Trump verklagt Vorladung des Unterausschusses wegen Angriff auf das Kapitol

Trumps Anwälte reichten am Freitagabend (Ortszeit) eine Klage bei einem Gericht des Bundesstaates Florida ein, um die Vorladung des Gremiums anzufechten. Darin argumentieren sie unter anderem, dass das Komitee nicht befugt sei, Trump zu einer Aussage zu zwingen. Zudem verletze die Vorladung unter anderem das Exekutivprivileg des Ex-Präsidenten. Dies ist das Vorrecht eines Präsidenten, bestimmte Informationen geheim zu halten.

Das Komitee hatte Trump gebeten, ab Montag für eine mehrtägige Vernehmung unter Eid zur Verfügung zu stehen. Es war eine seltene Eskalation. Nach der Vorladung ließ Trump zunächst offen, wie er reagieren würde.

Trump-Anhänger stürmten im Januar 2021 das Kapitol

Trump-Anhänger haben am 6. Januar 2021 gewaltsam den Sitz des Parlaments in Washington gestürmt. Dort kam der Kongress zusammen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl formell zu bestätigen. Zuvor hatte Trump seine Anhänger in einer Rede aufgehetzt, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Fünf Menschen starben infolge der Unruhen. Der Ausschuss im Repräsentantenhaus arbeitet an dem Angriff.