn vader en moeder zouden zeggen als ze naar beneden kijken.’

Later in de sit-down, Hannity gaf Trump een tweede kans om te antwoorden. Het resultaat was echter dat Trump toegaf dat hij een ‘dictator’ zou zijn, maar ‘pas op de eerste dag’.

Hannity, die beweerde dat hij een duidelijk antwoord wilde omdat ‘de media’ hem daarop ‘aanvielen’, vroeg Trump: ‘Onder geen enkele omstandigheid – je belooft Amerika vanavond – zou je nooit macht misbruiken als vergelding tegen wie dan ook?’

Trumps antwoord: “Behalve dag één. Ik wil de grens sluiten, en ik wil boren, boren, boren”, legde hij uit, wat Hannity ertoe bracht te beweren dat dit geen vergelding is, maar een beleid.

“We houden van deze man”, zei Trump vervolgens over de Fox-presentator. ‘Hij zegt: ‘Je wordt toch geen dictator?’ Ik zei: ‘Nee, nee, nee. Behalve dag één.’ We sluiten de grens, en we boren, boren, boren. Daarna ben ik geen dictator meer.”

Trump weigerde in meer details te treden en het gemeentehuis ging verder, waarbij de voormalige president verder ging met Joe Biden en beweerde dat hij niet gelooft dat hij de Democratische kandidaat voor 2024 zal zijn: “Ik denk niet dat hij het fysiek haalt… mentaal is hij mogelijk even erg of zelfs erger.”

De Biden-campagne van zijn kant vestigde – samen met het Democratische Nationale Comité – snel de aandacht op de opmerkingen van Trump.

‘En daar heb je het’, het snellereactieteam van de DNC schreef op X naar aanleiding van een fragment dat de Biden-campagne plaatste.

De campagne van de president stuurde ook een e-mail naar de supporters met als onderwerp: “Donald Trump: Day One Dictator.” volgens De Heuvel.