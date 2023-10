Ein New Yorker Richter hat entschieden, dass der ehemalige US-Präsident einer Aufforderung zur Streichung eines Postens, in dem er einen Gerichtsschreiber herabwürdigte, nicht nachgekommen ist

Der frühere US-Präsident Donald Trump wurde zu einer Geldstrafe von 5.000 US-Dollar verurteilt, weil er in seinem zivilrechtlichen Betrugsverfahren gegen eine Knebelverfügung verstoßen hatte. Ein New Yorker Richter warnte ihn vor einer möglichen Gefängnisstrafe, falls so etwas noch einmal passieren sollte.

In einem am Freitag veröffentlichten zweiseitigen Dokument sagte Richter Arthur Engoron, er habe Trump Anfang des Monats angewiesen, einen zu stürzen „unwahr (und) herabwürdigend“ Er postet einen Beitrag über seinen Angestellten und verbietet gleichzeitig allen Prozessparteien, öffentliche Kommentare über einen seiner Mitarbeiter abzugeben.

Er bezog sich auf einen inzwischen gelöschten Beitrag von Trump mit einem Foto des obersten Gerichtsschreibers, der mit dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, einem Demokraten und langjährigen Kritiker des 45. Präsidenten, posiert und ihn den Senator nennt „Freundin.“

Während Trump den Beitrag aus den sozialen Medien entfernte, blieb er 17 Tage lang auf der Website seiner Kampagne, sagte Engoron und wies darauf hin, dass Trumps Verteidigung argumentierte, dass der Verstoß gegen die Anordnung unbeabsichtigt gewesen sei.









Der Richter räumte ein, dass dies der Fall sein könnte, verhängte jedoch eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar gegen Trump und warnte den Ex-Präsidenten davor „zukünftige Verstöße, ob vorsätzlich oder unbeabsichtigt“ könnte dazu führen „weitaus härtere Sanktionen“ Dazu gehören höhere Geldstrafen, Missachtung des Gerichts gegen Trump und möglicherweise sogar seine Inhaftierung.

Der ehemalige Präsident, der Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 2024 ist, ist in eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten verwickelt, darunter eine Zivilklage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.

Die Anklage argumentiert, dass Trump Betrug begangen habe, indem er den Wert seiner Immobilien um Milliarden von Dollar erhöht habe, um sich Kredite zu besseren Konditionen zu sichern. Er beteuerte seine Unschuld und beschuldigte James, eine Hexenjagd durchgeführt zu haben, während er sie Anfang des Monats auch als Hexenjagd bezeichnete „politisches Tier.“ Trump und seine Anwälte haben außerdem behauptet, dass alle fraglichen Kredite vollständig zurückgezahlt worden seien und es keinen Geschädigten gegeben habe.

Die von Engoron verhängte Knebelverfügung ist nicht die einzige, an die sich Trump halten muss. Anfang dieser Woche wurde ihm eine ähnliche Maßnahme in einem strafrechtlichen Fall der Wahlbeeinträchtigung auferlegt, in dem ihm vorgeworfen wird, eine Verschwörung geplant zu haben, um seine Wahlniederlage im Jahr 2020 gegen US-Präsident Joe Biden wiedergutzumachen. Trump hat sich nicht schuldig bekannt.