Der frühere Präsident Donald Trump sagte am Freitag, er werde eine Task Force einsetzen, um die Fälle von Personen zu prüfen, von denen er behauptete, sie seien von der Biden-Regierung wegen ihrer politischen Überzeugungen zu Unrecht strafrechtlich verfolgt worden, falls er 2024 eine zweite Amtszeit gewinnen sollte.

„Heute Abend gebe ich bekannt, dass ich, sobald ich die Wahl gewinne, eine spezielle Task Force einsetzen werde, um die Fälle aller politischen Gefangenen, die von der Biden-Regierung zu Unrecht verfolgt wurden, rasch zu prüfen“, sagte Trump auf dem Pray Vote Stand Summit, der veranstaltet wurde vom Family Research Council in Washington, D.C.

Trump sagte, er wolle „die Situation sehr schnell untersuchen und am ersten Tag ihre Begnadigungen oder Umwandlungen unterzeichnen“.

Trump, der Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner im Jahr 2024, äußert sich zu einem Zeitpunkt, zu dem ihm insgesamt 91 Anklagen in vier Strafverfahren vorgeworfen werden, die seiner Meinung nach politisch motiviert sind. Er bekannte sich in den Fällen – zwei auf Bundesebene und zwei auf Bundesstaatsebene – nicht schuldig, die sich auf Wahlunterdrückung in Georgia, eine Schweigegeldzahlung an einen Erwachsenenfilmstar im Jahr 2016 in Manhattan, den mutmaßlichen Missbrauch geheimer Dokumente der Landesverteidigung und eine bundesstaatliche Untersuchung beziehen im Zusammenhang mit Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen.

Trump hat bereits zuvor angedeutet, dass er wahrscheinlich viele wegen Bundesdelikten verurteilte Randalierer vom 6. Januar 2021 begnadigen würde, sollte er 2024 wiedergewählt werden. Allerdings sagte er am Donnerstag, dass es „sehr unwahrscheinlich“ sei, dass er sich selbst begnadigen würde.

In seinen Freitagsbemerkungen sagte Trump über die möglichen Begnadigungen oder Umwandlungen: „Ich möchte sie am ersten Tag unterzeichnen. Ich möchte sehen, was los ist. Es ist eine schreckliche Sache, die passiert. Zweiundzwanzig Jahre, 18 Jahre, 10 Jahre. Es ist eine schreckliche Sache.“

In den letzten Monaten wurde Stewart Rhodes, der Gründer der rechtsextremen Milizgruppe Oath Keepers, zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er eine weitreichende Verschwörung angeführt hatte, um Trump an der Macht zu halten, nachdem er die Wahl 2020 verloren hatte, und Enrique Tarrio, der Der frühere Chef der rechtsextremen Proud Boys wurde wegen aufrührerischer Verschwörung und der Führung einer gescheiterten Verschwörung zur Verhinderung der Machtübergabe von Trump an Joe Biden zu 22 Jahren Haft verurteilt. Dominic Pezzola, ein untergeordnetes Mitglied der Proud Boys, wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Trump verwies am Freitag auch auf die jüngste Verurteilung von Anti-Abtreibungsaktivisten, denen vorgeworfen wurde, Menschen, die reproduktive Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen, illegal den Zugang zu einer Klinik in Washington, D.C. zu verweigern, und sagte, dass „andere unter Biden zu 10, 15 und sogar 20 Jahren Haft verurteilt werden.“ wegen Vergeltung für ihre politischen Überzeugungen ins Gefängnis.“