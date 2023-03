NEW YORK (AP) – Donald Trump zei in een post op sociale media dat hij verwacht dinsdag te worden gearresteerd omdat een aanklager van New York een aanklacht in de gaten houdt in een zaak waarin zwijggeld wordt onderzocht dat is betaald aan vrouwen die seksuele ontmoetingen met de voormalige president beweerden. Trump leverde geen bewijs dat suggereerde dat hij rechtstreeks op de hoogte was gebracht van een aanstaande arrestatie en zei niet hoe hij op de hoogte was van dergelijke plannen.

Maar in een bericht op zaterdagochtend op zijn Truth Social-netwerk merkte Trump “illegale lekken” op van het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan, die volgens hem aangeven: “DE FAR & AWAY LEIDENDE REPUBLIKEINSE KANDIDAAT & VOORMALIGE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ZAL WORDEN GEARRESTEERD OP DINSDAG VAN VOLGENDE WEEK.”

Danielle Filson van het kantoor van de officier van justitie zei dat aanklagers “weigeren te bevestigen of commentaar te geven” op vragen met betrekking tot de post van Trump, evenals mogelijke aanklachten. Een woordvoerder van Trump reageerde niet onmiddellijk op oproepen om commentaar.

De aanklacht tegen de 76-jarige Trump zou een buitengewone ontwikkeling zijn na jaren van onderzoek naar zijn zakelijke, politieke en persoonlijke transacties. Het zal waarschijnlijk critici aansporen die zeggen dat Trump, een presidentskandidaat uit 2024, zich een weg naar de top heeft gelogen en bedrogen, en zal aanhangers aanmoedigen die vinden dat de Republikein onterecht het doelwit is van een democratische aanklager.

In zijn bericht op sociale media herhaalde Trump zijn leugens dat de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van de democraat Joe Biden, waren gestolen en hij spoorde zijn volgelingen aan om “PROTESTEREN, ONZE NATIE TERUG TE NEMEN!” Die taal riep de boodschap op van de toenmalige president die voorafging aan de rel in het Capitool van de VS op 6 januari 2021, toen zijn aanhangers door deuren en ramen van dat gebouw braken en agenten geslagen en bebloed achterlieten terwijl ze probeerden de certificering van de verkiezing.

Wetshandhavers in New York hebben veiligheidsvoorbereidingen getroffen voor de mogelijkheid dat Trump zou kunnen worden aangeklaagd.

Er is geen openbare aankondiging geweest van enig tijdsbestek voor het geheime werk van de grand jury in de zaak, inclusief eventuele stemming over het al dan niet aanklagen van de ex-president.

Het bericht van Trump weerspiegelt een bericht dat afgelopen zomer werd geplaatst toen hij het nieuws op Truth Social bekendmaakte dat de FBI zijn huis doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar mogelijk verkeerd gebruik van geheime documenten.

De grand jury in Manhattan heeft getuigen gehoord, waaronder voormalig Trump-advocaat Michael Cohen, die zegt dat hij in 2016 betalingen aan twee vrouwen heeft georkestreerd om hen het zwijgen op te leggen over seksuele ontmoetingen die ze tien jaar eerder met Trump zeiden te hebben gehad.

Trump ontkent dat de ontmoetingen hebben plaatsgevonden, zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en heeft het onderzoek afgeschilderd als een “heksenjacht” door een democratische aanklager die erop uit is de presidentiële campagne van de Republikein in 2024 te saboteren.

Het kantoor van de openbaar aanklager van Manhattan, Alvin Bragg, heeft blijkbaar onderzocht of er staatswetten werden overtreden in verband met de betalingen of de manier waarop het bedrijf van Trump Cohen compenseerde voor zijn werk om de beschuldigingen van de vrouwen stil te houden.

Daniels en ten minste twee voormalige assistenten van Trump – voormalig politiek adviseur Kellyanne Conway en voormalig woordvoerder Hope Hicks – behoren tot de getuigen die de afgelopen weken officieren van justitie hebben ontmoet.

Cohen heeft gezegd dat hij op aanwijzing van Trump betalingen van in totaal $ 280.000 heeft geregeld aan pornoacteur Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal. Volgens Cohen waren de uitbetalingen bedoeld om hun stilzwijgen over Trump te kopen, die toen midden in zijn eerste presidentiële campagne zat.

Cohen en de federale aanklagers zeiden dat het bedrijf hem $ 420.000 betaalde om hem de betaling van $ 130.000 aan Daniels terug te betalen en om bonussen en andere vermeende onkosten te dekken. Het bedrijf classificeerde die betalingen intern als juridische kosten. De betaling van $ 150.000 aan McDougal werd gedaan door de toenmalige uitgever van de supermarkt-tabloid National Enquirer, waardoor haar verhaal niet aan het licht kwam.

Federale aanklagers kwamen overeen om het moederbedrijf van de Enquirer niet te vervolgen in ruil voor zijn medewerking aan een campagnefinancieringsonderzoek dat leidde tot aanklachten tegen Cohen in 2018. Aanklagers zeiden dat de betalingen aan Daniels en McDougal neerkwamen op ontoelaatbare, niet-geregistreerde geschenken voor de verkiezingsinspanningen van Trump.

Cohen pleitte schuldig, zat gevangenisstraf uit en werd geroyeerd. Federale aanklagers hebben Trump nooit beschuldigd van enige misdaad. ___

Associated Press-schrijver Meg Kinnard in Columbia, South Carolina, heeft bijgedragen aan dit rapport.

Michelle L. Price en Jill Colvin, The Associated Press

Kulturelle En