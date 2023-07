Trumps Angriff auf Reynolds erfolgte am Montag, kurz nachdem die New York Times einen veröffentlicht hatte Bericht Einzelheiten zu den häufigen Auftritten des Gouverneurs im Rahmen der DeSantis-Kampagne. Als Reaktion darauf veröffentlichte Trump eine Erklärung, in der es hieß, dass Reynolds, die versprochen hat, niemanden bei den Vorwahlen offiziell zu unterstützen, ohne ihn nicht Gouverneurin wäre, da er ihren Vorgänger Terry Branstad in seine Regierung berufen hatte. Trump bemerkte auch, dass er Reynolds zuvor unterstützt hatte.

„Jetzt will sie ‚NEUTRAL‘ bleiben“, sagte Trump. „Ich lade sie nicht zu Veranstaltungen ein!“

Trumps Wahlkampfsprecher Steven Cheung wies den Abgang von Reichman zurück und sagte in einer Erklärung, dass „im Team Trump kein Platz für Menschen mit schwachen Knien und schwachen Lebern ist.“ Er warf der DeSantis-Kampagne außerdem vor, den Staatssenator durch das Angebot, Spenden für ihn zu sammeln und ihn zu unterstützen, abzukaufen.

„Die Wahrheit ist, dass diejenigen, denen finanzielle Unterstützung versprochen wurde, jetzt ihren Deal mit dem Teufel bereuen, weil keiner von ihnen in der Lage war, Spendenaktionen mit DeSantis zu vereinbaren“, fügte Cheung hinzu.

Laut einer mit den Gesprächen vertrauten Person soll DeSantis Spenden für die Republikaner in Iowa sammeln, darunter auch für Reichman, der ihn unterstützt hat.

Aber als Reaktion auf die Anschuldigungen der Trump-Kampagne sagte DeSantis-Sprecher Andrew Romeo, dass der ehemalige Präsident „in Iowa an Schwung verliert und sein gescheiterter Wahlkampf jetzt gegen ehemalige Unterstützer vorgeht.“ Traurig!“

Zusätzlich zu seinem Angriff auf Reynolds wurde Trump auch von einigen Republikanern aus Iowa wegen seiner Entscheidung kritisiert, den Family Leadership Summit diese Woche im Bundesstaat ausfallen zu lassen. Dieses Forum zieht andere republikanische Präsidentschaftskandidaten an, darunter DeSantis.

Trump nahm auch nicht an einer kürzlich vom Senator von Iowa ausgerichteten politischen Veranstaltung teil. Joni Ernst, obwohl er nächste Woche im Bundesstaat Wahlkampf machen soll. Es wird erwartet, dass der ehemalige Präsident später in diesem Monat auch bei einem GOP-Dinner in Iowa auftritt.

Mit Reichmans Unterstützung verfügt DeSantis nun über die Unterstützung von 38 Gesetzgebern des Staates Iowa.